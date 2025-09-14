Il coule en Lamborghini, et c'est ok

Associer l'appellation Lamborghini avec des passages à guet ou la traversée de flaques profondes n'est pas souvent évident. Sauf qu'en 2023, la firme italienne a livré plusieurs exemplaires de sa spectaculaire Sterrato. De quoi voir fleurir sur la toile des images insolites avec des autos dans des situations jusqu'alors réservées à des 4x4.

Car oui, la Lamborghini Sterrato est une vraie sportive capable de sortir des sentiers battus avec une caisse rehaussée de 44 mm par rapport à une Huracan standard et des pneus à crampons. Le clip partagé sur le réseau social Instagram montre un propriétaire mexicain qui profite pleinement des capacités de sa belle auto. Sur les images, la Sterrato pique du nez au point d'avoir de la boue jusqu'au pare-brise. Un moment qu'on imagine particulièrement amusant pour la personne aux commandes du coupé surélevé.

Une philosophie semblable à la 911 Dakar, mais avec un V10 atmo

Détail amusant, la Lamborghini Sterrato déboulait quelques années après une autre sportive de renom un peu baroudeuse : la Porsche 911 Dakar. Bien que spectaculaire avec son look spécifique et sa mécanique musclée, cette dernière ne dispose pas d'un V10 atmosphérique de 610 chevaux sous la pédale de droite. Et ça, ça change tout.