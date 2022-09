Présentation - Ford E-Transit Custom : électrique et puissant

Bien que n’étant attendu qu’à la fin de l’an prochain, le Ford E-Transit Custom se dévoile peu à peu. Après quelques premières images en mai dernier, en voici quelques autres, complétées par d’intéressantes informations, que l’on peut synthétiser en quelques chiffres.

380 kilomètres, c’est l’autonomie maximale annoncée de ce futur Custom électrique. 74 kWh, c’est la capacité des batteries qui apportent cette autonomie. 125 kW, c’est la puissance de la charge rapide en courant continu, pour une recharge de 15 à 80 % en 40 minutes. 11 kW, c’est la puissance pour le chargeur embarqué. 1100 kilos, c’est le niveau de charge utile et c’est bien, puisque cela correspond à peu près à la charge utile des fourgons moyens thermiques. 2 tonnes, c’est la capacité de remorquage. Et là c’est très bien, et ce serait même le record de la catégorie. 100 ou 160 kW, soit 135 ou 217 chevaux, ce sont les deux puissances moteur proposées sur ce E-Custom, au choix du client. Autant dire qu’à l’instar du grand E-Transit et ses 269 chevaux, Ford mise ici aussi sur les performances. Et comme pour le E-Transit encore, le moteur sera installé sur l’arrière ce qui fera du futur Custom une propulsion.

Dans la cabine, Ford apporte une vraie innovation, qui est en même temps une surprise, avec le volant flexible, pour reprendre le vocabulaire de la marque. Concrètement, le volant de cet E-Custom est inclinable, c’est-à-dire qu’il peut prendre plusieurs positions. Normale pour conduire, un peu inclinée pour y poser la tablette ou franchement à plat pour servir de plateau… pour les repas par exemple comme vous pouvez le voir sur les photos. Ce système sera compris dans le pack « Bureau Mobile », comprenant de plus un éclairage à LED pour la zone conducteur, un plafonnier supplémentaire et des rangements entre les sièges pour les documents et les différents appareils portables.

C'est aussi le futur Transporter

Côté ligne et style, comme nous le soulignions dans le premier article, ce futur Custom adopte des formes beaucoup plus cubiques que le modèle actuel. Une ligne qui n’est pas sans rappeler le Volkswagen Transporter… Logique, car si ce Custom est entièrement conçu par la marque américaine, il sera aussi la base du futur Transporter. En tout cas, ce E-Custom est d’une hauteur totale désormais inférieure à deux mètres, ce qui lui permet d’accéder à toutes les zones à hauteur limitée. Les volumes de chargement vont de 5,8 à 9 m³ et la longueur maximale de chargement est de 3,45 m. Le E-Custom sera proposé en version fourgon, double cabine et combi, en empattement court ou long avec toit bas ou haut.

Le Ford E- Transit Custom sera le deuxième utilitaire électrifié de la gamme. Trois autres véhicules électriques verront le jour d’ici 2024, le Transit Courier et de deux véhicules destinés au transport de personnes, les Tourneo Custom et Courier. Rappelons enfin que le Custom sera également décliné en version essence et qu’une version hybride entièrement renouvelée est aussi au programme.