Ford Fiesta : nouveaux moteurs hybrides et nouveaux équipements

Lancés sur le Puma, les blocs 1.0 EcoBoost Hybrid arrivent sous le capot de la Fiesta. Deux niveaux de puissance sont proposés : 125 et 155 ch. Attention toutefois, ce n'est pas une hybride façon Toyota Yaris ! Il s'agit d'une hybridation légère, avec un alterno-démarreur et une batterie 48V.

Celle-ci se recharge lors des phases de décélération et de freinage. L'énergie stockée permet de fournir une assistance électrique lors des accélérations. Ce type de système permet à peu de coûts de faire baisser les consommations et émissions. Ainsi, selon Ford, en 125 ch, l'hybridation légère permet "jusqu'à 5 % d'efficacité énergétique supplémentaire par rapport au moteur EcoBoost traditionnel et jusqu'à 10 % en ville". Le couple maxi augmente de 20 Nm, soit jusqu'à 240 Nm avec le 155 ch.

Autre nouveauté mécanique pour la Fiesta : la citadine peut recevoir une transmission automatique sept vitesses à double embrayage, qui remplace la boîte six vitesses à convertisseur de couple. Cette boîte permet une baisse des consommations jusqu'à 15 %. Elle est couplée à un 1.0 EcoBoost 125 ch, qui remplace le 1.0 de 100 ch à boîte auto.

Ford en profite au passage pour revoir la gamme de la Fiesta et améliorer la dotation de son modèle le plus vendu en Europe, avec 227 000 unités écoulées en 2019. Selon les versions, l'auto peut maintenant avoir un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt/redémarrage, un système de surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale, une recharge par induction des smartphones, la dernière version du système multimédia SYNC 3 avec une interface revue ou encore le modem 4G FordPass Connect, qui transforme le véhicule en hotspot Wifi (connexion jusqu'à 10 appareils).