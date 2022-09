Essai - Volkswagen ID.Buzz Cargo (2022) : l’IDéal utilitaire

EN BREF Version utilitaire de l'ID Buzz Fourgon 100% électrique A partir de

Que serait aujourd’hui un véhicule utilitaire électrique idéal ? Un véhicule sûr et confortable bien sûr, pratique et solide pour répondre aux contraintes des professionnels, à l’esthétisme attrayant pour l’image de l’entreprise, agréable à conduire, pouvant aller à peu près partout tout en étant doté d’une bonne autonomie. Cela fait beaucoup d’exigences… et cette perle-là existe-t-elle seulement ? Oui, vous l’avez sous les yeux ! Sans sombrer dans le dithyrambe, car cette perle n’est pas parfaite, le Volkswagen ID. Buzz Cargo coche à peu près toutes les cases, comme on dit de nos jours, et peut être vu comme l’utilitaire… IDéal. Un excellent et très sympathique fourgon, c’est certain. Mais de là à décréter d’emblée, comme le fait Volkswagen, que cet ID.Buzz est une icône parce qu’il est le descendant du Combi devenu une icône au fil du temps, c’est un tantinet excessif et en tout cas prématuré. L’ID.Buzz joue et surjoue de cette lignée, au prétexte principal de reprises stylistiques. Certes, l’ID.Buzz Cargo, c’est d’abord une esthétique. Une ligne typique et fluide, un attrait incontestable. La face avant est ce qui reprend le plus « l’esprit Combi », en dessinant un large V et accueillant au centre l’énorme logo. Belle gueule assurément. Mais tout parallèle s’arrête là.

L’ID Buzz est un vrai véhicule électrique et non un véhicule existant électrifié. Il est réalisé sur la plateforme MEB, que l’on retrouve sur d’autres ID de Volkswagen. Les batteries, d’une capacité nette de 77 kWh, sont installées dans le soubassement. Pour les recharger, plusieurs solutions : la classique avec le chargeur 11 kW en courant alternatif pour faire le plein à la maison, sur le lieu de travail ou sur les bornes publiques. Il faut alors un peu plus de 7 heures pour recharger complètement. Il y a aussi la solution courant continu. Sur les bornes de recharge rapide, la puissance peut aller jusqu’à 170 kW et la charge passe alors de 5 à 80 % en une demi-heure, explique le constructeur.

Des capacités utilitaires standards

L’ID.Buzz Cargo est un fourgon moyen de dimensions classiques. Réalisé sur un empattement de près de 3 mètres, il mesure 4,71 mètres de long. Sa hauteur frôle le 1,93 m au minimum et dépasse le 1,95 m avec certains équipements. L’ID.Buzz Cargo est aussi très large, 2,21 mètres avec les rétroviseurs. Ces cotes apportent une cabine spacieuse et un espace de chargement de dimensions standards : près de 4 m³ de volume utile. La longueur utile au plancher est de 2,23 mètres avec les portes battantes. Avec une largeur entre passage de roue de 1,23 m, l’ID Buzz Cargo peut embarquer deux Europalettes… pas trop chargées quand même. La charge utile n’est en effet que de 648 kg sur ce véhicule pesant à vide 2 352 kg et affichant un poids total autorisé en charge de 3 tonnes. Deux chiffres encore : la charge sur le toit est de 100 kg et le poids tractable est de 1 tonne avec une remorque freinée.