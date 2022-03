Rendez-vous jeudi 31 mars pour les premières images de la Ford Fiesta restylée

Malgré un look et des qualités dynamiques reconnues, la Ford Fiesta n'a jamais vraiment réussi à s'imposer sur le marché des citadines qui est dominé par les Renault Clio et les Peugeot 208 ou même les Volkswagen Polo.

Les principales modifications portent sur la partie avant du véhicule avec une calandre plus haute désormais ornée du logo en son centre et un capot plus horizontal. Il faut noter que chaque finition dispose d'une grille de calandre spécifique.

À bord, les évolutions se font bien plus légères. Elles se concentrent sur l’adoption d’une dalle numérique de 12,3 pouces pour l’instrumentation. L'écran multimédia ne change pas avec une taille de 8 pouces. Sur le plan de l'équipement, les projecteurs LED sont de série mais il est également possible d'opter pour la technologie Matrix LED. La dotation comprend également un innovant système indiquant que l’auto s’engage dans un sens interdit, un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et la reconnaissance des panneaux de signalisation.

Sous le capot, pas de diesel, mais uniquement des moteurs essence et E85 avec quatre niveaux de puissance : 95, 125, 155 et 200 ch pour la version sportive ST.

Pour ce premier essai de la Ford Fiesta restylée nous aurons entre les mains une version 1. Flexifuel 95 ch fonctionnant donc à l'E85 en finition haute Titanium Vignale vendue 22 390 €.