Le Ford E-Transit Custom AWD est un fourgon électrique qui passe (presque) partout

S’il est très spécifique, ce Custom AWD n’en affiche pas moins une gamme très large. C’est bien simple toutes les déclinaisons du Custom sont là. Il y a donc les finitions Trend, Limited, Trail, Sport et MS-RT, sur les fourgons, cabines approfondies ou kombi, et en deux longueurs L1 et L2. Il faut savoir que les finitions Trend et Limited sont proposées avec le 100 et le 160 kW, que la version Trail n’adopte que le 160 kW tandis que le Custom Sport et le MS-RT accueillent le 160 kW ou le 210 kW.

La riche dotation du Trail

Attardons-nous sur le Trail, version de cet essai. Extérieurement, les parements jaunes font la différence et permettent à ce Custom de se faire remarquer. Sur les modèles thermiques, le Trail est proposé avec un différentiel mécanique à glissement limité ; c’est même ce qui caractérise cette version. Ce n’est évidemment pas le cas sur ce modèle électrique à transmission intégrale. Du Trail thermique, l’électrique reprend une dotation plutôt riche avec des équipements bien adaptés à un véhicule à vocation hivernale. Ainsi, le chauffant est de mise, pour le volant cuir, le siège conducteur qui, avec soutien lombaire et accoudoir, se révèle très confortable, mais aussi pour la banquette passagers deux places. Il y a aussi le dégivrage électrique du pare-brise et les rétroviseurs extérieurs électriques, rabattables automatiquement et chauffants.

Pour le reste, et entre autres, ce Custom Trail dispose des feux à LED, de la boîte à gants avec couvercle à fermeture à clé, mais aussi du système d’infodivertissement SYNC 4 avec écran tactile 13'' et de la climatisation. Du côté des aides à la conduite, c’est pléthorique avec par exemple, l’aide au maintien dans la voie, le régulateur/limiteur de vitesse intelligent, l’aide au stationnement à l’avant comme à l’arrière, l’assistance au freinage d’urgence, le contrôle adaptatif de la charge ou l’alerte de circulation à contresens…