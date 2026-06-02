L’équivalent d’un an de carburant offert ? C’est possible chez Ford
Ne pas payer son carburant pendant une année, le rêve de beaucoup d’automobilistes ! C’est ce que propose Ford, sous la forme d’une remise, sur certains de ses modèles.chez ce constructeur
Qu’est-ce qui préoccupe le plus les automobilistes depuis de trop nombreuses semaines ? Les prix à la pompe, dus à la flambée du pétrole, bien sûr. Ford l’a bien compris et le retourne à son avantage en lançant une promotion au discours qui fait mouche : « En juin chez Ford, un an de carburant offert ».
L’accroche est imparable. Du 1er au 30 juin, le constructeur propose un an de carburant ou de recharge offert pour tout achat d’un véhicule hybride, électrique ou utilitaire.
Je vous laisse imaginer vous rendre à la station, faire le plein et ne pas débourser un centime, via une carte prépayée par exemple, le rêve. Ce n’est pas ce que propose Ford ici.
Dans les faits, la gamme hybride des Kuga et Puma profite d’une remise allant jusqu’à 1 450 € (Puma) et 740 € (Kuga E85 et PHEV). Pour les véhicules utilitaires, le coup de pouce va plus loin : jusqu’à 4 079 € sur le Ranger.
Une carte pour les modèles électriques
Ces remises sont calculées sur une base de 12 000 km pour les véhicules particuliers et 18 000 km pour les véhicules utilitaires, selon les consommations mixtes (WLTP) des véhicules et les prix moyens des énergies constatés au 1er semestre 2026.
En revanche, pour ce qui concerne les modèles électriques (Puma Gen-E, Explorer, Capri et Mustang Mach-E), Ford propose bien un « crédit de recharge » évalué selon la même méthode. Vous pouvez ainsi bénéficier d’un crédit de 600 à 700 € utilisable dans le réseau de recharge BlueOval via l’application Electroverse.
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