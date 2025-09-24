3. Le Ford Ranger PHEV propose de beaux équipements et une station de recharge embarquée en plus
Le Ford Ranger hybride est proposé avec deux niveaux d'équipement. La version XLT reprend la finition du même nom des versions Diesel, mais enrichit son équipement avec l'air conditionné automatique, le très ergonomique sélecteur rotatif des modes de conduite, le chargeur à induction, les freins à disques à l'avant comme à l'arrière, le frein de stationnement électrique, les jantes aluminium 17’’ ou encore les marchepieds latéraux intégrés aux pare-chocs arrière.
Un cran au-dessus apparaît la finition Wildtrak qui, selon le même principe qu'en XLT, reprend la dotation Wildtrak du Diesel en y ajoutant les jantes aluminium 18 '' les suspensions renforcées, les vitres arrière électriques à impulsion, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent ou l'alerte angles morts. La différence de prix d'un modèle à l'autre st de 7 700 € TTC.
Mais ce n'est pas tout ! Pour fêter comme il se doit le lancement de ce PHEV, Ford propose une finition Stormtrak, exclusive et très spécifique, presque comme une série spéciale très limitée. Ce Ranger Stormtrak accueille le SYNC 4 avec écran 12'', le système audio Bang & Olufsen à huit haut-parleurs, le volant cuir et les sièges avant chauffants, la Caméra 360°, les rails intérieurs dans la benne, le pack remorquage, les prises Pro Power OnBoard avec convertisseur 2,3 kW et, en extérieur et pour le style, la grille de calandre noire en nid d'abeille, les jantes alliage spécifique 18'' et l'inscription Ranger sur le bout du capot. C'est bien, mais ça coûte : 14 000 € de plus que la finition XLT et 6 500 € de plus que le Wildtrak…
Du courant à bord
Parmi les équipements proposés sur ce pick-up hybride, il y a le Pro Power Onboard. Et c'est plutôt pratique… Il s'agit en fait d'une station électrique de recharge installée à bord du véhicule. Le système est disponible en deux puissances de 2,3 kW ou 6,9 kW et comprend trois prises 230 V., l'une à l'intérieur de la cabine (10 A et 2,3 kW) et deux dans la benne (15 A et 3,45 kW par prise). Le Pro Power permettra de brancher votre outillage électrique si vous êtes artisan, de recharger la batterie d'un vélo électrique si vous êtes un sportif, et même de faire tourner un four à pizza électrique si vous êtes campeur aventurier, c'est en tout cas ce qu'assure Ford.
Ce système utilise la batterie de 11,8 kWh du Ranger PHEV, mais si la charge est épuisée, le système démarre le moteur essence du véhicule.
Le Pro Power est logiquement une option, facturée à partir de 1 350 € HT en 2,3 kW et 2 000 € HT en 6,9 kW.
