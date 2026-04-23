Le Ford E-Transit Custom AWD est un fourgon électrique qui passe (presque) partout
6. La fiche technique du Ford E-Transit Custom AWD
Les chiffres clés
|Ford E-transit Custom 2 II CABINE APPROFONDIE 340 L2H1 218 BATTERIE 71 KWH 4X4 TRAIL
|Généralités
|Finition
|TRAIL
|Date de commercialisation
|17/12/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|5,45 m
|Largeur sans rétros
|2,03 m
|Hauteur
|1,96 m
|Empattement
|3,50 m
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|6
|Poids à vide
|2 592 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Couple
|630 Nm
|Puissance moteur
|218 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|329 km
|Capacité batterie
|71 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|130 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|8.6 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
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