Ford Ranger 4

Essai

Ford Ranger PHEV, l'hybride hors taxes

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Richard Pizzol

Ce Ford Ranger est d'un genre particulier puisqu'il est le premier et l'unique pick-up hybride rechargeable en Europe. Mais il est au final un Ranger comme un autre, avec quelques contraintes en plus.

Le Ford Ranger PHEV est un double cabine cinq places.

Ceci n'est pas un pick-up. C'est un camion plateau. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour le Ford Ranger, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'avec cette homologation camion plateau, il est toujours un véhicule utilitaire, quelle que soit sa carrosserie. Il n'est donc pas soumis aux malus, ni CO² ni poids. Heureux comme un Ranger en France… Et pourvu que ça dure, tant il est vrai que la législation peut changer et que ce camion plateau d'aujourd'hui n'en sera peut-être plus un demain. C'est dans ce contexte favorable mais pas forcément pérenne que Ford lance le Ranger PHEV, autrement dit un pick-up hybride rechargeable, qui échappera toujours et quoi qu'il arrive au malus CO².

Comme son nom l'indique, ce Ranger est un hybride rechargeable. C'est une première.
Le Ford Ranger PHEV associe deux motorisations, c'est le principe de l'hybridation. Le premier est un moteur essence, le 2,3 litres EcoBoost développant 186 chevaux et 406 Nm de couple. Il est couplé à une transmission automatique à 10 vitesses. Le second est un moteur électrique de 75 kW. Ainsi doté, ce Ranger affiche une puissance maximale combinée de 281 chevaux et un couple de 697 Nm, ce qui en fait le plus puissant de tous les Ranger.
La batterie de traction de ce Ranger affiche 11,8 kWh de capacité utile, apportant une très modeste autonomie de 43 kilomètres. Il faut un peu plus de quatre heures pour recharger avec un chargeur monophasé 16 A. Mais comme avec tout système hybride, cette batterie se recharge aussi grâce au moteur thermique, ainsi que par récupération d'énergie en roue libre pu au freinage.
Remarquons au passage que ce Ford Ranger PHEV reprend des éléments des autres véhicules de la marque. Ainsi, la batterie est celle du Custom PHEV, le moteur essence est celui qui équipe les Mustang et Focus RS et le moteur électrique ainsi que la boîte automatique sont ceux de l'Explorer.

Une tonne de charge utile

Le Ranger est fait pour transporter, et pas que des planches de surf. Il affiche de belles capacités. Son poids à vide est de 2 560 kilos, plus élevé que les versions Diesel. Le PTAC de l'engin est de 3,5 tonnes. La charge utile dans la benne est d'un peu moins d'une tonne. Et il est capable de tracter jusqu'à 3,5 tonnes avec une remorque freinée. Il reprend là les capacités d'un Ranger Diesel. Les dimensions de la benne sont habituelles sur les doubles cabines : une longueur de 1,63 mètre au plancher, une hauteur aux ridelles de 50 centimètres et une largeur entre les passages de roues de 1,22 m, ce qui laisse passer une Europalette. À noter que l'installation des batteries sous la benne entraîne une légère surélévation du plancher de la benne de 31 millimètres.

Chiffres clés *

  • Longueur : 5,37 m
  • Largeur : 1,92 m
  • Hauteur : 1,87 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : NC / NC
  • Boite de vitesse : Auto. à 10 rapports
  • Carburant : Hybride essence électrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Mai 2022

* pour la version IV DOUBLE CABINE 2.3 ECOBOOST GTDI 281 PHEV S&S E-4WD STORMTRAK BVA10.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

