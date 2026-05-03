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Ford Fiesta 5 St

Duel d’anciennes

Ces ceux citadines musclées et pas chères donnent bien du plaisir !

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

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Armées d’un gros moteur 2,0 l, les Ford Fiesta ST et Renault Clio 2.0 16v marchent fort et vous distraient chacune à sa manière. Un peu plus de sport pour l’une, de confort pour l’autre, mais pour des résultats proches et un prix contenu : dès 3 500 €. Alors, laquelle choisir ?

Ces ceux citadines musclées et pas chères donnent bien du plaisir !

Moins il y a de normes, plus la diversité prospère. Au creux des années 2000, les constructeurs ont encore largement la possibilité de multiplier le choix de moteurs au sein de leurs gammes. Exemple avec Ford qui installe un 2,0 l 16 soupapes dans sa petite Fiesta ST qui, avec 150 ch, se mue en efficace petite sportive au gros cœur. En France, un an plus tard, Renault procède de même, en dotant sa Clio d’un 2,0 l comptant lui aussi 16 soupapes.

Mais pas dans la RS, plutôt dans une variante qui se veut plus confort, sans renoncer à une belle efficacité dynamique. Forte de 140 ch, cette Clio 2.0 16v marche fort. Pour autant, ces deux citadines généreusement motorisées savent contenir leurs tarifs, ce qui permet de se faire plaisir sans se ruiner avec des autos compactes et performantes. Aujourd’hui, elles n’ont rien perdu de leur attrait, même si presque plus personne ne les connaît… Mais laquelle constitue actuellement le meilleur plan ?

 

Les forces en présence

La Ford Fiesta ST se veut aguicheuse avec sa présentation sportive et ses grandes jantes en alliage. Ici en 2005.
La Ford Fiesta ST se veut aguicheuse avec sa présentation sportive et ses grandes jantes en alliage. Ici en 2005.

Ford Fiesta ST (2005 - 2008) : berline 3 portes, 5 places, 4-cylindres 2,0 l essence, 150 ch, 1 060 kg, 208 km/h, à partir de 4 500 €.

La Renault Clio 2.0 140 ch, contrairement à sa rivale, existe en plusieurs finitions et en 3 ou 5 portes. Ne vous fiez pas aux apparences, elle est aussi rapide que la Fiesta ST.
La Renault Clio 2.0 140 ch, contrairement à sa rivale, existe en plusieurs finitions et en 3 ou 5 portes. Ne vous fiez pas aux apparences, elle est aussi rapide que la Fiesta ST.

Renault Clio 2.0 16v (2006 - 2009) : berline 3-5 portes, 5 places, 4-cylindres 2,0 l essence, 140 ch, 1 175 kg, 205 km/h, à partir de 3 500 €.

 

Présentation : conceptions similaires, réglages opposés

La Ford Fiesta 150 ch n'existe qu'en finition ST, en trois portes.
La Ford Fiesta 150 ch n'existe qu'en finition ST, en trois portes.

De 1989 à 2002, la  Ford Fiesta s’est contentée d’évoluer sans changer de plate-forme. Autant dire qu’elle est sacrément étriquée au début du troisième millénaire ! C’est là qu’elle bénéficie d’une toute nouvelle coque, bien plus spacieuse et rigide. Entrant dans sa cinquième génération en 2002, la petite Ford conserve des trains roulants classiques (jambes de force avant, essieu de torsion arrière) mais bien paramétrés, le constructeur ayant acquis une belle maîtrise en la matière. Une base aussi saine appelle un moteur puissant, qui arrive en 2004, un 2,0 l atmo doté de 16 soupapes qui délivre 150 ch.

A l'arrière, la Ford Fiesta ST se signale par ses feux verticaux façon Fiat Punto, un aileron imposant et des boucliers spécifiques. Ici, une phase 1 de 2005.
A l'arrière, la Ford Fiesta ST se signale par ses feux verticaux façon Fiat Punto, un aileron imposant et des boucliers spécifiques. Ici, une phase 1 de 2005.

