Ford va arrêter la Fiesta l'été prochain !

Tout le monde connaît la Ford Fiesta. Lancée en 1976 et passée depuis par huit générations de modèles, la citadine de la marque à l'ovale fait partie des autos incontournables de la catégorie sur le Vieux Continent au même titre que la Renault Clio ou la Peugeot 208. Mais sur un marché où les gens passent tous aux SUV et où l'évolution des normes pousse les marques à accélérer leur transition vers les voitures électriques, même la Fiesta est menacée.

D'après les journalistes d'Automotive News, Ford prévoit tout simplement d'arrêter de commercialiser la Fiesta dès l'été prochain. Apparue en 2017 et restylée il y a seulement quelques mois, l'actuelle Fiesta de huitième génération aurait pourtant dû rester au catalogue encore quelques années d'après le schéma classique.

Remplacée par un SUV électrique à plateforme Volkswagen

Toujours d'après les journalistes d'Automotive News, c'est un nouveau crossover électrique qui remplacera la Fiesta à l'usine de Cologne dès l'été prochain. Un modèle basé sur la plateforme modulaire MEB de Volkswagen, conformément à l'accort passé entre les deux groupes il y a quelques années. Ce nouveau modèle sera positionné en dessous du Mustang Mach E et restera beaucoup plus compact. Un autre SUV électrique devrait suivre d'ici 2024, lui aussi produit dans l'usine de Cologne. Et pour l'instant, rien n'indique que Ford concevra une nouvelle génération de sa citadine Fiesta...