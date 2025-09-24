Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ford Ranger PHEV, l'hybride hors taxes

Richard Pizzol

3. Le Ford Ranger PHEV propose de beaux équipements et une station de recharge embarquée en plus

 

Le Ford Ranger hybride est proposé avec deux niveaux d'équipement. La version XLT reprend la finition du même nom des versions Diesel, mais enrichit son équipement avec l'air conditionné automatique, le très ergonomique sélecteur rotatif des modes de conduite, le chargeur à induction, les freins à disques à l'avant comme à l'arrière, le frein de stationnement électrique, les jantes aluminium 17’’ ou encore les marchepieds latéraux intégrés aux pare-chocs arrière.
Un cran au-dessus apparaît la finition Wildtrak qui, selon le même principe qu'en XLT, reprend la dotation Wildtrak du Diesel en y ajoutant les jantes aluminium 18 '' les suspensions renforcées, les vitres arrière électriques à impulsion, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent ou l'alerte angles morts. La différence de prix d'un modèle à l'autre st de 7 700 € TTC.
Mais ce n'est pas tout ! Pour fêter comme il se doit le lancement de ce PHEV, Ford propose une finition Stormtrak, exclusive et très spécifique, presque comme une série spéciale très limitée. Ce Ranger Stormtrak accueille le SYNC 4 avec écran 12'', le système audio Bang & Olufsen à huit haut-parleurs, le volant cuir et les sièges avant chauffants, la Caméra 360°, les rails intérieurs dans la benne, le pack remorquage, les prises Pro Power OnBoard avec convertisseur 2,3 kW et, en extérieur et pour le style, la grille de calandre noire en nid d'abeille, les jantes alliage spécifique 18'' et l'inscription Ranger sur le bout du capot. C'est bien, mais ça coûte : 14 000 € de plus que la finition XLT et 6 500 € de plus que le Wildtrak…

Du courant à bord

Parmi les équipements proposés sur ce pick-up hybride, il y a le Pro Power Onboard. Et c'est plutôt pratique… Il s'agit en fait d'une station électrique de recharge installée à bord du véhicule. Le système est disponible en deux puissances de 2,3 kW ou 6,9 kW et comprend trois prises 230 V., l'une à l'intérieur de la cabine (10 A et 2,3 kW) et deux dans la benne (15 A et 3,45 kW par prise). Le Pro Power permettra de brancher votre outillage électrique si vous êtes artisan, de recharger la batterie d'un vélo électrique si vous êtes un sportif, et même de faire tourner un four à pizza électrique si vous êtes campeur aventurier, c'est en tout cas ce qu'assure Ford.

Le Pro Power Onboard permet de brancher des appareils électriques (sur le côté gauche)

Ce système utilise la batterie de 11,8 kWh du Ranger PHEV, mais si la charge est épuisée, le système démarre le moteur essence du véhicule.

Le Pro Power est logiquement une option, facturée à partir de 1 350 € HT en 2,3 kW et 2 000 € HT en 6,9 kW.

Equipements et options

Version : IV DOUBLE CABINE 2.3 ECOBOOST GTDI 281 PHEV S&S E-4WD STORMTRAK BVA10

Equipements de sécurité

  • Alarme volumétrique

  • Limiteur de vitesse intelligent

  • Assistance au freinage d&#039;urgence en marche AR

  • ABS et contrôle dynamique de stabilité (ESP) avec amplificateur de freinage d&#039;urgence

  • Capteur de pression des pneus

  • Ouverture et démarrage sans clé (Keyless)

  • Démarrage à distance via FordPass

  • Contrôle dynamique de trajectoire (ESP) avec ABS &amp; Feux de freinage d&#039;urgence (EBL)

  • Airbags frontaux, latéraux, rideaux et thorax conducteur et passager AV

  • Airbags genoux conducteur et passager AV

  • Allumage automatique des feux avec commutation automatique entre feux de croisement et feux de route

  • Système anti-collision avec freinage d&#039;urgence et aide à l&#039;évitement

  • Airbag situé au niveau de l&#039;accoudoir central entre le conducteur et le passager AV

  • Phares matriciels et feux de jour à LED

Equipements de confort

  • Pare-brise chauffant

  • Rétroviseur intérieur électrochromatique

  • Aide au stationnement AR

  • Vitres AV électriques à impulsion haut/bas

  • Direction assistée à assitance éléctrique (EPAS)