Nommé Duratec, ce bloc d’origine  Mazda confère à la Fiesta de bonnes performances, le maxi s’établissant à 208 km/h, pour un 0 à 100 km/h en 8,4 s. La petite atteint 1 060 kg, ce qui reste très acceptable, d’autant que la boîte a un étagement resserré. Le châssis est affuté, pour une conduite sportive, mais pour autant, l’équipement s’avère complet. De série, on trouve l’ESP, la clim, les jantes alliage de 17 pouces, la sellerie mixte cuir/tissu, la radio CD ou encore les vitres et rétros électriques.

Le premier tableau de bord de la Fiesta ST, s'il se montre pratique, pâtit d'une finition très moyenne.
Le premier tableau de bord de la Fiesta ST, s'il se montre pratique, pâtit d'une finition très moyenne.

Le prix ? Il reste attractif, à En effet, à 16 950 € (23 750 € actuels selon l’Insee), elle coûte 1 000 € de moins qu’une 206 S16  à la puissance inférieure (138 ch). En conséquence, la Ford se vend très bien, et une liste d’attente se forme. En 2006, un an après ses sœurs, la ST bénéficie d’un restylage. À l’extérieur, les feux et boucliers sont revus, tandis que dans l’habitacle, la nouvelle planche de bord gagne énormément en qualité. Fini les plastiques tocs, place à un joli rembourrage, alors que l’équipement se modernise : clim auto, bluetooth, ordinateur de bord, capteurs de pluie et de luminosité… Certes, tout n’est pas de série. Sous le capot, le moteur ne change pas, mais le poids augmente d’une trentaine de kilos, sans grande influence sur les performances. La Fiesta ST continuera ainsi jusqu’à son retrait en 2008.

La Renault Clio III arbore un design à la fois personnel et rassurant, une vraie réussite. La 2.0 16v ne se distingue pas des autres versions.
La Renault Clio III arbore un design à la fois personnel et rassurant, une vraie réussite. La 2.0 16v ne se distingue pas des autres versions.

On a peine à s’en douter quand sort la  Nissan Micra K12 en 2002. En effet, elle annonce la future Clio, pas par son design mais sa plate-forme inédite Renault ira très vite pour renouveler sa citadine-star, 28 mois seulement suffiront à son développement. Et quand elle apparaît, à l’été 2005, elle ne paraît en rien bâclée, au contraire ! Elle impressionne par son aboutissement, voire son raffinement dans ses variantes haut de gamme.

Pas de fioritures sur la poupe de la Renault Clio III 2.0 16v, mais des détails intéressant comme la ligne soulignant la lunette arrière, en V. Notez comme la sortie d'échappement est dissimulée.
Pas de fioritures sur la poupe de la Renault Clio III 2.0 16v, mais des détails intéressant comme la ligne soulignant la lunette arrière, en V. Notez comme la sortie d'échappement est dissimulée.

De plus, elle progresse énormément face à la Clio II en habitabilité et en sécurité passive, bénéficiant des 5 étoiles, la note maxi à l’EuroNcap. Certes, cela passe par un alourdissement de 130 kg, mais elle est élue Voiture de l’année 2006. En fin de cette année-là, elle hausse son niveau de jeu en accueillant un gros 2,0 l 16 soupapes, non pas le F4R de la RS présentée plus tôt cette année-là, mais bien un bloc Nissan. Doté de 16 soupapes et d’un déphaseur sur l’arbre à cames d’admission, ce bloc codé M4R développe 140 ch et 194 Nm. Allié à une boîte manuelle à 6 rapports, il emmène la Clio à 205 km/h (0 à 100 km/h en 8,5 s). Des performances presque sportives !

Très belle présentation pour la Renault Clio 2.0 16v en finition Initiale, où un beau cuir est disponible en option.
Très belle présentation pour la Renault Clio 2.0 16v en finition Initiale, où un beau cuir est disponible en option.

Une boîte auto à 4 vitesses est également proposée. Contrairement à la Fiesta ST, la Clio 2.0 16v est disponible en trois finitions. La Dynamique, inclut déjà la clim, les antibrouillards avant, l’autoradio CD évolué, le volant cuir ou encore les rétros électriques (16 650 €, soit 22 650 € actuels selon l’Insee). La Privilège ajoute les vitres arrière électriques, la clim régulée, les phares et essuie-glaces automatiques (17 150 € soit 23 250 € actuels selon l’Insee). Enfin, l’Initiale, apporte la sellerie cuir, la carte mains libres, régulateur de vitesse, le radar de recul, ou encore les jantes de 16 en alliage (20 000 €, soit 27 100 € actuels). Riche même si dans tous les cas, l’ESP demeure en option (500 €).

