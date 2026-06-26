La Porsche 911 serait la voiture la moins décevante du marché (en tout cas au début)

Comme chaque année, la société américaine JD Power vient de publier son étude sur la « qualité initiale » des voitures neuves. Pour cela, elle prend en compte les retours de 78 514 propriétaires de voitures acquises récemment, auxquels on demande le nombre de problèmes expérimentés dans les 90 jours après la réception de leur auto. Elle affine ensuite ces données en prenant en compte des fichiers de garages et arrive à un classement final, donnant les marques et voitures les plus fiables sur le marché automobile des Etats-Unis sur les 90 premiers jours de leur vie. Rien à voir, donc, avec une étude de fiabilité sur le long terme mais cela donne souvent une bonne idée des véhicules au logiciel le mieux conçu (et les moins sensibles aux bugs de jeunesse). Les problèmes le plus souvent remontés concernent généralement la connectivité smartphone et le fonctionnement des interfaces de bord.

Si les marques comme Mercedes, BMW et Audi font presque mentir les clichés sur la fameuse « fiabilité allemande », car positionnés en-dessous de la moyenne du marché, Porsche s’impose comme la marque la mieux placée avec une moyenne de 138 problèmes remontés pour 100 véhicules. La marque de Zuffenhausen devance Genesis, division « premium » de Hyundai, avec 151 problèmes remontés pour 100 véhicules. Ford arrive en troisième position avec 152 problèmes, devant Lexus (156), Nissan (156 aussi), Buick (162), Hyundai (165), Subaru (170) ou encore Chevrolet (171). La moyenne du marché est à 175 problèmes pour 100 véhicules et parmi les plus mauvais élèves citons Audi (225), Cadillac (229), Volkswagen (233) et Infiniti (235).

La Porsche 911 est la voiture la plus fiable du marché américain (au début en tout cas)

Du côté des modèles, la Porsche 911 monte sur la plus haute marche du podium avec 110 problèmes remontés pour 100 véhicules. JD Power signale de bons résultats dans leurs catégories respectives pour les BMW Série 2, Série 5, Série 8, X2, X6 et X7. Les Cadillac CT4, XT5, Chevrolet Blazer et Chevrolet Tahoe, des modèles non commercialisés chez nous, sont également salués dans leurs catégories respectives.

La surprise Land Rover

Dans les « bonnes surprises », signalons la présence de Land Rover dans le top 10 avec 173 problèmes pour 100 véhicules, alors que la marque figurait traditionnellement parmi les marques les plus problématiques. A noter que Jaguar, Tesla, Dodge, Mitsubishi, Chrysler et Rivian sont écartés du classement car ces marques ne « respectent pas les critères de l’étude ».

Pas du tout le même classement que sur le plus long terme

Ce classement JD Power de la « qualité initiale » est très différent de celui des études à plus long terme : l’étude sur les voitures d’occasion vieilles de 3 ans, également réalisée par JD Power, dont la dernière édition a été publiée il y a quelques mois, consacrait plutôt Lexus (151 problèmes pour 100 véhicules) devant Buick (160) et Mini (168). Notez par ailleurs que JD Power n’étudie que les données concernant des voitures commercialisées aux Etats-Unis (qui diffèrent beaucoup de celles présentes en Europe pour les marques généralistes) et que certaines marques y sont absentes faute de chiffres suffisants (des enseignes comme Ferrari, par exemple).