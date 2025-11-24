Le nouveau Ford Bronco électrique n’est que pour la Chine

Aux Etats-Unis, Ford commercialise le Bronco et le Bronco Sport, cette dernière étant une variante plus « routière » tout en affichant un design inspiré de sa déclinaison la plus rustique. En Europe, le Bronco « tout court » est commercialisé (y compris en France) mais en petite série et à un prix délirant : 76 500€ en France avec hélas 70 000€ de malus écologique à rajouter. En Chine en revanche, le tout nouveau Bronco Basecamp remplace les moteurs thermiques des variantes des autres régions du monde par une mécanique 100 % électrique. Elle est conçue avec Jiangling Motors Corporation et développée spécifiquement pour la clientèle locale.

Un énorme SUV électrique

Ce nouveau Bronco Basecamp mesure 5,02 mètres de long, ce qui l’approche des plus gros modèles du marché. Son design ressemble beaucoup à celui du Bronco Sport américain, même si son châssis n’a rien à voir avec ce dernier : il cache une batterie énorme de 105,4 kWh de capacité, alimentant deux moteurs d’une puissance maximale de 445 chevaux et permettant d’atteindre 650 km d’autonomie maximale (en cycle CLTC chinois).

Le Bronco Basecamp existera aussi en version à prolongateur d’autonomie, avec une batterie de 43,7 kWh plus petite permettant d’intégrer un bloc essence turbo de 1,5 litre. L’autonomie 100 % électrique atteindra alors 220 km (cycle CLTC toujours) et l’autonomie maximale totale pourra dépasser les 1 000 km.

Un prix très bas, évidemment

Bénéficiant comme les autres modèles « nouvelles énergies » fabriqués en Chine des généreuses subventions locales, ce Bronco Basecamp démarrera à 229 800 yuans soit l’équivalent de 28 050€. Un prix sacrément canon pour un SUV aussi gros et richement équipé.