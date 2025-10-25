Cellules pour pick-up : l’off road de luxe

On peut être financièrement très à l’aise sans rechercher le confort pour autant. La preuve par ces pick-up conçus pour crapahuter tout en préservant un espace de vie, ou plutôt de camping. Ces temps-ci, plusieurs aménageurs se précipitent sur cette ultra-niche, non pour satisfaire un besoin, mais plutôt, à première vue, un caprice.

C’est ainsi que l’Allemand Auriga, propose son Explorer sur la base d’un Ford Ranger ou Volkswagen Amarok puisque les deux modèles sortent du même moule. Tout nouveau (à défaut d’être tout beau) le prix de l’engin n’est pas encore fixé, mais il devrait avoisiner les 200 000 euros.

Deux roues de secours et une extension latérale

À ce tarif, l’amateur de boue peut se faire plaisir à l’étape, avec un toit relevable électrique, susceptible d’accueillir deux dormeurs, alors que deux autres peuvent s’assoupir en dessous, en transformant l’espace salon, agrandi par une extension latérale.

Pour manger, un réchaud diesel attend les baroudeurs de l’extrême, ainsi qu’un frigo à compresseur et même un four. Luxe dans un tel minuscule espace : une douche les attend à l’arrière de la cellule pour les débarrasser du sable ou de la gadoue. Et pour les plus écolos, l’eau est recyclée pour être réutilisée. Cerise sur le gâteau, si l’on peut dire, des toilettes sèches complètent cet ensemble.

Évidemment, l’engin est lourd, d’autant que la cellule accueille de chaque côté deux roues de secours qui semblent transformer ce bon vieux Ranger en 6x6, histoire de parfaire le look. Sauf que, pour rester sous les 3,5 tonnes, l’Auriga est conçu en PRV, un plastique renforcé en fibre de verre, costaud, léger, mais très cher.

Mais quand on engage un gros billet dans une telle monture, c’est que l’on a envie d’en tester les pneus aux antipodes. Pas de souci, le Ranger-Amarok Auriga est conçu pour ça. Sa taille, de 5,28 m lui permet d’être embarqué dans un conteneur en direction du bout du monde.

Une cellule amovible

Moins lointain, puisqu’il est fabriqué en France, l’Ineos Quatermaster, qui est la version pick-up du Grenadier, vient de se présenter au salon du van de Parme en Italie, équipé lui aussi d’une cellule. Plus simple que l’Auriga, cet ensemble, pensé et réalisé par l’aménageur Hotomobil, est amovible et transforme le gros et lourd baroudeur inspiré de l’ancien Defender en habitation pour deux personnes seulement.

Sa structure monocoque dispose de quatre couches isolantes et intègre le confort minimum. De plus, cette cellule, baptisée Gladiator S, est amovible et se stocke dans un garage pour libérer la benne. Évidemment, l’ensemble reste cher, même si son tarif est inférieur à celui de l’Auriga. Il faut tout de même compter 116 700 euros pour l’ensemble pick-up + cellule. Mais l’exiguïté et l’inconfort d’un gros 4x4 n’ont pas de prix.