Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Lamborghini Huracan

Il coule en Lamborghini, et c'est ok

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

1  

Plonger dans une flaque d'eau avec une Lamborghini annonce généralement de coûteuses réparations. Mais dans ce cas de figure avec une Sterrato, c'est ok.

Il coule en Lamborghini, et c'est ok

Associer l'appellation Lamborghini avec des passages à guet ou la traversée de flaques profondes n'est pas souvent évident. Sauf qu'en 2023, la firme italienne a livré plusieurs exemplaires de sa spectaculaire Sterrato. De quoi voir fleurir sur la toile des images insolites avec des autos dans des situations jusqu'alors réservées à des 4x4.

Car oui, la Lamborghini Sterrato est une vraie sportive capable de sortir des sentiers battus avec une caisse rehaussée de 44 mm par rapport à une Huracan standard et des pneus à crampons. Le clip partagé sur le réseau social Instagram montre un propriétaire mexicain qui profite pleinement des capacités de sa belle auto. Sur les images, la Sterrato pique du nez au point d'avoir de la boue jusqu'au pare-brise. Un moment qu'on imagine particulièrement amusant pour la personne aux commandes du coupé surélevé.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies instagram en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

Une philosophie semblable à la 911 Dakar, mais avec un V10 atmo

Détail amusant, la Lamborghini Sterrato déboulait quelques années après une autre sportive de renom un peu baroudeuse : la Porsche 911 Dakar. Bien que spectaculaire avec son look spécifique et sa mécanique musclée, cette dernière ne dispose pas d'un V10 atmosphérique de 610 chevaux sous la pédale de droite. Et ça, ça change tout.

1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Lamborghini Huracan

Lamborghini Huracan

SPONSORISE

Actualité Lamborghini

Voir toute l'actu Lamborghini

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/