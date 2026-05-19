Ford fait son mea-culpa avec l’accent américain

Brusquement saisie d’une fièvre électrique, Ford avait décidé de mettre fin à la carrière de la Fiesta en 2023 puis de la Focus en 2025 pour mieux se mettre au service de la Fée zéro émission. Une conversion enthousiaste mais qui avait omis – simple détail – de prévoir la relève et notoirement surestimé la croissance du marché des modèles à batterie. Au sein de la gamme, les véhicules conçus dans le cadre d’un accord négocié avec Volkswagen s’adressent à un public assez restreint (l’Explorer, issu de l’ID.4) ou ont manqué leur cible (la Capri, issue de l’ID.5).

Les 17 et 18 mai, la firme a donc convoqué le ban et l’arrière ban de ses concessionnaires, la presse et les investisseurs pour dévoiler son nouveau plan pour l’Europe baptisé « Ready, set, Ford » que l’on traduira par « A vos marques, prêts, Ford ». Ou « C’est promis, on va se reprendre ». Jim Baumbick, à la tête de l’entité européenne depuis six mois et se présente comme un « gars du produit » (« product guy ») s’y est engagé : « les voitures ennuyeuses, c’est fini ».

Pour ce retour de flamme, la marque de Detroit prend un accent américain prononcé. En Autriche, elle a dévoilé une version du Bronco. Non pas celle qui a été un temps importée chez nous mais une extrapolation plus compacte et motorisée sans doute avec un hybride-rechargeable. La voiture sera commercialisée en 2028. Nous avons pu l’entrapercevoir : carrée à souhait et proche de la dégaine du modèle américain. Du caractère, indiscutablement. Fabriqué au sein de l’usine espagnole de Valence – qui pourrait être en partie mise à la disposition du chinois Geely – le Bronco devrait en principe succéder au Kuga.

Autre référence aux origines de la marque, l’importation annoncée du Ranger Super Duty. Ce pick-up du genre viril animé par un gros V6 diesel est capable de tracter un chargement de 4,5 tonnes et d’embarquer deux tonnes dans sa benne. L’engin viendra renforcer son catalogue d’utilitaires – Ford est numéro un en Europe et aurait retraversé l’Altantique depuis longtemps sans le chiffre d’affaires que lui procure cette activité – et sa conduite exige un permis poids lourd. L’Europe (mais pas la France) accueillera aussi le Transit City un petit utilitaire électrique fabriqué par le chinois Jiangling Motors Corporation (JMC).

Jouer la corde sensible de l’American way of life peut sans doute contribuer à donner du contenu à un constructeur en quête d’une identité de marque plus prégnante mais il faut aussi coller au marché. C’est la raison pour laquelle Ford a conclu un partenariat en décembre avec Renault qui va lui permettre de disposer de deux véhicules extrapolés des R5 et R4 qui ne ressembleront pas comme deux gouttes d’eau à leurs cousins de Billancourt. Attendue en 2028, la petite urbaine dérivée de la R5 bénéficie d’un coup de crayon assez dynamique et devrait logiquement être baptisée Fiesta dans le cadre d’une opération revival. Enfin, deux crossovers hybrides rechargeabes (ou avec un prolongateur d’autonomie). sont prévus d’ici à 2029. On subodore que l’un pourrait s’appeler Focus et l’autre incarner la nouvelle génération de Puma.

Ce nouveau plan, dont on ignore le montant de l’investissement qui lui est consacré, accorde une part assez modérée à l‘électrique. On peut comprendre que Ford ait été échaudé par son crush électrique de jeunesse mais alors que les ventes de wattures semblent décoller, il ne faudrait pas que le constructeur se laisse de nouveau prendre à contrepied.