Dans certaines versions, la Clio cache un très pratique tiroir sous le siège avant gauche.
Dans certaines versions, la Clio cache un très pratique tiroir sous le siège avant gauche.

A partir de 2008, la Clio 2.0 16v n’apparaît plus qu’en Exception (grosso modo une Dynamique avec en plus, les capteurs de pluie et de luminosité, le régulateur de vitesse et le Bluetooth) ainsi qu'en Initiale, puis elle disparaît en 2009 au moment du restylage de la Clio III.

 

Fiabilité/entretien : französische Qualität

Très solide, le moteur de la Ford Fiesta ST a toutefois tendance à consommer de l'huile, ce qui ne doit pas vous alarmer.
Très solide, le moteur de la Ford Fiesta ST a toutefois tendance à consommer de l'huile, ce qui ne doit pas vous alarmer.

D’origine Mazda, le moteur de la Ford s’avère très robuste à condition de bien surveiller niveau de son huile. Il a tendance à consommer, rien d’anormal, mais s’il en manque, il va déjauger dans les virages rapides, ce qui peut être fatal aux coussinets de bielle. Cela dit, il s’équipe d’une distribution par chaîne qui en simplifie la maintenance. Pas de soucis côté boîte si elle n’a pas été massacrée, mais aussi été vidangée de temps à autres.

En revanche, le bocal de liquide d’assistance de direction assistée, situé trop près du moteur, chauffe et use prématurément son fluide, qu’il faut renouveler fréquemment. Sinon, la pompe va vite céder. Dans l’habitacle, l’ensemble vieillit correctement, malgré quelques bugs électroniques. On n’en dira pas autant de la carrosserie, qui rouille du côté des passages de roue arrière. Attention ! Quoi qu’il en soit, une Fiesta ST bien entretenue passe sans ennui majeur les 200 000 km.

Le moteur de la Renault Clio 2.0 16v, d'origine Nissan, est d'une fiabilité sans faille.
Le moteur de la Renault Clio 2.0 16v, d'origine Nissan, est d'une fiabilité sans faille.

Certes conçue rapidement, la Clio est bien née, à l’instar de son moteur M4R, qui ne souffre d’aucune faiblesse récurrente quand il est bien entretenu. A fort kilométrage, on note quelques soucis de capteur, et on sera avisé d’inspecter les galets et guides de la chaîne de distribution passé 150 000 km.

De son côté, la boîte manuelle est solide, alors que l’automatique nécessite des vidanges régulières (tous les 60 000 km idéalement) pour demeurer fiable. Dans l’habitacle, les bugs électroniques sont monnaie courante, mais peut les résoudre par une reprogrammation. Globalement, l’ensemble résiste assez bien au temps et, du reste, la Renault ne souffre pas de la rouille, ou en tout cas, beaucoup moins que la Ford.

Avantage : Renault. Moins gourmande en huile et surtout peu sensible à la rouille, la Clio gagne ici face à une Fiesta insuffisamment protégée.

 

Vie à bord : douillette Clio

Très améliorée en 2006, la finition de la Fiesta ST s'accompagne de sièges sport très agréables.
Très améliorée en 2006, la finition de la Fiesta ST s'accompagne de sièges sport très agréables.

Dans la Fiesta, on apprécie l’excellente habitabilité, rançon d’une coque agrandie. Même selon les normes actuelles, elle reste dans la bonne moyenne. Il en va différemment de la finition, du moins avant le restylage, à cause des plastiques très, très basiques ! Cela va bien mieux ensuite. Heureusement, la sellerie, adroitement conçue, garantit un confort et un maintien de bon aloi. A l’arrière, les passagers bénéficient d’un espace bien calculé, et d’une luminosité acceptable, mais les trois seules portes réduisent l’accès. Quant au coffre, il avale suffisamment de bagages.

