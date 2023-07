La Ford Fiesta s'éteindra définitivement cette semaine

Depuis l’année dernière, on savait que les jours de la citadine Ford étaient comptés. La Fiesta a d’ailleurs disparu depuis longtemps du configurateur de la marque en France, que ce soit dans ses versions sages ou sa très savoureuse déclinaison ST de 200 chevaux. Comme prévu, elle va se mettre en retrait définitivement de la gamme du constructeur à l’ovale.

C’est ce que confirment les journalistes anglais d’Autocar, expliquant que le tout dernier exemplaire de la citadine sortira de l’usine de Cologne en Allemagne le 7 juillet prochain. Ses chaînes de production seront ensuite supprimées dans l’usine pour faire de la place à celles de l’Explorer, ce nouveau SUV familial électrique disposant d’un châssis très proche de celui des Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq et autres Audi Q4 e-tron.

La fin d’une carrière longue de 47 ans

Lancée pour la première fois sur le marché en 1976, la Ford Fiesta faisait pourtant partie de ces citadines absolument incontournables sur le Vieux Continent. Déclinée en huit générations de modèles depuis cette date, elle s’est toujours très bien vendue au point de figurer régulièrement dans le classement des modèles les plus appréciés d’Europe. Mais suite aux gros problèmes de production liés à la crise du covid-19, Ford a préféré sacrifier sa Fiesta au profit de modèles jugés plus rentables. Les ventes de la Fiesta s’étaient repliées en 2020 et c’est désormais le SUV Puma qui forme l’offre de Ford chez les modèles citadins.

Pour l’instant, il n’est pas prévu que la Fiesta revienne de sitôt. Mais sachant que plusieurs constructeurs travaillent actuellement sur des citadines 100% électriques, Ford pourrait à moyen terme revenir dans cette catégorie si leur succès commercial se confirme. Pourquoi pas avec un nouveau partenariat technique avec Volkswagen sur la base de la future ID.2 ?