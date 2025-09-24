Le Ford Ranger hybride est proposé avec deux niveaux d'équipement. La version XLT reprend la finition du même nom des versions Diesel, mais enrichit son équipement avec l'air conditionné automatique, le très ergonomique sélecteur rotatif des modes de conduite, le chargeur à induction, les freins à disques à l'avant comme à l'arrière, le frein de stationnement électrique, les jantes aluminium 17’’ ou encore les marchepieds latéraux intégrés aux pare-chocs arrière.

Un cran au-dessus apparaît la finition Wildtrak qui, selon le même principe qu'en XLT, reprend la dotation Wildtrak du Diesel en y ajoutant les jantes aluminium 18 '' les suspensions renforcées, les vitres arrière électriques à impulsion, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent ou l'alerte angles morts. La différence de prix d'un modèle à l'autre st de 7 700 € TTC.

Mais ce n'est pas tout ! Pour fêter comme il se doit le lancement de ce PHEV, Ford propose une finition Stormtrak, exclusive et très spécifique, presque comme une série spéciale très limitée. Ce Ranger Stormtrak accueille le SYNC 4 avec écran 12'', le système audio Bang & Olufsen à huit haut-parleurs, le volant cuir et les sièges avant chauffants, la Caméra 360°, les rails intérieurs dans la benne, le pack remorquage, les prises Pro Power OnBoard avec convertisseur 2,3 kW et, en extérieur et pour le style, la grille de calandre noire en nid d'abeille, les jantes alliage spécifique 18'' et l'inscription Ranger sur le bout du capot. C'est bien, mais ça coûte : 14 000 € de plus que la finition XLT et 6 500 € de plus que le Wildtrak…

Du courant à bord

Parmi les équipements proposés sur ce pick-up hybride, il y a le Pro Power Onboard. Et c'est plutôt pratique… Il s'agit en fait d'une station électrique de recharge installée à bord du véhicule. Le système est disponible en deux puissances de 2,3 kW ou 6,9 kW et comprend trois prises 230 V., l'une à l'intérieur de la cabine (10 A et 2,3 kW) et deux dans la benne (15 A et 3,45 kW par prise). Le Pro Power permettra de brancher votre outillage électrique si vous êtes artisan, de recharger la batterie d'un vélo électrique si vous êtes un sportif, et même de faire tourner un four à pizza électrique si vous êtes campeur aventurier, c'est en tout cas ce qu'assure Ford.

Ce système utilise la batterie de 11,8 kWh du Ranger PHEV, mais si la charge est épuisée, le système démarre le moteur essence du véhicule.

Le Pro Power est logiquement une option, facturée à partir de 1 350 € HT en 2,3 kW et 2 000 € HT en 6,9 kW.