Pas sportive, la présentation de la Renault Clio, mais de bon aloi et complétée d'une finition soignée, surtout dans les variantes huppées. Ici, une exemplaire à boîte auto à 4 vitesses.
Pas sportive, la présentation de la Renault Clio, mais de bon aloi et complétée d'une finition soignée, surtout dans les variantes huppées. Ici, une exemplaire à boîte auto à 4 vitesses.

La Clio est tout aussi spacieuse que la Fiesta, et surtout, elle présente mieux. Son tableau de bord, plus harmonieusement dessiné, profite d’une finition plus sérieuse, surtout en version haut de gamme, aux plastiques de belle qualité. La Clio semble alors appartenir à la catégorie supérieure ! On profite aussi de sièges très confortables, et d’une jolie habitabilité arrière, d’autant que les passagers ont des portières ! L’ambiance, agréable et relativement lumineuse, ajoute à l’agrément à bord. Le coffre vaut celui de la Fiesta.

Avantage : Renault. Mieux finie et présentée avec plus de goût, la Clio rafle ici la victoire.

 

Sur la route : la revanche de la Ford

Plus que les performances, la Fiesta ST se distingue par les sensations qu'elle distille et le dynamisme de son comportement routier. Ici, un phase 1 de 2005. Les bandes blanches sont en option.
Plus que les performances, la Fiesta ST se distingue par les sensations qu'elle distille et le dynamisme de son comportement routier. Ici, un phase 1 de 2005. Les bandes blanches sont en option.

À bord de la Fiesta ST, la position de conduite est un peu haute, mais on s’y fait vite.Le moteur, assez envahissant par son niveau sonore, produit heureusement un bruit chaleureux et pas désagréable. Ce bloc Duratec est souple, mais il faut passer les 4 000 tr/min pour qu’il se réveille vraiment. Là, il produit une jolie poussée dont on profite jusqu’à près de 7 000 tr/min. Les chronos restent moyens mais les sensations sont là, et l’excellente commande de boîte aide à maintenir le moteur dans la bonne plage !

Côté châssis, on apprécie le volant précis et informatif, qui commande un train avant incisif, l’arrière se plaçant quand on le provoque. La suspension, judicieusement amortie, encaisse aisément les aspérités, bref, on prend un vif plaisir à aller chercher les limites de la Ford, surtout que l’ESP est déconnectable.

Confort et sécurité sont les maitre-mots de Renault Clio 2.0 16v, qui n'oublie pas de se montrer tonique et efficace. Mais pas vraiment sportive.
Confort et sécurité sont les maitre-mots de Renault Clio 2.0 16v, qui n'oublie pas de se montrer tonique et efficace. Mais pas vraiment sportive.

Excellente position de conduite dans la Renault, où le volant se règle dans les deux plans. D’emblée, on est surpris par la douceur et la souplesse impressionnantes du moteur, qui reprend à 1 500 tr/mn en 6e. A mi-régime, il conserve une certaine tonicité et manifeste un bel entrain passé 5 000 tr/mn, prenant ses 6 400 tr/mn sans faiblir. La boîte, fort plaisante à manier, le seconde efficacement.

Revue sur cette version, la direction concilie légèreté et précision, mais elle n’offre pas du tout le ressenti de la Fiesta. Pour sa part, le châssis associe adhérence élevée, amortissement remarquable et attitude modérément sous-vireuse à la limite. Certes peu joueuse, la Renault tient extrêmement bien la route, freine fort, prodigue un confort de roulement excellent, et soigne son insonorisation.  En clair, elle se pose en voyageuse hors pair, sans démériter dans le sinueux, mais là n’est pas sa vocation.

Avantage : Ford. Ok, la Fiesta est plus bruyante que la Clio, mais elle distille un agrément dynamique tout autre sans tellement perdre en confort.

 

Budget : peu connues, peu chères

En 2006, la Ford Fiesta ST modifie légèrement ses feux arrière, comportant des inserts circulaires.
En 2006, la Ford Fiesta ST modifie légèrement ses feux arrière, comportant des inserts circulaires.

En restant juste sous les 200 000 km, on trouve de belles Fiesta ST dès 4 000 € en phase 1, une auto de 150 000 km se négociera 5 000 €, alors qu’à 6 000 €, on peut accéder à une phase 2 totalisant moins de 150 000 km. En moyenne, la ST ne consomme pas tellement : 7,5 l /100 km.

