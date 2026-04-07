C’est devenu un procédé courant chez les constructeurs automobiles afin de maîtriser l’ensemble de la communication autour de leurs nouveautés : ils invitent d’abord les journalistes à venir voir un nouveau produit, en échange d’un accord de confidentialité fixant une « date de levée d’embargo » identique pour tous les médias. Puis le constructeur diffuse des « teasers » du modèle en question en amont de la date de présentation officielle.

Dans le cas de cette nouvelle 911 dont on n’a même pas le droit de dire le nom, Porsche annonce sa date de présentation officielle au 14 avril prochain. Tout le monde doit ainsi attendre cette date avant de pouvoir donner toutes les informations sur cette auto, dont les premiers essais de la presse suivront quelques semaines plus tard.

Ce que disent les rumeurs

Conformément aux documents que nous avons signé pour pouvoir préparer notre article et notre vidéo sur la voiture, nous ne pouvons donc rien révéler à ce sujet hélas. Mais on peut tout de même relayer les rumeurs et bruits de couloirs à ce sujet, diffusés notamment sur le forum spécialisé de Rennlist et sur Carscoops : ils évoquent « une 911 GT3 sans toit », ce qui cadre en tout cas avec la silhouette de l'image publiée par Porsche il y a quelques heures. Une chose est sûre : c'est bien une 911 !

Un peu à la façon de la 911 Speedster lancée en petite série par Porsche sur la génération 991.2 de sa sportive en 2018 ? Rien que l'idée de profiter à nouveau d'un flat-six atmosphérique au grand air dans une 911 aura de quoi faire saliver les puristes. Rappelons que dans la gamme de la 911 actuelle, tous les cabriolets disposent d'une variante turbocompressée du moteur.

Rappelons-nous tout de même qu’on avait vu circuler, l’été dernier, un prototype de développement combinant la carrosserie de la 992.2 GT3 à la capote souple de la 911 Cabriolet. Et rendez-vous la semaine prochaine pour tout savoir sur cette nouvelle déclinaison « spéciale » de la 911 !