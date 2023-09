Maxi-fiche fiabilité - Ford Fiesta VI : exempte de gros reproches

En bref

Lorsque Ford présente pour la première fois sa Fiesta fin 2016, la mission est pour le moins délicate puisqu’il s’agit de remplacer le modèle qui fait office de meilleure vente au niveau européen. Il faut dire que cela fait quarante ans que la petite sillonne nos routes, tout le monde à connu une personne de près ou de loin ayant eu une Fiesta. Seulement, cette citadine fait désormais partie du passé puisqu’elle a quitté définitivement le catalogue cette année au profit d’un SUV, le Ford Puma.



Mais revenons donc à cette dernière Fiesta, dont la commercialisation débute à l'été 2017. Par rapport à l’opus précédent, le look évolue en douceur avec un profil similaire et une calandre proche. En revanche, les optiques avant se sont un peu assagies et celles de l’arrière sont désormais horizontales afin d’asseoir visuellement l’auto. Elle grandit de sept centimètres, revoit ses trains roulants ainsi que son intérieur, qui, en devenant plus ergonomique, frise l'austérité.



À son lancement, la gamme est déjà riche avec quatre offres en essence (1.1 de 70 et 85 ch et Ecoboost de 100 et 125 ch) et deux diesel (TDCi 85 et 120 ch). Trois niveaux de finitions sont proposés : Essential, Trend et Titanium. Le premier assure l’essentiel avec la climatisation manuelle, l’aide au maintien dans la voie, le limiteur de vitesse, le Bluetooth ou encore le démarrage sans clé. Le deuxième ajoute les antibrouillards, le régulateur de vitesse, l’écran tactile de 6,5 pouces… Enfin, le troisième se veut presque haut de gamme avec le volant cuir, la climatisation automatique, les sièges avant sport, la reconnaissance des panneaux ou encore la détection de fatigue.



En plus d’être disponible en carrosserie à trois et cinq portes, la Fiesta se pare d’attributs de SUV avec l’Active. Arches de roues rapportées, protections sur les boucliers, barres de toit, elle joue les baroudeuses.



Rapidement, Ford complète la gamme de sa Fiesta avec une version dynamique ST-Line motorisée par un Ecoboost de 140 ch, mais aussi avec la ST forte de 200 ch. Cette dernière se révèle être une petite sportive accomplie ! Enfin, le niveau Vignale est le plus haut de gamme : sellerie cuir et tissu, planche de bord revêtue de cuir, grand écran tactile de 8 pouces, jantes de 17 pouces…



En juin 2020, la Fiesta accueille l’hybridation, mais de façon légère. Il s’agit d’un alterno-démarreur associé à une batterie de 48V avec deux niveaux de puissance : 125 et 155 ch. Dans le même temps, les finitions Titanium, ST Line et Active reçoivent une variante X à l’équipement enrichi. Au printemps de l’année suivante, c’est au tour d’une version GPL de faire son entrée via le moteur Ecoboost (95, 125 et 155 ch).



Ne réussissant pas réellement à s’imposer face à des concurrentes telles que les Renault Clio, Peugeot 208 et Volkswagen Polo, une version restylée est lancée en mars 2022. Les modifications esthétiques portent principalement sur l’avant avec notamment une nouvelle calandre et un capot plus horizontal. L’équipement est aussi plus moderne avec une dalle numérique de 12,3 pouces, les projecteurs à LED de série (voire matricielle en option), le régulateur adaptatif… Sous le capot, le diesel n’a plus le droit de cité.



La dernière Ford Fiesta est sortie discrétement des chaînes le 7 juillet 2023. Son remplacement n’est pas prévu, c'est au tour du Puma de reprendre le flambeau.