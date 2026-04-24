Elle roule sur une Lamborghini avec son pick-up

En Floride, une conductrice au volant d’un énorme pick-up surélevé a littéralement grimpé sur une Lamborghini Huracán sans s’en rendre compte. Oui, vraiment. La scène filmée sur un parking montre la sportive italienne avancer doucement à la recherche d’une place. Surgit alors un Chevrolet Silverado visiblement un peu trop enthousiaste. Pas de freinage notable, aucune correction, et soudain, un bruit sec. Sauf qu’il ne s’agit pas d’un simple choc : le mastodonte modifié pour gagner de nombreux centimètres monte sur l’avant de la Huracán comme s’il s’agissait d’un trottoir.

L’explication tient en deux mots : angles morts. Entre une supercar posée au ras du sol et un pick-up perché comme une tour de guet, la visibilité devient une notion très théorique. Plus le véhicule prend de la hauteur, plus le champ de vision se réduit, et plus l’erreur devient spectaculaire.

Uniquement des dégâts matériels

Heureusement, aucun blessé. Le propriétaire de la Lamborghini a pris quant à lui la chose avec un calme presque suspect. Cela dit, le côté particulièrement insolite de la situation a sans surprise poussé de nombreux passants à se filmer sur Instagram -dont 1realramon et broadwaysarchive- aux côtés de la pauvre italienne.