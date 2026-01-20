Quand les choses vont mal chez Porsche, c’est la 911 qui remonte le moral des actionnaires

10 %. Voilà la baisse des ventes de Porsche dans le monde en 2025, avec 279 449 véhicules neufs écoulés l’année dernière contre 310 718 autos en 2024. Pour rappel, le record absolu de Porsche date de 2023 avec 320 200 véhicules neufs écoulés dans le monde.

Dans le détail, tous les principaux marchés de Porsche sont en régression : -16 % en Allemagne (29 968), -13 % dans le reste de l’Europe (66 340), -26 % en Chine (41 938) qui n’est même plus vraiment un énorme marché pour la marque, et tout de même une situation stable aux Etats-Unis (+ 0 %) avec 86 229 autos vendues en 2025 contre 86 541 véhicules en 2024.

Il n’y a que deux modèles qui s’en sortent bien

Du côté des modèles, le Cayenne perd 21 % avec quand même 80 866 exemplaires écoulés en 2025, les 718 Cayman et Boxster reculent de 21 % (18 612) ce qui est normal puisqu’ils sont en toute fin de carrière, la Panamera recule de 6 % avec 27 701 exemplaires distribuées et la Taycan électrique plonge de 22 % avec 16 339 autos vendues. La chute de cette dernière, même si elle s’explique en partie par le report d’une partie de la clientèle vers le Macan, reste spectaculaire sachant qu’elle vient d’être améliorée techniquement et qu’elle flirtait avec les 40 000 unités annuelles à sa sortie.

A l’inverse, le Macan électrique s’en sort plutôt bien avec 45 367 exemplaires écoulés pour sa première année complète. Le vieux Macan thermique, lui, atteint tout de même 38 961 exemplaires alors qu’il a disparu du marché européen et qu’il doit s’éteindre définitivement cette année. Rappelons qu’un remplaçant thermique est dans les tuyaux pour 2028, ce qui devrait permettre au duo électrique/thermique de dépasser à nouveau les 100 000 exemplaires chaque année.

La 911 est une star

Mais la ligne comptable la plus réjouissante pour Porsche sur l’année 2025 concerne assurément la 911. Avec 51 583 exemplaires écoulés, la sportive allemande signe un nouveau record de ventes. Et sachant qu’on parle d’un modèle à forte rentabilité, dont la facture peut dépasser les 300 000€ en version haut de gamme, elle contribue sans doute très favorablement aux finances de Porsche en ces temps difficiles.

Rappelons que Porsche vient de lancer de gros investissements pour développer de nouveaux modèles thermiques et que la marque lance aussi le Cayenne électrique. L’année 2026 pourrait être meilleure et le constructeur table sur un retour aux fortes marges d’ici la fin de la décennie.