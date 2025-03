Personne n’a oublié le design de la toute première Ford Focus, avec son style si audacieux et en rupture totale avec les canons du genre à la fin des années 90. Une auto novatrice dans sa conception et intéressante à conduire, qui préférait miser sur ces qualités-là plutôt de se focaliser sur la qualité perçue à bord (à l’exact opposé de la Volkswagen Golf de l’époque).

Progressivement rentrée dans le rang avec un design de plus en plus conservateur, la Focus a connu quatre générations de modèle depuis 1998 et n’est plus que l’ombre d’elle-même. 48ème meilleure vente du marché automobile européen en 2024 avec 85 118 unités écoulées d’après les données de JATO (-15% par rapport à 2023), elle se fait désormais battre par les SUV de la gamme (Kuga à 105 143 unités et Puma à 149 112 unités). A tel point que Ford a décidé de ne pas donner de remplaçante à la Focus de quatrième génération.

Elle disparaîtra en novembre 2025

Comme le rapportent les journalistes de Motor1, la Ford Focus de quatrième génération sera fabriquée jusqu’en novembre 2025 à l’usine de Saarlouis en Allemagne. Après ça, elle restera disponible en stock quelques mois de plus avant de disparaître définitivement du marché.

L’année dernière, déjà, c’est la citadine Fiesta qui avait quitté le marché après des décennies de succès sur le Vieux continent (mais aussi la berline Mondeo devenue totalement anonyme). Alors que Volkswagen, Renault, Peugeot ou Citroën parviennent à conserver des niveaux de vente suffisants sur ces segments des citadines et des compactes, Ford a renoncé totalement à ces genres de véhicules pour se focaliser sur les SUV de façon presque exclusive.

Les fans, évidemment, n’oublieront jamais les trois générations de la Focus RS. Ni les premières et secondes moutures engagées dans le championnat du monde des rallyes avec Colin McRae puis Marcus Grönholm.