Le Ford E-Transit Custom AWD est un fourgon électrique qui passe (presque) partout
3. Le Ford E-Transit Custom AWD dispose d'un équipement adapté au froid
S’il est très spécifique, ce Custom AWD n’en affiche pas moins une gamme très large. C’est bien simple toutes les déclinaisons du Custom sont là. Il y a donc les finitions Trend, Limited, Trail, Sport et MS-RT, sur les fourgons, cabines approfondies ou kombi, et en deux longueurs L1 et L2. Il faut savoir que les finitions Trend et Limited sont proposées avec le 100 et le 160 kW, que la version Trail n’adopte que le 160 kW tandis que le Custom Sport et le MS-RT accueillent le 160 kW ou le 210 kW.
La riche dotation du Trail
Attardons-nous sur le Trail, version de cet essai. Extérieurement, les parements jaunes font la différence et permettent à ce Custom de se faire remarquer. Sur les modèles thermiques, le Trail est proposé avec un différentiel mécanique à glissement limité ; c’est même ce qui caractérise cette version. Ce n’est évidemment pas le cas sur ce modèle électrique à transmission intégrale. Du Trail thermique, l’électrique reprend une dotation plutôt riche avec des équipements bien adaptés à un véhicule à vocation hivernale. Ainsi, le chauffant est de mise, pour le volant cuir, le siège conducteur qui, avec soutien lombaire et accoudoir, se révèle très confortable, mais aussi pour la banquette passagers deux places. Il y a aussi le dégivrage électrique du pare-brise et les rétroviseurs extérieurs électriques, rabattables automatiquement et chauffants.
Pour le reste, et entre autres, ce Custom Trail dispose des feux à LED, de la boîte à gants avec couvercle à fermeture à clé, mais aussi du système d’infodivertissement SYNC 4 avec écran tactile 13'' et de la climatisation. Du côté des aides à la conduite, c’est pléthorique avec par exemple, l’aide au maintien dans la voie, le régulateur/limiteur de vitesse intelligent, l’aide au stationnement à l’avant comme à l’arrière, l’assistance au freinage d’urgence, le contrôle adaptatif de la charge ou l’alerte de circulation à contresens…
Equipements et options
Version : II CABINE APPROFONDIE 340 L1H1 218 BATTERIE 71 KWH 4X4 TRAIL
Equipements de sécurité
Airbag conducteur
Aide au démarrage en côte (HSA)
Feux de jour
Assistance au freinage d'urgence (EBA)
Contrôle dynamique de la trajectoire (ESP) avec ABS
Lave/essuie-glaces AV automatique à détecteur de pluie
Démarrage sans clé
Verrouillage automatique des ouvrants
Vitres AV à commande électrique avec commande à impulsion montée/descente
Contrôle de pression des pneumatiques
Freinage électrique, ABS et freins à disques AV/AR
Contrôle de la traction TCS
Pack Assistance conduite 2
Equipements de confort
Climatisation
Direction assistée
Régulateur de vitesse
Vitres électriques
Volant réglable en hauteur et profondeur
Pare-brise chauffant
Vitres latérales et AR surteintées
Système Audio 2
Rétroviseurs extérieurs chauffants réglables électriquement et rabattables automatiquement
Allumage automatique des phares intelligent
Console de rangement au pavillon
Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur sur tous les sièges (noires)
Système d'infodivertissement SYNC 4 avec écran tactile 13''
Prise USB AR
Déverrouillage des portes indépendant cabine et compartiment de chargement
Vitres AV à commande électrique avec commande à impulsion montée/descente
Vitres fixes 2ème rangée droite et gauche
Volant avec revêtement synthetique Sensico
Pack Sièges 36 - Trail Complet (3 places)
Pack sièges AR 1
Eclairage à LED renforcé du compartiment de chargement
Esthétique / Carrosserie
Peinture opaque Blanc Glacier
Jantes alliage 6.5 x 16" avec pneumatiques 215/65 R16C 109 T BSW
Autres équipements
Bavettes AR
Boîte de vitesse à fonction Continu
Bavettes AV
Contrôle adaptatif de la charge (LAC)
Système de protection anti-retournement (ROM)
Signal sonore de non fermeture des portes lors du verrouillage