Equipements et options
Version : IV DOUBLE CABINE 2.3 ECOBOOST GTDI 281 PHEV S&S E-4WD STORMTRAK BVA10
Equipements de sécurité
Alarme volumétrique
Limiteur de vitesse intelligent
Assistance au freinage d'urgence en marche AR
ABS et contrôle dynamique de stabilité (ESP) avec amplificateur de freinage d'urgence
Capteur de pression des pneus
Ouverture et démarrage sans clé (Keyless)
Démarrage à distance via FordPass
Contrôle dynamique de trajectoire (ESP) avec ABS & Feux de freinage d'urgence (EBL)
Airbags frontaux, latéraux, rideaux et thorax conducteur et passager AV
Airbags genoux conducteur et passager AV
Allumage automatique des feux avec commutation automatique entre feux de croisement et feux de route
Système anti-collision avec freinage d'urgence et aide à l'évitement
Airbag situé au niveau de l'accoudoir central entre le conducteur et le passager AV
Phares matriciels et feux de jour à LED
Equipements de confort
Pare-brise chauffant
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Aide au stationnement AR
Vitres AV électriques à impulsion haut/bas
Direction assistée à assitance éléctrique (EPAS)
Dégivrage de la vitre AR
Aide au stationnement AV
Vitres surteintées
Volant chauffant
Frein de stationnement électrique
Affichage écran tout terrain
Vitres AR électriques à impulsion
Volant multifonction en cuir avec surpiqures cyber orange
Siège conducteur électrique réglable 8 positions
Siège passager réglable à 4 positions
Siège conducteur et siège passager chauffants
Console centrale avec espace de rangement double et accoudoir, 2 porte-gobelets
Poignées de portes couleur carrosserie et Coques de Rétroviseurs anthracites
Rétroviseurs chauffants rabattables électriquement, chauffant avec éclairage de courtoisie
Système Audio SYNC 4 : 12", 6 HP, Navigation, combiné d'instrumentation digital 8''
Airbag situé au niveau de l'accoudoir central entre le conducteur et le passager AV
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent
Banquette 3 places rang 2
Coques de rétroviseurs anthracites
Esthétique / Carrosserie
Barres de toit
Sellerie cuir
Ciel de toit anthracite
Jantes alliage 18" avec pneus toute saison 255/65 R18
Autres équipements
Bavettes AV et AR
Freins à disques à l'AV et à l'AR
Plancher moquette
Eclairage de l'espace de chargement
Suspension AV - Roues indépendantes à double triangle, ressorts hélicoidaux et amortisseurs
Suspension AR - Essieu rigide, ressorts à lames et amortisseurs double action
Essuie-glace AV automatique
Ridelle à verrouillage électrique
Pommeau de levier de vitesses gainé cuir
Crochets d'arrimage intérieurs de plateau
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Phares anti-brouillard AV à LED
Miroir de courtoisie passager
Miroir de courtoisie conducteur
Aide au maintien dans la voie
2 Clés avec télécommande
Eclairage extérieur 360° du véhicule
Eclairage d'ambiance de la cabine à LED
Rail inrerieur benne avec crochets
Marchepieds latéraux
Marche-pieds integre pare-chocs AR
Air conditionné automatique
Système de freinage post-collision
Faisceau attelage
Sélecteur rotatif des modes de conduite
Blocage de différentiel AR
Hayon à ouverture assistée
Protection du réservoir de carburant
Protection sous moteur
Modem embarqué FordPass
e-Shifter
Pare-chocs AV bi-ton avec insert aluminium
Marche-pieds lateral gris
Double Anneau de remorquage à l'AV
Pare-chocs AR contrastant avec marche-pied central
Protection de plateau avec prise 12V
Arceau sport coulissant
PACK TECHNOLOGIE 93 : BLIS TOW + CAMERA 360° + ASSISTANT REMORQUAGE
Pack Electrique 3 Pro Power Onboard 2.3KW
Réservoir 70 Litres
Appuis-tête central AR
Réglage automatique de la hauteur des phares
Prise de recharge à l'AV gauche du véhicule
Autocollant sur les bas de caisse
Grille de calandre noire en nid d'abeille avec inserts Gris Zen et Double Barres transversales noir
Inscription "PLATINUM" chromé à l'AV du capot
Bas de la calandre avec volets de refroidissement actifs
Tapis de sol premium AV
Tapis de sol premium AR
Combiné d'instrumentation digital 8''
Compatibilité smartphone Apple CarPlay et Android Auto sans fil
Options disponibles
-
Contrat Ford Entretien + 7 ans ou 30 000 km bisannuel:
3440 €
-
Transformation Multi Etape:
0 €
-
Protection anti-corrossion châssis:
312 €
-
Indicateur SVO:
0 €
-
Suppression siège AR:
0 €
-
Rideau de plateau rigide coulissant motorisé:
2400 €
-
Jantes alliage 8x18" Katana avec pneumatiques 255/65R 18 A/T:
240 €
-
Rideau de plateau rigide coulissant manuel:
2160 €
-
Peinture métallisée : Noir agate:
0 €
-
Câble pour recharge publique:
0 €
