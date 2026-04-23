Le Ford E-Transit Custom AWD est un fourgon électrique qui passe (presque) partout
4. Très bien ce Ford E-Transit Custom AWD mais pour qui ?
Encore faut-il en avoir l’usage… Si ce E-Transit Custom AWD est un très bon véhicule, efficace et performant, il ne s’adresse pas à tout le monde. Mieux vaut vivre et travailler en montagne, c’est sûr, et devoir rouler régulièrement sur des routes enneigées ou verglacées. Là, ce Custom est parfait, c’est un véhicule sûr et rassurant. Mais il reste fortement pénalisé par son statut de fourgon électrique. En montagne, le froid plombe l’autonomie. Et les 348 kilomètres annoncés par le constructeur devront être nettement revus à la baisse en plein hiver lorsque le thermomètre descend très bas. Ce Custom n’est pas non plus un 4x4 pur, ce qui limite son champ d’action. L’intérêt pour un tel fourgon semble donc plutôt limité, et ne saurait répondre qu’à une demande très pointue. C’est vraiment un véhicule pour une toute petite niche du marché. D’autant que le prix est tout de même élevé en s’affichant à 49 320 € HT pour ce modèle.
Caradisiac a aimé
- Techno de pointe
-
Performances
-
Offre large
Caradisiac n’a pas aimé
-
Coût élevé
- Pas un vrai 4x4
- À qui s’adresse t-il ?
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|II CABINE APPROFONDIE 340 L1H1 218 BATTERIE 71 KWH 4X4 TRAIL
|0 (wltp)
|61 644 €
|II CABINE APPROFONDIE 340 L2H1 218 BATTERIE 71 KWH 4X4 TRAIL
|0 (wltp)
|62 964 €
|II E-TRANSIT CUSTOM FGN 320 L1H1 218 BATTERIE 71 KWH 4X4 LIMITED
|0 (wltp)
|56 652 €
|II E-TRANSIT CUSTOM FGN 320 L1H1 218 BATTERIE 71 KWH 4X4 MS-RT
|0 (wltp)
|73 452 €
|II E-TRANSIT CUSTOM FGN 320 L1H1 218 BATTERIE 71 KWH 4X4 TRAIL
|0 (wltp)
|59 184 €
|II E-TRANSIT CUSTOM FGN 320 L1H1 218 BATTERIE 71 KWH 4X4 TREND
|0 (wltp)
|54 780 €
|II E-TRANSIT CUSTOM FGN 340 L2H1 218 BATTERIE 71 KWH 4X4 MS-RT
|0 (wltp)
|75 792 €
|II E-TRANSIT CUSTOM FGN 340 L2H1 218 BATTERIE 71 KWH 4X4 SPORT
|0 (wltp)
|61 872 €
|II E-TRANSIT CUSTOM FGN 340 L2H1 218 BATTERIE 71 KWH 4X4 TRAIL
|0 (wltp)
|61 524 €
|II E-TRANSIT CUSTOM FGN 340 L2H1 218 BATTERIE 71 KWH 4X4 TREND
|0 (wltp)
|57 120 €
|II FOURGON 320 L1H1 218 BATTERIE 71 KWH 4X4 SPORT
|0 (wltp)
|59 532 €
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