Signal sonore d'ouverture des portes en roulant
Pare-chocs AV bi-ton noirs/teinte carrosserie
Suspension AV indépendante à éléments de type McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis et
Eclairage de courtoisie
Protection de plancher de chargement résine synthétique
Suspension AR indépendante à bras tirés avec ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz
Pare-chocs AR non peint noir
Dispositif de retenue d'ouverture des portes AR à 90/180 degrés
Kit de réparation pneumatiques anticrevaisons
Air conditionné à régulation automatique à recirculation d'air
Modem embarqué 5G FordPass Connect
Clés avec télécommande (x2)
Porte AR tôlées battantes
Batterie standard H7 AGM 75Ah, 710A
Porte de chargement latérale coulissante côté trottoir
4 Anneaux d'arrimage dans la zone de chargement
Cloison de séparation moulée
Protection du plancher de chargement en résine synthétique
Verrouillage central à commande à distance
Aide au maintien de la trajectoire
Reconnaissance des panneaux de vitesse
Pompe à chaleur - Système chauffage à vapeur par injection
HV PTC Heater
Panneaux d'habillage partiel des portes latérales/AR - Niveau 2
Phares à LED
Revêtement du plancher en caoutchouc rang 1 et 2
Boîte à gants avec couvercle à fermeture à clé
Options disponibles
-
Echelle sur portes AR:
420 €
-
Peinture métallisée Gris Lunaire:
720 €
-
Peinture métallisée Noir Agate:
720 €
-
Contrat Ford Entretien + 5 ans, kilométrage illimité, 2 services:
630 €
-
Double verrouillage centralisé:
120 €
-
Galerie de toit intégrée et repliable:
840 €
-
Grilles de protection de vitres AR:
240 €
-
Bac de rangement au tableau de bord - grand modèle:
144 €
-
Filets de rangement intégrés aux portes AR (2x):
240 €
-
Ecrous antivol:
60 €
-
Configuration de verrouillage 3:
18 €
-
Alarme volumétrique:
360 €
-
Prise 12 V dans le compartiment de chargement:
60 €
-
Prise électrique cabine 230 V/400 W:
180 €
-
Navigation connectée:
648 €
-
Stores pare-soleil - RANG 2:
204 €
-
Rangements de pavillon AV:
36 €
-
Pro power onboard - 230 V / 2,3 Kw:
1140 €
-
Interface Digital Programmable:
456 €
-
Chargeur de téléphone (sans fil):
120 €
-
Climatisation à regulation automatique Bi-zone:
240 €
-
Garnissage des panneaux latéraux toute hauteur:
48 €
-
Plancher de chargement a double niveau:
2268 €
-
Kit de premiers secours:
60 €
-
Câble de recharge triphase (mode 3 - 10 m 32 A):
156 €
-
Porte latérale coulissante double (G/D):
480 €
-
Serrure de sécurité anti-crochetage:
300 €
-
Caméra de rétrovision avec Dash Cam integrée:
1260 €
-
Hayon AR tôlé:
120 €
-
Porte latérale coulissante électrique (D):
1560 €
-
Prise USB/AUX:
108 €
-
Toutes vitres teintées:
0 €
-
Vitres latérales AR entrebaillables 2 ème Rangée (G/D):
240 €
-
Volant chauffant:
72 €
-
Faisceau électrique d'attelage remorque:
180 €
-
Boîtier de fusibles intelligent:
780 €
-
Protection bas moteur:
360 €
-
Porte-velos sur hayon AR:
1320 €
-
Crochet d'attelage remorque retractable:
960 €
-
Assistance fermeture porte latérale coulissante:
288 €
-
Entrée et démarrage sans clé:
570 €
-
Double batterie AGM H7 80 Ah - comprend 2 batteries AGM H7 80 Ah (800 CCA):
240 €
-
Batterie forte capacité AGM H8 95 Ah:
180 €
-
Double Batterie Forte Capacite AGM H8 95 Ah:
330 €
-
Crochet d'attelage remorque fixe:
720 €
-
Barres longitudinales de toit:
420 €
-
Jantes alliage 6x2 branches 6,5"x17":
360 €
-
Phare adaptatif DSS - Système d'éclairage intelligent:
720 €
-
Porte latérale électrique coulissante double (G/D):
3000 €
-
Pneumatiques toutes saisons M+S GOODYEAR:
444 €
-
Câble de recharge triphasé (MODE 3 - 5 M):
0 €
-
Serrure renforcées des portes - Une porte latérale - SVO:
1152 €
-
Vitres sur portes AR / Hayon:
360 €
-
Protection complète anticorrosion sous carrosserie:
312 €
-
Peinture métallisée Gris Magnetic Gris Magnetic:
720 €
-
Peinture spéciale Gris Matter Gris Matter:
720 €
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