  • Dégivrage de la vitre AR

  • Aide au stationnement AV

  • Vitres surteintées

  • Volant chauffant

  • Frein de stationnement électrique

  • Affichage écran tout terrain

  • Vitres AR électriques à impulsion

  • Volant multifonction en cuir avec surpiqures cyber orange

  • Siège conducteur électrique réglable 8 positions

  • Siège passager réglable à 4 positions

  • Siège conducteur et siège passager chauffants

  • Console centrale avec espace de rangement double et accoudoir, 2 porte-gobelets

  • Poignées de portes couleur carrosserie et Coques de Rétroviseurs anthracites

  • Rétroviseurs chauffants rabattables électriquement, chauffant avec éclairage de courtoisie

  • Système Audio SYNC 4 : 12&quot;, 6 HP, Navigation, combiné d&#039;instrumentation digital 8&#039;&#039;

  • Régulateur de vitesse adaptatif intelligent

  • Banquette 3 places rang 2

  • Coques de rétroviseurs anthracites

Esthétique / Carrosserie

  • Barres de toit

  • Sellerie cuir

  • Ciel de toit anthracite

  • Jantes alliage 18&quot; avec pneus toute saison 255/65 R18

Autres équipements

  • Bavettes AV et AR

  • Freins à disques à l&#039;AV et à l&#039;AR

  • Plancher moquette

  • Eclairage de l&#039;espace de chargement

  • Suspension AV - Roues indépendantes à double triangle, ressorts hélicoidaux et amortisseurs

  • Suspension AR - Essieu rigide, ressorts à lames et amortisseurs double action

  • Essuie-glace AV automatique

  • Ridelle à verrouillage électrique

  • Pommeau de levier de vitesses gainé cuir

  • Crochets d&#039;arrimage intérieurs de plateau

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation

  • Phares anti-brouillard AV à LED

  • Miroir de courtoisie passager

  • Miroir de courtoisie conducteur

  • Aide au maintien dans la voie

  • 2 Clés avec télécommande

  • Eclairage extérieur 360° du véhicule

  • Eclairage d&#039;ambiance de la cabine à LED

  • Rail inrerieur benne avec crochets

  • Marchepieds latéraux

  • Marche-pieds integre pare-chocs AR

  • Air conditionné automatique

  • Système de freinage post-collision

  • Faisceau attelage

  • Sélecteur rotatif des modes de conduite

  • Blocage de différentiel AR

  • Hayon à ouverture assistée

  • Protection du réservoir de carburant

  • Protection sous moteur

  • Modem embarqué FordPass

  • e-Shifter

  • Pare-chocs AV bi-ton avec insert aluminium

  • Marche-pieds lateral gris

  • Double Anneau de remorquage à l&#039;AV

  • Pare-chocs AR contrastant avec marche-pied central

  • Protection de plateau avec prise 12V

  • Arceau sport coulissant

  • PACK TECHNOLOGIE 93 : BLIS TOW + CAMERA 360° + ASSISTANT REMORQUAGE

  • Pack Electrique 3 Pro Power Onboard 2.3KW

  • Réservoir 70 Litres

  • Appuis-tête central AR

  • Réglage automatique de la hauteur des phares

  • Prise de recharge à l&#039;AV gauche du véhicule

  • Autocollant sur les bas de caisse

  • Grille de calandre noire en nid d&#039;abeille avec inserts Gris Zen et Double Barres transversales noir

  • Inscription &quot;PLATINUM&quot; chromé à l&#039;AV du capot

  • Bas de la calandre avec volets de refroidissement actifs

  • Tapis de sol premium AV

  • Tapis de sol premium AR

  • Combiné d&#039;instrumentation digital 8&#039;&#039;

  • Compatibilité smartphone Apple CarPlay et Android Auto sans fil

  • Contrat Ford Entretien + 7 ans ou 30 000 km bisannuel

     : 

    3440 €

  • Transformation Multi Etape

     : 

    0 €

  • Protection anti-corrossion châssis

     : 

    312 €

  • Indicateur SVO

     : 

    0 €

  • Suppression siège AR

     : 

    0 €

  • Rideau de plateau rigide coulissant motorisé

     : 

    2400 €

  • Jantes alliage 8x18" Katana avec pneumatiques 255/65R 18 A/T

     : 

    240 €

  • Rideau de plateau rigide coulissant manuel

     : 

    2160 €

  • Peinture métallisée : Noir agate

     : 

    0 €

  • Câble pour recharge publique

     : 

    0 €

