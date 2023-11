Comparatif - Ford Ranger vs Volkswagen Amarok : morts nés

2. Ford Ranger vs Volkswagen Amarok - Sur route : confort en progrès et extrême polyvalence

En France et sur le Vieux Continent, en version utilitaire (simple cab ou Extra-cabine) ou particulier (double cabine), le Ford Ranger détient le titre incontesté de leader, sur le marché des pick-up. Cette domination sans partage, le modèle américain la doit d’une part à ses qualités mais aussi et surtout à son statut d’homologation qui lui a été jusqu’ici très favorable.

En effet, le Ranger est homologué comme un camion plateau. Un statut qui l’exempte toujours du malus écologique mis en place par le gouvernement Français pour les pick-up double cabine (5 places), en 2018. Depuis ce jour, tous les acteurs de ce marché de niche homologués « camionnettes », ont abdiqué car ils étaient pénalisés par le super malus : le Mercedes Classe X, le Renault Alaskan et le Volkswagen Amarok. Cette hécatombe a profité au Ranger qui s’est octroyé la plus grosse part du gâteau.

L’heure du renouvellement a sonné pour le pick-up star de Ford. La quatrième et nouvelle génération a débarqué cet été en Europe, et signe de cette impunité, ma marque a choisi la version la plus politiquement incorrecte, pour débuter la campagne commerciale de son pick-up : le Raptor. Il s’agit d’un Ranger gonflé aux hormones, équipé d’un V6 essence de près de 300 ch, d’un kit carrosserie spécifique et de suspensions conçues pour le rallye-raid.

De con côté, Volkswagen a profité de son partenariat commercial établit avec Ford depuis 2020 concernant le développement et la production d’utilitaires (Tourneo Connect/Caddy), pour relancer l’Amarok en Europe.

Les nouveaux Ford et Ranger et Volkswagen Amarok sont donc des jumeaux. Ils sont produits sur les mêmes chaînes de production, dans les usines Ford en Thaïlande et en Afrique du Sud, et partagent de très nombreux éléments techniques. En pratique, l’Amarok reprend toute la matrice de Ford. Il s’en distingue par l’esthétique (face avant, capot, ailes) , l’infotainement, l’offre de motorisations et le statut fiscal….

En effet, malgré des gènes identiques, les deux pick-up ne sont pas logés à la même enseigne face à la fiscalité française. Si le nouveau Ranger (double cabine) est toujours exempté de malus, le nouveau Volkswagen Amarok, lui, écope de la peine maximale. A savoir 50 000 € cette année et 60 000 € à partir de 2024. MAIS pour l’année 2023, Volkswagen a pratiqué un tout de passe-passe.

Avant d'être livré, le nouvel Amarok passe entre les mains du carrossier Gruau, qui condamne la place arrière centrale pour se conformer aux quatre places exigées par les autorités françaises pour un véhicule utilitaire. Jusqu’au 31 décembre 2023, l’Amarok échappe donc au malus écologique.

Malheureusement, à compter de 2024 le projet de loi de Finances va quasiment tuer la jeune carrière de l’Amarok et vraisemblablement celle du Ranger jusqu’ici immunisé. À compter du 1er janvier prochain, Pour Bercy, les pick-up dotés de plus de quatre vraies places seront considérés comme des voitures particulières et seront donc taxés comme ces dernières au titre du malus CO2. Et pas n’importe quel malus ! celui de 60 000 € (en 2024, le malus sera déplafonné et ne sera plus limité à 50 % du montant de la valeur du véhicule). Soit un montant qui représente le prix du pick-up. Le projet de loi précise que « les camions hors route comportant cinq places ou plus » seront également concernés, une formulation qui cible spécifiquement le Ford Ranger.

Les pick-up simple cab et extra-cab toujours exemptés en 2024 Le malus écologique concerne à ce jour exclusivement, les pick-up à double cabine comprenant 4 portes et 5 places. Les versions simple cabine et extra-cabine ou cabine approfondie sont toujours considérées comme des utilitaires et sont exemptées du malus CO2.

