Le Ford E-Transit Custom AWD est un fourgon électrique qui passe (presque) partout

Encore faut-il en avoir l’usage… Si ce E-Transit Custom AWD est un très bon véhicule, efficace et performant, il ne s’adresse pas à tout le monde. Mieux vaut vivre et travailler en montagne, c’est sûr, et devoir rouler régulièrement sur des routes enneigées ou verglacées. Là, ce Custom est parfait, c’est un véhicule sûr et rassurant. Mais il reste fortement pénalisé par son statut de fourgon électrique. En montagne, le froid plombe l’autonomie. Et les 348 kilomètres annoncés par le constructeur devront être nettement revus à la baisse en plein hiver lorsque le thermomètre descend très bas. Ce Custom n’est pas non plus un 4x4 pur, ce qui limite son champ d’action. L’intérêt pour un tel fourgon semble donc plutôt limité, et ne saurait répondre qu’à une demande très pointue. C’est vraiment un véhicule pour une toute petite niche du marché. D’autant que le prix est tout de même élevé en s’affichant à 49 320 € HT pour ce modèle.

Caradisiac a aimé

Techno de pointe

Performances

Offre large

Caradisiac n’a pas aimé

Coût élevé

Pas un vrai 4x4

À qui s’adresse t-il ?