En programmant l’arrivée d’une motorisation hybride sous son capot, le légendaire Ford Bronco s’offre dans le même temps un restylage de mi-carrière.

Le Ford Bronco existe depuis 1966 dans le catalogue du constructeur américain, mais il a connu une interruption de production de 1996 à 2021. Puis la sixième génération de ce modèle est arrivée en 2021 avec une toute nouvelle allure plus moderne, mais en conservant certaines caractéristiques des modèles précédents comme le châssis échelle.

Véritable tout-terrain, le Ford Bronco est disponible avec un choix de motorisations assez conséquent puisque l’on trouve sous son capot un bloc trois cylindres en ligne 1.5 EcoBoost de 184 ch, on trouve également des blocs quatre cylindres 2.0 EcoBoost de 248 ch et 2.3 EcoBoost de 274 ch et enfin un V6 EcoBoost 2.7 de 314 ch.

Un petit restylage en attendant une nouvelle génération

Pénalisé par de gros malus en France, le Ford Bronco est difficile à dénicher, on peut cependant le trouver en occasion ou chez certains mandataires. Le restylage qui s’annonce pour ce modèle ne devrait pas changer la donne puisqu’il ne sera que cosmétique et concernera le lettrage « BRONCO » et une fine grille de calandre inédite. Le prototype arbore un tout nouveau design de jantes ainsi que de nouvelles bavettes. À bord, les changements pourraient être un peu plus importants mais le camouflage empêche de constater cela. Cependant, il semble que la qualité des matériaux monte en gamme, ceci afin de se caler sur ce que propose Land Rover sur ses modèles. Le modèle restylé devrait être vendu à partir de 2027 et devrait récupérer une motorisation hybride rechargeable. Mais les plus gros changements interviendront avec la nouvelle génération qui se prépare. Une nouvelle génération de Bronco qui existera en version européenne, produite sur le sol européen.

Le futur Ford Bronco européen sera multi-énergies !

Pour avoir la possibilité de rouler en Ford Bronco sur les routes françaises, il faudra sans doute attendre la venue du Ford Bronco « européen ». En effet, la marque à l’ovale veut lancer un modèle conçu pour l’Europe en 2028 afin de montrer la différence entre un vrai tout-terrain et la plupart des SUV aseptisés qui sont vendus sur le continent européen. C’est l’usine de Valence en Espagne qui a été choisie par la marque pour produire un modèle qui sera multi-énergies. C’est-à-dire qu’il pourra bénéficier de motorisations hybrides rechargeables mais aussi sans doute de motorisations 100 % électriques (il existe déjà une version électrique Basecamp mais rien que pour la Chine). Ford promet que ce modèle sera plus raisonnable en matière de sobriété et de fiscalité, tout en offrant une vraie possibilité de rouler en tout-terrain. Il sera bien entendu disponible en version 4x4 et devrait afficher un look reconnaissable proche de l’actuel Bronco au style très cubique. Si l’on ne connaît pas encore sa fiche technique, on imagine toutefois qu’il pourrait reprendre la plateforme du Ford Kuga qui est lui-même produit dans l’usine espagnole de Valence.