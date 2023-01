Rétromobile 2023 : la folie du Ford Bronco (en collection aussi)

Depuis quelques années, l’attrait pour les 4x4 au physique hors normes est inversement proportionnel à leur rareté sur le marché neuf. Voilà aussi pourquoi les prix augmentent dans des proportions vertigineuses pour les quelques modèles encore présents. Le Jeep Wrangler coûte par exemple plus de 80 000€ désormais dans sa seule version encore au catalogue, l’hybride rechargeable 4XE. Le Mercedes Classe G est devenu inaccessible, le Suzuki Jimny n’existe plus qu’en version utilitaire à deux places et le nouveau Ford Bronco devrait démarrer au-dessus des 70 000€ dans sa nouvelle version en comptant le malus écologique.

Ce Bronco devient aussi recherché que les plus beaux Land Rover Defender et autres Toyota BJ40 sur le marché de la collection. Les versions des années 60, souvent préparées, flirtent désormais avec la barre des 100 000€ pour les exemplaires les plus beaux ! Le modèle de 1975 proposé à la vente par Artcurial au salon Rétromobile 2023, lourdement modifié lui aussi et doté d’une carte grise française, est ainsi estimé entre 60 000 et 80 000€. A ce prix, il n'a plus de portières ni de toit. Et ne comptez pas échapper à la pluie avec une capote : le voilà réduit à l’état de voiture de plage. Au moins parviendra-t-il à rouler sur le sable sans s’embourber…

Bientôt le nouveau Bronco

Rappelons que les premiers Bronco de nouvelle génération doivent être livrés en France d’ici l’été prochain. On ne connaît pas encore leur tarif mais il dépassera certainement les 50 000€, auxquels il faudra ajouter un malus écologique copieux, mais cela ne l’empêchera sans doute pas de trouver des clients grâce à son allure très spéciale.