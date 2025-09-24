6. La fiche technique du Ford Ranger PHEV
Les chiffres clés
|Ford Ranger 4 IV DOUBLE CABINE 2.3 ECOBOOST GTDI 281 PHEV S&S E-4WD STORMTRAK BVA10
|Généralités
|Finition
|STORMTRAK
|Date de commercialisation
|16/07/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|5,37 m
|Largeur sans rétros
|1,92 m
|Hauteur
|1,87 m
|Empattement
|3,27 m
|Nombre de portes
|4
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2 731 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|9 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|2 261 cm3
|Puissance
|281 ch
|Couple cumulé
|411 Nm à 2 500 trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|43 km
|Capacité batterie
|11,80 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|10
|Roues motrices
|4x4
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|180 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|9.2 s
|Volume du réservoir
|70 L
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|23960
