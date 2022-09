EN BREF Version moderne du Combi 100 % électrique 56 990 €

Vingt et un ans, c’est le temps qu’aura mis Volkswagen à concrétiser ses rêves de donner un successeur au mythique Combi de 1947. Certes, la lignée n’a jamais vraiment disparu puisque son successeur, le Transporter, a toujours compté des versions familiales et camping-car dans sa gamme. Mais aucun de ces descendants n’avait le charme du modèle originel. Avec l’ID.Buzz, la marque allemande espère bien raviver la flamme chez les fans du Combi. Pourtant, si la forme rappelle immanquablement son ancêtre, le fond, lui, est totalement nouveau.

dailymotion Essai - Volkswagen ID.Buzz (2022) : l’héritier iconoclaste

L’idée de donner un successeur au Combi date du début du XXIe siècle. Au salon de Francfort 2001, Volkswagen dévoile le Microbus. Pourtant promis comme étant proche du passage en série, ce concept car restera en l’état. Il faudra attendre 10 ans pour que le projet se précise. L’exposition genevoise sert alors de cadre à la présentation du Bulli. Si ce nom résonne peu à nos oreilles de Français, il fait mouche auprès des Allemands. Outre-Rhin, Bulli est, en effet, le surnom qui est donné au premier Combi. Autre fait marquant de ce concept car, sa motorisation. Exit le thermique, le Bulli est 100 % électrique. Et les huiles de la marque de confirmer que, si commercialisation il y a, ce sera forcément avec ce type de motorisation. Mais le Bulli reste lui aussi, lettre morte et cède sa place, en 2016, au concept Budd-e. Lui aussi électrique, ce prototype repose sur la plateforme MEB, qui sert aujourd’hui aux ID.3, ID.4, ID.5 et, bien sûr, ID.Buzz. Mais le dessin du Budd-e est trop massif et trop éloigné de celui du Combi. Le projet est donc abandonné.

Mais, du côté de Wolfsburg, on est têtu. En 2017, le quatrième concept de monospace électrique, prénommé ID.Buzz, est la star du salon de Détroit. Lancé dans un programme massif d’électrification d sa gamme, consécutif au Dieselgate, Volkswagen assure que, cette fois-ci, c’est la bonne. Aujourd’hui, l’ID.Buzz s’est légèrement assagi esthétiquement parlant. Mais c’est enfin une réalité commerciale.

Avec son profil cubique, ses custodes avant qui prennent place en amont des portières ou encore ses fausses prises d’air sur le montant de hayon, la version de série reprend néanmoins la plupart des effets de style de son ancêtre. Mais il se doit, également, de montrer son appartenance à la famille ID.. Les projecteurs ronds laissent leur place à des optiques étirés qui ressemblent, sur les versions dotées des phares matriciels, à une paire d’yeux. Ils s’étirent en une bande lumineuse qui vient mourir sur l’imposant logo, lui aussi hérité du modèle originel.

Sur la poupe, les optiques cèdent également au modernisme. Sophistiquées, elles s’étendent sur toute la largeur du hayon. Là aussi, le blason du constructeur se fait imposant. Si l’air de famille avec le Combi est, globalement, bien présent, il manque toutefois à l’ID.Buzz une touche néorétro plus marquée, à l’image de ce que la New Beetle avait si bien su faire. Pour accentuer le trait, il est toutefois possible d’opter pour une carrosserie bicolore. Mais il faudra alors se délester de 1 790 € supplémentaires.

À bord, on retrouve également ce mélange de références au passé et de modernisme. D’un côté, la planche de bord se veut aussi sobre et longiligne dans son dessin que celle du T2. Livrée d’origine en noir, elle peut, contre un minimum de 1 100 €, passer au beige assorti d’inserts bleus, jaunes, verts ou orange. De l’autre, on trouve la désormais incontournable, et imposante, tablette tactile sur laquelle sont regroupées toutes les fonctions d’infotainment, mais aussi le minuscule combiné d’instrumentations commun à toutes les ID..

Si la présentation générale est agréable, la finition n’est toujours pas au niveau de celles des Volkswagen thermiques. Le constructeur a pourtant fait quelques efforts avec, notamment, des selleries à l’aspect très qualitatif. L’ergonomie, pour sa part, est excellente en ce qui concerne les principales fonctions, telles que l’air conditionné, le GPS ou la radio, mais les seconds rôles sont plus difficiles à débusquer pour le néophyte.

Si l’ID.Buzz a pour vocation d’être le descendant du Combi, il doit aussi être celui du Touran, proche de la fin de carrière. L’espace à bord ne manque donc pas et les larges surfaces vitrées seront très appréciées des passagers. En revanche, les places arrière sont confiées à une simple banquette pour trois, et il n’y a aucune possibilité d’opter pour une troisième rangée de sièges. Patience, toutefois, car les familles nombreuses ne sont pas oubliées : une version longue est promise à l’horizon 2023-2024, et elle devrait être dotée de ces 7 places.

Les bagages, eux, seront plus qu’à leur aise puisque plus d’1m3 leur sont réservés. Ce gigantesque volume peut d’ailleurs être compartimenté grâce à plusieurs accessoires, tels qu’un double planche de coffre. L’implantation, sur l’essieu arrière, du moteur ne pénalise donc pas l’espace dédié au chargement.

Mécaniquement, pas de surprise puisque l’ID.Buzz reprend la plateforme de toutes les ID.. Le moteur, pour le moment uniquement disponible dans sa configuration de 204 ch, tire son énergie d’une batterie de 77 kWh. L’ID.Buzz promet ainsi 419 km d’autonomie et des temps de recharge raccourcis grâce à l’acceptation de puissance jusqu’à 170 kW. Ce couple, imposé pour le lancement, s’avère toutefois, sur le papier, être le minimum requis pour cet imposant bébé long de 4,71 m et affichant plus de 2,2 tonnes sur la balance.