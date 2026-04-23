Le Ford E-Transit Custom AWD est un fourgon électrique qui passe (presque) partout

Ceci n’est pas un Custom tout à fait comme les autres. C’est un fourgon. Électrique en plus. Et à quatre roues motrices… Il s’appelle Ford E-Transit Custom AWD, ces trois lettres signifiant All Wheel Drive, soit littéralement « toutes roues motrices ». Un fourgon moyen électrique à transmission intégrale, avouons qu’il fallait aller le chercher celui-là… Ford l’a fait et ce Custom est conçu pour rouler en plein hiver, sur la neige et la glace, la boue ou sous les pluies battantes, sur les routes en pentes et les chemins pas trop rugueux. Ford attend que ce Custom rencontre le succès dans les pays du Grand Nord. Chez nous, ce n’est pas gagné. Mais il a le mérite d’exister… et d’être à la hauteur.

Le secret de ce 4x4 ? Il dispose de deux moteurs électriques, un sur chaque essieu. En temps normal, ce Custom AWD est un véhicule à propulsion, le moteur d’origine étant sur l’essieu arrière. C’est donc un deux roues motrices. Mais dès que les conditions de circulation se dégradent, il passe tout seul en mode quatre roues motrices, le moteur avant ajouté venant en appui pour apporter puissance et couple. L’adhérence des roues est toujours maximale. C’est bien sûr l’électronique qui gère la puissance à répartir entre l’avant et l’arrière, grâce à des capteurs qui analysent le comportement des roues 50 fois par seconde.

Ford ne faisant pas les choses à moitié, cette nouvelle déclinaison du Custom électrique est disponible avec trois motorisations, trois puissances au choix de 100 kW (136 chevaux), 160 kW (218 chevaux) ou 210 kW (285 chevaux). Pas sûr que la plus grande puissance soit bien nécessaire sur un utilitaire, mais on ne sait jamais, si quelqu’un avait besoin de tracter du lourd, jusqu’à 2 300 kilos avec une remorque freinée sur ce Custom, ça peut servir.

Recharge plus rapide

Côté électrique, ce Ford E-Transit Custom AWD adopte, comme tous les autres Custom, les nouveautés 2026. Il dispose ainsi d’une batterie de plus grande capacité utile, de 71 kWh contre 64 kWh auparavant. Le temps de recharge à 125 kW est également plus rapide, 29 minutes pour un 10 à 80 % contre un peu moins de 40 minutes avant. Avec du 11 kW, il faudra un peu plus de 5 h 30, et avec un 7,4 kW, il faudra y passer la nuit. L’autonomie maximale annoncée est de 348 kilomètres WLTP.

Côté utilitaire, ce Custom est proposé en deux variantes, L1H1 et L2H1. La première version affiche un volume utile de 5,8 m3 tandis que la version longue passe à 6,8 m3. Les dimensions utiles sont les mêmes que sur les autres Custom. C’est du côté de la charge utile que le bât blesse, et c’est de la faute au second moteur qui alourdit l’ensemble. Elle est de 857 kilos sur le L1H1, contre plus d’une tonne sur le Custom électrique classique.