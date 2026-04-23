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Essai

Le Ford E-Transit Custom AWD est un fourgon électrique qui passe (presque) partout

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Richard Pizzol

4  

3. Le Ford E-Transit Custom AWD dispose d'un équipement adapté au froid

 

À bord de ce Trail, un environnement agréable et un équipement de série de bon niveau.
À bord de ce Trail, un environnement agréable et un équipement de série de bon niveau.

S’il est très spécifique, ce Custom AWD n’en affiche pas moins une gamme très large. C’est bien simple toutes les déclinaisons du Custom sont là. Il y a donc les finitions Trend, Limited, Trail, Sport et MS-RT, sur les fourgons, cabines approfondies ou kombi, et en deux longueurs L1 et L2. Il faut savoir que les finitions Trend et Limited sont proposées avec le 100 et le 160 kW, que la version Trail n’adopte que le 160 kW tandis que le Custom Sport et le MS-RT accueillent le 160 kW ou le 210 kW.

La riche dotation du Trail

Attardons-nous sur le Trail, version de cet essai. Extérieurement, les parements jaunes font la différence et permettent à ce Custom de se faire remarquer. Sur les modèles thermiques, le Trail est proposé avec un différentiel mécanique à glissement limité ; c’est même ce qui caractérise cette version. Ce n’est évidemment pas le cas sur ce modèle électrique à transmission intégrale. Du Trail thermique, l’électrique reprend une dotation plutôt riche avec des équipements bien adaptés à un véhicule à vocation hivernale. Ainsi, le chauffant est de mise, pour le volant cuir, le siège conducteur qui, avec soutien lombaire et accoudoir, se révèle très confortable, mais aussi pour la banquette passagers deux places. Il y a aussi le dégivrage électrique du pare-brise et les rétroviseurs extérieurs électriques, rabattables automatiquement et chauffants.

Cette version Trail n’est proposée qu’avec la motorisation 160 kW.
Cette version Trail n’est proposée qu’avec la motorisation 160 kW.

Pour le reste, et entre autres, ce Custom Trail dispose des feux à LED, de la boîte à gants avec couvercle à fermeture à clé, mais aussi du système d’infodivertissement SYNC 4 avec écran tactile 13'' et de la climatisation. Du côté des aides à la conduite, c’est pléthorique avec par exemple, l’aide au maintien dans la voie, le régulateur/limiteur de vitesse intelligent, l’aide au stationnement à l’avant comme à l’arrière, l’assistance au freinage d’urgence, le contrôle adaptatif de la charge ou l’alerte de circulation à contresens…

Equipements et options

Version : II CABINE APPROFONDIE 340 L1H1 218 BATTERIE 71 KWH 4X4 TRAIL

Equipements de sécurité

  • Airbag conducteur

  • Aide au démarrage en côte (HSA)

  • Feux de jour

  • Assistance au freinage d&#039;urgence (EBA)

  • Contrôle dynamique de la trajectoire (ESP) avec ABS

  • Lave/essuie-glaces AV automatique à détecteur de pluie

  • Démarrage sans clé

  • Verrouillage automatique des ouvrants

  • Vitres AV à commande électrique avec commande à impulsion montée/descente

  • Contrôle de pression des pneumatiques

  • Freinage électrique, ABS et freins à disques AV/AR

  • Contrôle de la traction TCS

  • Pack Assistance conduite 2

Equipements de confort

  • Climatisation

  • Direction assistée

  • Régulateur de vitesse

  • Vitres électriques

  • Volant réglable en hauteur et profondeur

  • Pare-brise chauffant

  • Vitres latérales et AR surteintées

  • Système Audio 2

  • Rétroviseurs extérieurs chauffants réglables électriquement et rabattables automatiquement

  • Allumage automatique des phares intelligent

  • Console de rangement au pavillon

  • Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur sur tous les sièges (noires)

  • Système d&#039;infodivertissement SYNC 4 avec écran tactile 13&#039;&#039;

  • Prise USB AR

  • Déverrouillage des portes indépendant cabine et compartiment de chargement

  • Vitres AV à commande électrique avec commande à impulsion montée/descente

  • Vitres fixes 2ème rangée droite et gauche

  • Volant avec revêtement synthetique Sensico

  • Pack Sièges 36 - Trail Complet (3 places)

  • Pack sièges AR 1

  • Eclairage à LED renforcé du compartiment de chargement

Esthétique / Carrosserie

  • Peinture opaque Blanc Glacier

  • Jantes alliage 6.5 x 16&quot; avec pneumatiques 215/65 R16C 109 T BSW

Autres équipements

  • Bavettes AR

  • Boîte de vitesse à fonction Continu

  • Bavettes AV

  • Contrôle adaptatif de la charge (LAC)

  • Système de protection anti-retournement (ROM)

  • Signal sonore de non fermeture des portes lors du verrouillage

  • Signal sonore d&#039;ouverture des portes en roulant

  • Pare-chocs AV bi-ton noirs/teinte carrosserie

  • Suspension AV indépendante à éléments de type McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis et

  • Eclairage de courtoisie

  • Protection de plancher de chargement résine synthétique

  • Suspension AR indépendante à bras tirés avec ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz

