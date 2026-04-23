Le Ford E-Transit Custom AWD est un fourgon électrique qui passe (presque) partout

Il est tout de même impressionnant de voir un utilitaire se comporter ainsi sur la glace et la neige. Tout semble facile, comme si l’on conduisait une voiture ordinaire. Tout en douceur, avec le mode de conduite adapté, le Custom AWD s’arrache, prend de la vitesse et vit presque comme s’il n’y avait ni neige ni verglas. C’est à la fois plaisant et très sécurisant, rassurant même. Mais reconnaissons aussi que cette situation extrême, sur un circuit de glace des Alpes ne se retrouve pas tous les jours, même en montagne en hiver. Ce Ford Custom est en tout cas un véhicule parfaitement adapté aux conditions difficiles. Mais pas trop non plus. Cet AWD est fait pour rouler sur la glace, la neige, la boue. Ne l’envoyez pas dans le sable mou, les ornières, les sentiers très escarpés et abrupts. Il n’est pas fait pour ça.

Sur les routes alpines des environs, déneigées et sèches, ce Custom se comporte comme un Custom électrique classique. Les 218 chevaux de cette version apportent ce qu’il faut d’agrément et de performances. Un utilitaire très agréable à conduire, réactif et véloce, à l’aise sur les routes sinueuses où il enchaîne les courbes en souplesse. Bien sûr, la consommation s’en ressent, et donc l’autonomie. Tout dépend dans quel sens, me direz-vous. En descente, ça va. En montée, c’est sévère. Mais sur un trajet aller-retour, l’un compense l’autre et notre consommation moyenne sur l’asphalte s’est affichée à un peu moins de 25 kWh/100 km, ce qui donne une autonomie de 220 kilomètres. Sur le papier, l’autonomie de ce Custom Trail est de 322 kilomètres cycle mixte WLTP.