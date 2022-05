Essai - Ford E-Transit (2022) : la nouvelle référence ?

EN BREF Fourgon 100% électrique

Nous avions découvert le Ford E-Transit sur sa terre natale turque voici quelques mois. Les premiers tours de roues effectués au volant de ce véhicule, pas encore de série et plus tout à fait prototype, avaient laissé de très bonnes impressions. Un constat amplement confirmé par l’essai que nous venons de réaliser de la version définitive de ce Ford E-Transit, qui arrive en ce moment sur le marché français. Au point d’apercevoir ici la nouvelle référence du moment des grands fourgons 100 % électrique. Ce E-Transit est proche de ce qui ce fait de mieux en termes de performances, d’agrément général et d’équipements, sans pour autant exploser les tarifs.

Le Ford E-Transit est disponible en châssis cabine, cabine approfondie et fourgon. Les fourgons sont eux-mêmes proposés en trois PTAC, 3,5 tonnes pour l’utilitaire léger, le E-Transit 350, et 3,9 ou 4,25 tonnes pour les versions lourdes, E-Transit 390 et 425, sachant que, par dérogation, ces fourgons lourds peuvent être conduits avec le permis B. Trois longueurs sont au menu L2, L3 et L4 et deux hauteurs, H2 et H3. En croisant ces données avec les niveaux de finition, il existe de fait 40 variantes du fourgon. Les volumes utiles vont de 9,5 m³ à 15,1 m³. Quant aux charges utiles, c’est très variable. Globalement, pour le 350, elles sont d’un peu plus d’une tonne pour les L2, un peu plus de 900 kg pour les L3 et autour de 800 kg pour les L4. Pour les versions lourdes, elles vont de 1100 à 1400 kilos sur le 390 et de 1500 à 1743 kilos pour le plus lourd.

260 kilomètres d’autonomie pour le 350

Ce fourgon électrique est équipé de batteries d’une capacité de 75 kWh, pour 68 kWh utile. L’autonomie annoncée est de 316 kilomètres en mixte WLTP. Cette donnée mise en avant par le constructeur n’est valable que pour le fourgon 390 L2H2. Pour le E-Transit 350 L2H2, l’autonomie est de 261 kilomètres. Pour la recharge, deux solutions : soit sur le courant alternatif avec le chargeur embarqué de série de 11,3 kW, qui permet une recharge complète en 8 heures environ, soit le courant continu avec un chargeur rapide, et une puissance de charge de 115 kW, la batterie reprend de 15 à 80 % en un peu plus d’une demi-heure.