  • Pare-chocs AR non peint noir

  • Dispositif de retenue d&#039;ouverture des portes AR à 90/180 degrés

  • Kit de réparation pneumatiques anticrevaisons

  • Air conditionné à régulation automatique à recirculation d&#039;air

  • Modem embarqué 5G FordPass Connect

  • Clés avec télécommande (x2)

  • Porte AR tôlées battantes

  • Batterie standard H7 AGM 75Ah, 710A

  • Porte de chargement latérale coulissante côté trottoir

  • 4 Anneaux d&#039;arrimage dans la zone de chargement

  • Cloison de séparation moulée

  • Protection du plancher de chargement en résine synthétique

  • Verrouillage central à commande à distance

  • Aide au maintien de la trajectoire

  • Reconnaissance des panneaux de vitesse

  • Pompe à chaleur - Système chauffage à vapeur par injection

  • HV PTC Heater

  • Panneaux d&#039;habillage partiel des portes latérales/AR - Niveau 2

  • Phares à LED

  • Revêtement du plancher en caoutchouc rang 1 et 2

  • Boîte à gants avec couvercle à fermeture à clé

Options disponibles

  • Echelle sur portes AR

     : 

    420 €

  • Peinture métallisée Gris Lunaire

     : 

    720 €

  • Peinture métallisée Noir Agate

     : 

    720 €

  • Contrat Ford Entretien + 5 ans, kilométrage illimité, 2 services

     : 

    630 €

  • Double verrouillage centralisé

     : 

    120 €

  • Galerie de toit intégrée et repliable

     : 

    840 €

  • Grilles de protection de vitres AR

     : 

    240 €

  • Bac de rangement au tableau de bord - grand modèle

     : 

    144 €

  • Filets de rangement intégrés aux portes AR (2x)

     : 

    240 €

  • Ecrous antivol

     : 

    60 €

  • Configuration de verrouillage 3

     : 

    18 €

  • Alarme volumétrique

     : 

    360 €

  • Prise 12 V dans le compartiment de chargement

     : 

    60 €

  • Prise électrique cabine 230 V/400 W

     : 

    180 €

  • Navigation connectée

     : 

    648 €

  • Stores pare-soleil - RANG 2

     : 

    204 €

  • Rangements de pavillon AV

     : 

    36 €

  • Pro power onboard - 230 V / 2,3 Kw

     : 

    1140 €

  • Interface Digital Programmable

     : 

    456 €

  • Chargeur de téléphone (sans fil)

     : 

    120 €

  • Climatisation à regulation automatique Bi-zone

     : 

    240 €

  • Garnissage des panneaux latéraux toute hauteur

     : 

    48 €

  • Plancher de chargement a double niveau

     : 

    2268 €

  • Kit de premiers secours

     : 

    60 €

  • Câble de recharge triphase (mode 3 - 10 m 32 A)

     : 

    156 €

  • Porte latérale coulissante double (G/D)

     : 

    480 €

  • Serrure de sécurité anti-crochetage

     : 

    300 €

  • Caméra de rétrovision avec Dash Cam integrée

     : 

    1260 €

  • Hayon AR tôlé

     : 

    120 €

  • Porte latérale coulissante électrique (D)

     : 

    1560 €

  • Prise USB/AUX

     : 

    108 €

  • Toutes vitres teintées

     : 

    0 €

  • Vitres latérales AR entrebaillables 2 ème Rangée (G/D)

     : 

    240 €

  • Volant chauffant

     : 

    72 €

  • Faisceau électrique d'attelage remorque

     : 

    180 €

  • Boîtier de fusibles intelligent

     : 

    780 €

  • Protection bas moteur

     : 

    360 €

  • Porte-velos sur hayon AR

     : 

    1320 €

  • Crochet d'attelage remorque retractable

     : 

    960 €

  • Assistance fermeture porte latérale coulissante

     : 

    288 €

  • Entrée et démarrage sans clé

     : 

    570 €

  • Double batterie AGM H7 80 Ah - comprend 2 batteries AGM H7 80 Ah (800 CCA)

     : 

    240 €

  • Batterie forte capacité AGM H8 95 Ah

     : 

    180 €

  • Double Batterie Forte Capacite AGM H8 95 Ah

     : 

    330 €

  • Crochet d'attelage remorque fixe

     : 

    720 €

  • Barres longitudinales de toit

     : 

    420 €

  • Jantes alliage 6x2 branches 6,5"x17"

     : 

    360 €

  • Phare adaptatif DSS - Système d'éclairage intelligent

     : 

    720 €

  • Porte latérale électrique coulissante double (G/D)

     : 

    3000 €

  • Pneumatiques toutes saisons M+S GOODYEAR

     : 

    444 €

  • Câble de recharge triphasé (MODE 3 - 5 M)

     : 

    0 €

  • Serrure renforcées des portes - Une porte latérale - SVO

     : 

    1152 €

  • Vitres sur portes AR / Hayon

     : 

    360 €

  • Protection complète anticorrosion sous carrosserie

     : 

    312 €

  • Peinture métallisée Gris Magnetic Gris Magnetic

     : 

    720 €

  • Peinture spéciale Gris Matter Gris Matter

     : 

    720 €

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