La Renault Clio 2.0 16v n'aura pas droit au restylage des autres versions en 2009 puisqu'elle disparaîtra avant. Tant mieux car cette mise à jour était loupée.
La Renault Clio 2.0 16v n'aura pas droit au restylage des autres versions en 2009 puisqu'elle disparaîtra avant. Tant mieux car cette mise à jour était loupée.

Nettement plus rare que la Fiesta, la Clio est aussi moins chère. Comptez 3 500 € pour un très bel exemplaire de moins de 200 000 km, 4 800 € aux alentours de 150 000 km, et 6 000 € à moins de 100 000 km. Reste que la Renault boit plus que sa rivale, 8,5 l/100 km en moyenne.

Avantage : égalité. Plus chère, la Fiesta est aussi nettement plus frugale. Impossible de départager nos rivales.

 

Verdict : une Clio qui mérite d’être découverte

La Ford Fiesta ST de 5e génération ne bénéficiera jamais du moteur que son look et son excellent châssis laissaient espérer.
La Ford Fiesta ST de 5e génération ne bénéficiera jamais du moteur que son look et son excellent châssis laissaient espérer.

Aux points, la Clio remporte ce match, marquant de gros scores en fiabilité, en finition et en confort. Tout aussi rapide que la Fiesta, elle n’en donne pourtant pas l’impression, et ne rend pas grand-chose à sa rivale côté efficacité. Le tout en coûtant moins cher. Restent à la Fiesta une conduite beaucoup plus amusante, grâce à un châssis très mobile et informatif qui ravira les plus sportifs, ainsi qu’une consommation inférieure. Sa fiabilité mécanique ne rend pas beaucoup à celle de la Renault, et de par sa définition de petites portive, elle a un avenir plus avéré en collection. 

La Renault Clio III 2.0 16v a tout d'une grande, notamment l'équipement qui peut inclure des projecteurs au xénon.
La Renault Clio III 2.0 16v a tout d'une grande, notamment l'équipement qui peut inclure des projecteurs au xénon.
Thème Avantage
Fiabilité/entretien Renault
Vie  à bord Renault
Sur la route Ford
Budget Egalité
Avantage Renault

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Avis Ford Fiesta 5 St

18,2 /20

Fiesta 5 St V (2) 1.6 ECOBOOST 200 ST200 3P (2016)

Par ATController le 01/05/2023

Achetée d'occasion en 2021, superbe petite sportive. Le comportement routier est extrêmement précis, la voiture est rivée au sol dans les courbes et il est très difficile de trouver ses limites. Un réel plaisir d'enchaîner les virages serrés à son bord. - Le son du moteur est agréable à l'intérieur, trop discret à l'extérieur ...- Les suspensions sont plutôt raides, on cherche rapidement à éviter le moindre nid de poule. Le châssis est parfaitement aiguisé pour enchainer les courbes. ESP déconnectable. - Les finitions/équipements intérieurs restent corrects, bien que le système SYNC soit difficile de prise en main.- Les sièges Recaro sont très beaux et offrent un excellent maintien/confort. - La peinture est plutôt fragile mais d'un très bel effet (parfois bleutée selon l'exposition). - A froid, les embrayage/boîte peuvent être durs et donner des à-coups, il faut donc attendre qu'ils soient à température pour une conduite plus sportive, pas plus mal ... La boîte de vitesse (BVM6) est alors parfaitement étagée et d'une fluidité surprenante. - Les supports moteur d'origine sont très souples et avec le couple moteur, des mouvements de moteurs excessifs apparaissent. Il faut prévoir de les changer par des renforcés, type Mountune/Powerflex pour garder un usage quotidien, surtout l'anti-couple !- Aucun problème d'ordre mécanique en 125 000kms, entretiens par mes soins tous les 10000km. - Conso 7.1L/100km plus que correcte. Concernant l'exclusivité du modèle, 2 petits badges ST200 à l'arrière de la voiture ainsi que sur la console centrale viennent distinguer la Fiesta, en plus de la couleur, du moteur revu et des affûtages du châssis, un réel plus lorsque l'on compare à la concurrence. D'un point de vue pratique, la voiture reste simple à garer lors de déplacements urbains et les places arrières offrent une assez bonne habitabilité pour ce gabarit de véhicule. Un collector en puissance, moins courant que les Clio RS, Polo GTI, 208 GTI même en 182cv. Qui plus est, LA dernière des Fiesta ST en 4 cylindres, la plus aboutie. Les modèles "Stock" se font rares et sont à préserver ...

