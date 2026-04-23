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Essai

Le Ford E-Transit Custom AWD est un fourgon électrique qui passe (presque) partout

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Richard Pizzol

7  

6. La fiche technique du Ford E-Transit Custom AWD

 

Ce Ford E-Transit AWD est aussi proposé en version Tourneo, destiné au transport de personnes.
Ce Ford E-Transit AWD est aussi proposé en version Tourneo, destiné au transport de personnes.

Les chiffres clés

Ford E-transit Custom 2 II CABINE APPROFONDIE 340 L2H1 218 BATTERIE 71 KWH 4X4 TRAIL
Généralités  
Finition TRAIL
Date de commercialisation 17/12/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 5,45 m
Largeur sans rétros 2,03 m
Hauteur 1,96 m
Empattement 3,50 m
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 6
Poids à vide 2 592 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Couple 630 Nm
Puissance moteur 218 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 329 km
Capacité batterie 71 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 130 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.6 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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