Ford Ranger 4

Essai

Ford Ranger PHEV, l'hybride hors taxes

Richard Pizzol

6. La fiche technique du Ford Ranger PHEV

 

Ford Ranger PHEV, l'hybride hors taxes

Les chiffres clés

Ford Ranger 4 IV DOUBLE CABINE 2.3 ECOBOOST GTDI 281 PHEV S&S E-4WD STORMTRAK BVA10
Généralités  
Finition STORMTRAK
Date de commercialisation 16/07/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 5,37 m
Largeur sans rétros 1,92 m
Hauteur 1,87 m
Empattement 3,27 m
Nombre de portes 4
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 731 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 9 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 2 261 cm3
Puissance 281 ch
Couple cumulé 411 Nm à 2 500 trs/min
Autonomie en électrique combinée 43 km
Capacité batterie 11,80 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 10
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9.2 s
Volume du réservoir 70 L
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max 23960
Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Ford Ranger 4

Ford Ranger 4

