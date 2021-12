Ford Fiesta ST 150 (2004-2008) : petit prix, gros plaisir, dès 4 000 €

Mine de rien, la Fiesta XR2 avait trouvé sa place. Ce n’était initialement pas la référence de la catégorie mais elle donnait le change par son look sympa, son prix contenu et ses bonnes performances. Puis, en changeant de génération en 1989, elle a sombré dans la médiocrité avant de carrément disparaître en 1995. Fini les petites Ford véloces !

En 2002, la 5e génération de la Fiesta apparaît, qui a fait table rase du passé. Voici une citadine nettement agrandie et nantie d’une coque très rigide, facilitant le travail des suspensions. Une bonne base pour une sportive, aussi les espérances sont-elles grandes.

Elles ne sont que partiellement satisfaites fin 2004 quand arrive sur le marché la Fiesta ST. Loin d’une bête issue du rallye et badgée RS, il s’agit d’une sympathique bombinette nantie d’un 2,0 l Duratec d’origine Mazda.

Tout en alliage, il a droit à une culasse à 16 soupapes et des tubulures d’admission variables, ce qui lui permet de développer 150 ch. On est loin des 182 ch d’une Renault Clio RS, voire des 172 ch d’une Peugeot 206 RC, mais la Ford se révèle bien plus abordable.

En effet, à 16 950 € (20 200 € actuels selon l’Insee), elle coûte 1 000 € de moins qu’une 206 S16 à la puissance inférieure (138 ch), ce qui ne l’empêche pas d’offrir de série l’ESP, la clim, les jantes alliage de 17 pouces, la sellerie mixte cuir/tissu, la radio CD ou encore les vitres et rétros électriques.

Par ailleurs, grâce à des trains roulants judicieusement mis au point, la Fiesta ST s’attire les bonnes grâces de la presse spécialisée et la clientèle, la liste d’attente s’allongeant rapidement. Dès la 2005, la Ford bénéficie d’un restylage, dont profite la ST un an à peine après son introduction.

À l’extérieur, on note les feux et boucliers redessinés, tandis que dans l’habitacle, la nouvelle planche de bord dégage une bien meilleure impression de qualité. Fini la quincaille, place à de jolis plastiques rembourrés, alors que l’équipement se modernise : clim auto, bluetooth, ordinateur de bord, capteurs de pluie et de luminosité… Évidemment, tout n’est pas de série.

Sous le capot, le moteur ne change pas, alors que le poids augmente d’une trentaine de kilos. La Fiesta ST continuera son bonhomme de chemin jusqu’à la fin sans évolution notable.

Combien ça coûte ?

Pas très cher. Les prix débutent à 4 000 € pour une auto en bon état, mais affichant un kilométrage important, dépassant parfois les 200 000 km. À 4 500 €, on en dégotte qui s’en tiennent à 150 000 km, alors que pour rester sous les 100 000 km, c’est bien plus onéreux : 7 000 €. Plus rares, les phases 1 sont aussi plus chères d’environ 500 €.

Quelle version choisir ?

Mieux finie et équipée que la phase 1, la phase 2 semble présenter un meilleur rapport prix/prestation. Mais elle est moins jolie…

Les versions collector

Toute Fiesta ST en parfait état d’origine et à faible kilométrage est déjà un collector, a fortiori en phase 1. Évidemment, c’est encore mieux avec quelques options comme le cuir ou les bandes de carrosserie.

Que surveiller ?

D’origine Mazda, le moteur profite d’une distribution par chaîne qui en simplifie la maintenance. Il se montre très robuste, à condition de bien surveiller son niveau d’huile. Il a tendance à en consommer, rien d’anormal, mais s’il vient à en manquer, on risque dans les virages abordés à bonne vitesse (ce à quoi cette auto incite) un déjaugeage qui peut être fatal aux coussinets de bielle.

De son côté, la boîte ne pose pas de souci particulier si elle n’a pas été maltraitée et bénéficié de quelques vidanges. En revanche, très près du moteur, le bocal de liquide d’assistance de direction assistée chauffe et use prématurément son fluide : à changer fréquemment. S’il est n’est pas rose et un bruit se fait entendre, la pompe est dans le sac…

Dans l’habitacle, le témoin d’airbag s’allume parfois sans raison (connectique défectueuse sous le siège passager), mais l’ensemble vieillit correctement. On n’en dira pas tout à fait autant de la carrosserie, qui a tendance à rouiller du côté des passages de roue arrière. À surveiller donc. Cela dit, bien suivie, une Fiesta ST passe sans ennui majeur les 200 000 km.

Au volant

À bord de la Fiesta ST, phase 1 ou 2, on se trouve assis un peu haut, mais rapidement, on s’y habitue. Dans la première, le tableau de bord déçoit par ses matériaux vraiment bas de gamme. Néanmoins, le siège maintenant très bien met en confiance au moment de démarrer.

Le moteur se signale par une sonorité chaleureuse et un poil envahissante, ce qui n’est pourtant pas désagréable. Surtout, dès qu’on roule, on comprend que cette auto a été conçue par des passionnés.

Volant très précis et informatif, excellente commande de boîte, suspension bien amortie, tout est joliment coordonné. Le bloc Duratec apparaît souple, mais il faut passer les 4 000 tr/min pour obtenir une bonne poussée, dont on profite jusqu’à près de 7 000 tr/min. Il fait le job, mais manque d’allégresse.

Heureusement, le châssis compense largement côté agrément. Le train avant est incisif, l’arrière se place quand on le provoque, la suspension encaisse aisément les aspérités, bref, on prend un vif plaisir à aller chercher les limites de la Ford, surtout que l’ESP est déconnectable. Pour ne rien gâcher, la ST ne consomme pas beaucoup : 7,5 l /100 km en moyenne.

L’alternative youngtimer

Ford Fiesta XR2i (1989-1995)

Bon, on ne va pas parler de la crème des sportives. Cette génération de Fiesta XR2i n’a pas laissé de souvenirs impérissables. Ok, elle est jolie, bien finie et équipée, elle bénéficie d’un 1.6 de 110 ch qui lui offre des performances très convenables. Mais le châssis ne suit pas. Du tout. Voici donc une petite sportive qui n’aime pas… la conduite sportive !

Ford en dérive pourtant une RS Turbo, aux trains roulants revus, mais qui se révèle carrément dangereuse : elle est vite retirée du marché. Néanmoins, les améliorations (?) portées à son châssis se retrouvent en 1992 sur la XR2i, qui adopte un 1,8 l 16 soupapes de 130 ch. Presque homogène, elle offre des performances en progrès face à la 1,6 l mais a toujours horreur qu’on la brusque. Ces défauts la rendent amusante, cela dit. À partir de 3 500 €.

Ford Fiesta ST 2005, la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 999 cm3

Alimentation : injection

Suspension : jambes McPherson, triangles, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV), essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle, traction

Puissance : 150 ch à 6 000 tr/mn

Couple : 190 Nm à 4 500 tr/mn

Poids : 1 060 kg

Vitesse maxi : 208 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 8,4 s (donnée constructeur)