Extérieurement, l’Amarok adopte des éléments de carrosseries qui lui sont propres, comme la face avant, le capot et les ailes et une planche de bord personnalisée. Les deux enseignes proposent plusieurs variantes. L’offre est plus chère chez Volkswagen, mais surtout beaucoup plus simple avec uniquement deux versions. L’une orientée route (à partir de 59 344 € TTC), l’autre tout-terrain (à partir de 68 600 € TTC). Ici, ce sont les éléments de carrosserie, les pneumatiques et l’équipement qui varient. Chez Ford le Ranger est disponible en 6 finitions, sans compter la version Raptor. L’amplitude de tarifs est plus importante avec un ratio de 45 888 € TTC à 65 988 €.

Ces versions double cabine ciblent une clientèle de particuliers et proposent des équipements qui vont dans ce sens. A commencer par l’imposante tablette tactile de 12 pouces en position verticale complétée par une instrumentation numérique. L’interface et le système de navigation sont propres à chaque marque. Les deux pick-up proposent un intérieur soigné, certes composé de plastique durs, mais agrémenté de tissus et d’inserts qualitatifs.

Aspects pratiques : une différence de taille

Dans les deux cas, le format de la benne est identique. En progrès, elle peut accueillir une palette au format Europe dans sa largeur et supporter une charge utile d’environ 950 kg. Les deux constructeurs proposent une pléiade d’accessoires permettant d’organiser cette benne. De manière générale, l’Amarok et le Ranger se placent parmi les plus doués sur le marché des pick-up. Jusqu’ici, c’est donc un match strictement nul concernant les aspects pratiques.

Toutefois, une différence de taille vient signer la victoire du Ranger : le nombre de places autorisées à bord. Le Ranger peut transporter 5 personnes alors que l’Amarok seulement 4. Dans les deux cas, on regrette les dossiers arrière trop verticaux, maladie des pick-up. Le Ranger remporte en toute logique la partie « aspects pratiques ».

Pratique Ford Ranger V6 diesel 240 ch Wildtrak Volkswagen Amarok V6 3.0 TDi Aventura Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Note : 14 /20 13,8 /20 Explication des critères de notation

Budget : deux stratégies

Nous opposons aujourd’hui deux versions haut de gamme équipées du même moteur, à savoir un V6 3.0 diesel de 240 ch. Le Ranger Wildtrak est précisément facturé 63 228 € (TTC). Son pendant de chez Volkswagen, l’Amarok Aventura (version Style, filmée pour ce comparatif) est facturé 68 600,95 € (TTC). Cet écart de prix en faveur du Ranger s’explique par le contenu d’équipements différent. Les deux modèles affichent les mêmes consommations mixtes officielles (10, 2 l/100 km pour le Volkswagen Amarok contre 10,1 l/100 km pour le Ford Ranger), bénéficient d’une durée de garantie similaire, à savoir 2 ans kilométrage illimité, d’un moteur diesel identique nécessitant les mêmes périodicités d’entretien. Sur le marché de la seconde main, le Ranger affiche une décote moins élevée que l’Amarok. Au final le Ford Ranger s’impose sur la partie budget.

Budget Ford Ranger V6 diesel 240 ch Wildtrak Volkswagen Amarok V6 3.0 TDi Aventura Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 11,5 /20 10,5 /20 Explication des critères de notation

Rapport prix/équipement : un Amarok suréquipé

Le Volkswagen Amarok 3.0 TDi 240 ch Aventura est facturé 68 600,95 € contre 63 228 € pour le Ford Ranger Wildtrak. Cette différence s’explique par un équipement de série plus riche à bord de l’Amarok à finition équivalente. Pour être à l’équilibre sur avec la finition Aventura, la Ranger Wildtrak doit passer par la case option et cocher la navigation avec sono B&O (300 €), les jantes alliage de 20’’ (700 €), la caméra 360° avec assistance au freinage d'urgence en marche arrière et alerte angle mort (700 €), le système de stationnement (200 €) ou encore le revêtement de protection renforcé de la benne (150 €). Plusieurs équipements sont également exclusifs à l’Amarok comme par exemple les feux matrix LED. Au final l’écart se réduit et le rapport prix/équipement est pratiquement à égalité.