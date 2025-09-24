Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ford Ranger PHEV, l'hybride hors taxes

Richard Pizzol

4. Le Ford Ranger PHEV est un bon pick-up, mais est-il bien utile ?

 

Les deux Ranger PHEV Wildtrak et Stormtrak, sous le ciel d'Islande.
Les deux Ranger PHEV Wildtrak et Stormtrak, sous le ciel d'Islande.

Ce Ford Ranger PHEV est un très bon véhicule et dispose de tout ce que l'on attend d'un pick-up. Même charge utile, même possibilité de remorquage, même aptitude tout-terrain, il conserve les capacités et les performances des versions Diesel. Bref, il est convaincant à tous points de vue… Mais est-il intéressant ? Ce PHEV est en fait un Ranger comme un autre. Le moteur essence, l'hybridation, la puissance n'apportent en fait rien de particulier. Certes, ce pick-up peut aller dans les ZFE, nous fait-on remarquer. Mais avec ses 5,35 mètres de long, ses 2,20 mètres de large et son empattement de 3,27 mètres, le Ranger ne met pas souvent ses roues en ville. Il est plutôt taillé pour les grands espaces que pour les centres-villes et leurs rues étroites. Économique aussi, nous dit-on. Certes, mais uniquement à l'impérative condition de recharger le plus souvent possible, ce qui est tout de même une contrainte importante.

Ford Ranger PHEV, l'hybride hors taxes

Du côté des tarifs, le Ranger PHEV Stormtrak est à 74 808 € TTC (62 340 € HT). Le Diesel Platinium V6 240 chevaux est à 67 020 € TTC (55 850 HT). Soit 7 788 € TTC d'écart. C'est tout de même beaucoup. Le PHEV en finition Wildtrak est 68 328 TTC (56 940 € HT). En Diesel (V6 240 chevaux), il est à 64 260 € TTC (53 550 € HT). Soit un écart de 4 000 € TTC.
Plus cher à l'achat, plus contraignant à l'usage, ce PHEV ne s'impose pas comme l’incontournable pick-up du moment. Son grand intérêt pourrait être finalement fiscal, et ce peut être essentiel dans quelque temps.

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
IV DOUBLE CABINE 2.3 ECOBOOST GTDI 279 PHEV S&S E-4WD XLT BVA10 0 (wltp) 60 648 €  €
IV DOUBLE CABINE 2.3 ECOBOOST GTDI 281 PHEV S&S E-4WD WILDTRAK BVA10 0 (wltp) 68 328 €  €
IV DOUBLE CABINE 2.3 ECOBOOST GTDI 281 PHEV S&S E-4WD STORMTRAK BVA10 0 (wltp) 74 808 €  €

 

