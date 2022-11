En bref



Pick-up 5 places

A partir de 68 400 €

Pas de malus

Le Ford Ranger est le pick-up le plus vendu sur le Vieux Continent mais également en France. Particuliers comme professionnels sont tombés sous le charme de l’américain pour son look, ses prestations et surtout pour son statut d’utilitaire qui lui permet d’échapper à un malus écologique de 40 000 € de malus écologique, et ce, quelle que soit la carrosserie.

dailymotion Essai vidéo - Ford Ranger Raptor (2022) : politiquement incorrect

Pour cette quatrième et nouvelle génération Ford s’est alliée à Volkswagen. Le nouveau Ranger partage donc sa conception avec le Volkswagen Amarok. Si les deux modèles sont produits dans la même usine, en Afrique du Sud, c’est bien Ford qui mène la danse. La marque à l’Ovale est la première à lancer son pick-up en Europe et la seule à proposer une version plus turbulente, baptisée Raptor. Cette griffe appartenant à la division Ford Performance concerne les versions 4x4. À savoir, le Ranger, le F150 et le nouveau Bronco.

Le nouveau Ford Ranger affiche une allure beaucoup plus massive que son prédécesseur. Il est plus long (+5 cm), plus large et plus carré, l’objectif étant de renforcer les liens avec son grand frère, le F-150, pick-up le plus vendu aux Etats-Unis. Et pour le coup c’est réussi. Le Raptor, lui, a droit à un traitement spécifique. Il est d’abord produit dans un autre endroit, en Thaïlande, dans une usine chapeautée par Ford Performance. Il reprend les éléments de base du Ranger auxquels il ajoute un kit carrosserie sportif, des pneus spéciaux BF Goodrich en 17'' et une suspension Fox à gros débattements.

À bord, on trouve un univers numérique composé d’une instrumentation et d’une tablette tactile de plus de 12’’ en position verticale, équipement très rare dans un utilitaire. Cette dernière est équipée du dernier système d’exploitation SYNC4, la même que celle de la Mustang Mach E, reconnu pour ses performances et sa rapidité d’exécution. Les matériaux à bord sont soignés, les équipements sont riches et les rangements sont nombreux, il faut le reconnaître. Le Raptor profite par exemple d’un éclairage Matrix LED, d’une sono Bang & Olufsen 10 haut-parleurs ou encore d’une sellerie cuir/Alcantara. Il faut surtout garder en tête que le Raptor c’est 68 400 € TTC, soit 10 000 € de plus par rapport à la version précédente. Cette inflation est du même ordre pour la gamme classique.

Les sièges ont été redessinés pour offrir un meilleur maintien et ce qui nous plaît, c’est le gain de place apporté par l’empattement plus grand. Désormais les passagers arrière sont mieux installés qu’auparavant avec davantage de place aux jambes. En revanche, le dossier reste un trop vertical à notre goût. La benne, elle, peut accueillir une palette au format Europe. Elle est dotée d’un nouveau revêtement de protection, de points d’arrimage supplémentaires, de séparateurs et même en option d'un éclairage 360°. Naturellement, il est toujours possible de l’accessoiriser avec un hard-top ou d’un cache tonneau.

Rappelons que plusieurs carrosseries sont proposées : simple cabine, cabine étendue et double cabine. Toutes ont un point commun, elles échappent au malus écologique malgré la fiscalité. En effet, depuis 2019, les pick-up en version double cabine, entendez par là 4 portes et 5 places, sont pénalisés par le malus écologique. Résultat des courses, les ventes aux particuliers se sont écroulées entraînant avec elles la disparition pure et simple de plusieurs modèles comme le Mercedes Classe X, le Renault Alaskan ou encore le Fiat Fullback. Grâce à son homologation spécifique (en camion-plateau), le Ford Ranger, échappe à cette fiscalité ce qui lui a permis de bâtir un véritable empire en France et sur le Vieux Continent.