Une télé pliante Porsche qui coûte le prix d’une belle 911 voire plus, est-ce bien raisonnable ?
Difficile de deviner en quoi consiste cet objet au premier regard. Semblable à une sculpture ou une création artistique, cette curiosité concerne en réalité une télé pliante Porsche Design. Et comme son nom permet de le deviner, c’est hors de prix.
Depuis 1972, Porsche Design propose des produits « lifestyle » et des accessoires prévus pour s’intégrer dans le quotidien des propriétaires des voitures de la firme de Zuffenhausen. Après les chaînes hi-fi, les montres et les lunettes, voici la télévision pliante aux dimensions xxl. Un système qui ne manquera pas d’impressionner les invités lors de son déploiement.
Car oui, la télé Porsche Design produite en partenariat avec l’entreprise C-Seed devient une sorte de sculpture lorsqu’elle est éteinte. Les éléments s’ouvrent et se ferment en accordéon avec une fluidité captivante. La performance la plus impressionnante concerne l’absence de lignes verticales lorsque le moniteur est totalement déployé.
Un tarif très salé
Plusieurs tailles sont proposées. La configuration la plus modeste (déjà facturée 150 000 euros soit autant qu’une Porsche 911 avant malus) offre 103 pouces là où le reste de la gamme réservée à l’intérieur s’étend à 137 et 165 pouces. Pour le catalogue extérieur, la télé Porsche Design est disponible en 144 pouces et 201 pouces. Cette dernière, particulièrement grande et résistante aux éléments, atteint la somme folle de 340 000 euros. À vos chéquiers.
Photos (14)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération