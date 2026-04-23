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Essai

Le Ford E-Transit Custom AWD est un fourgon électrique qui passe (presque) partout

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Richard Pizzol

5  

5. De bonnes notes pour ce Ford E-Transit Custom AWD

 

Le Ford E-Transit Custom AWD est un fourgon électrique qui passe (presque) partout

Le Ford E-Transit Custom AWD est évalué dans la catégorie des fourgons moyens à la fois électriques et à quatre roues motrices… Autant dire qu’il s’agit là d’une micro-catégorie où la concurrence au Ford n’est représentée que par le Volkswagen ID Buzz Cargo 4 Motion. Il est vendu à partir de 53 100 € HT.

Ford E-Transit Custom AWD 218 chevaux
Budget
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
 
Pratique
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Rapport prix/équipements
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Sur la route
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
 
Sécurité
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Note globale : 13,5 /20
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