17,6 /20

Fiesta 5 St V (2) 1.6 ECOBOOST 182 ST 3P (2015)

Par §Flo801Oa le 08/01/2020

Passionné d'autos sportives depuis de longues années je me suis mis a la recherche de la remplacante a ma 106 s16 rongée par la rouille et ses 310000km... Je voulais un modèle fiable avant tout avec du tempérament a l'ancienne.Après de longues semaines a essayer une trop aseptisée 208 gti ou ds3 racing a la fiabilité catastrophique et une focus st mal entretenue mais avec un chassis , confort et moteur magique...La clé etait et cetait Ford qui l'avait ! Jai donc craqué sur une Fiesta st 182 performance. Que dire? Le sourire est venu a la première acceleration. Le confort est super sur grand trajet, silencieuse si on est raisonable, le moteur bruyant et rageur quand on veut samuser un peu. Un chassis très raide et efficace, une direction chiru9avec un bon retour dinfo au volant.L'habitabilité est bien pour ce petit gabarit avec deux enfants, coffre correct, entretien faiqable soi même, prix des pieces raisonnable.La connectivite est bien avec la commande vocale et le spn tres bon aussi.Rien a redire, meme le look est réussi, le bleu performance plait beaucoup.

18,2 /20

Fiesta 5 St V (2) 1.6 ECOBOOST 182 ST 3P (2016)

Par nico_le_mauriennais le 16/12/2016

Rêvant depuis toujours d'une petite sportive, j'ai enfin eu la chance de m'en procurer une. Il m'aura fallut 20ans pour y arriver, je savoure. Le choix n'était pas simple : Clio RS, 208 GTI, Polo GTI ou Ford Fiesta ST entre autres. Finalement, la short list ne comportait plus que la 208 et la Fiesta. C'est l'essai et le prix qui font basculer définitivement mon choix vers la ST.Depuis, je ne suis pas déçu. J'ai beaucoup entendu parler des suspensions sèches. Certes, nous ne sommes pas dans une Citroën, mais le confort de suspension n'est pas si catastrophique que lu de droite et de gauche. La finition est très bonne. L'équipement est correct. Certes, ce n'est pas les dernières options à la mode, ni la tablette posé sur le tableau de bord, mais ce n'est pas ce que j'attends de ce type de véhicule. Les sièges Recaro sont fabuleux. Outre l'aspect esthétique, ils sont confortables et maintiennent très bien.Niveau moteur, une fois encore, je ne suis pas déçu. Le bruit est sympa (une fois le sound symposer démonté). Les montés en régime sont rapides, le couple est bien présent. Bref, pour moi, c'est un régal. Le comportement en conduite normal est parfait. Il permet de rouler en souplesse et de maintenir une consommation basse (ce qui est important pour une daily) : autour de 7l. En revanche, lorsque l'on veut envoyer du gros, il y a un paquet de répondant. Le chassis étant à l'avenant, on sort avec le sourire.Bref, je suis un client heureux. Je rêvais d'une petite GTI et je suis comblé.

17,6 /20

Fiesta 5 St V (2) 1.6 ECOBOOST 182 ST 3P (2015)

Par §Ber178uR le 02/10/2016

Bonjour tout le monde je possède une Ford fiesta st depuis maintenant 2 mois . Alors la Tenue de route est génial la consommation pour moi tourne entre 8.5 L et 9 LMon avis : on retrouve le côté sportif à l intérieur la console centrale à trop de bouton a mon goût sa casse le design et on s y perd un peut .le Bluetooth ne se connecte pas toujours avec mon téléphone. Les siège on a une tenue parfait par contre les coutures des sièges à mon avis ne vont pas tenir dans le temps. J ai remarqué aussi que les joints de porte avais tendance à se déchirer à bien regarder avant de en acheter une d'occasion. Je ne regrette pas mon achat c est une petite sportif genial malgré ces petites défauts de finition.

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Par lebubu le 27/04/2026 à 11:19

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