En direct du salon de Bruxelles 2023 - Le Ford Bronco arrive en France !

Avec sa carrure impressionnante et son châssis de vrai tout-terrain, le Ford Bronco fait actuellement un véritable malheur sur le marché américain. Le nouveau rival du Jeep Wrangler, dont la fiche technique est malheureusement peu compatible avec les standards européens, va tout de même venir sur le Vieux Continent. Alors que l’engin s’expose au salon de Bruxelles 2023, les communicants du constructeur à l’ovale nous confirment que le 4x4 est déjà disponible à la commande et que ses premiers exemplaires seront livrés dès l’été prochain.

En France, il imposera le V6 bi-turbo EcoBoost de 2,7 litres de cylindrée développant environ 330 chevaux et offrira deux niveaux de finition : Outer Banks et Badlands, deux niveaux de gamme respectivement disponibles à partir de 45 000 dollars et 50 000 dollars en version châssis court avec ce moteur aux Etats-Unis. Les prix français devraient se situer dans ces eaux-là (sauf si la version française se contente de la version longue plus chère), mais il faudra hélas ajouter le malus écologique maximal (heureusement limité à la moitié de la valeur neuve d’achat du véhicule).

Fort en gueule

Exposé en version châssis long au salon de Bruxelles, le Ford Bronco se remarque beaucoup. Le rival naturel du Jeep Wrangler Unlimited affiche un style au moins aussi marquant que celui de son rival de chez Stellantis. Sa finition intérieure est relativement rustique, avec une assise très verticale au niveau des places arrière. Rappelons qu’il est doté d’un châssis échelle, comme le Wrangler (ainsi que le Suzuki Jimny et le Mercedes Classe G).

L’instant Caradisiac

Ford France estime que le Bronco n’intéressera que quelques dizaines de clients chez nous à cause du malus écologique rédhibitoire. Mais sachant que le Jeep Wrangler coûte désormais 80 700€ en prix de base dans son unique version hybride rechargeable 4XE, il risque bien de séduire même avec un fort malus à régler. S’il se négocie à moins de 80 000€ malus compris, certains vont probablement craquer…