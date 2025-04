Voici ce qu'il se passe lorsqu'on demande à des étudiants chinois de dessiner une Mustang

Les constructeurs ont pour habitude d'adapter les produits commercialisés au marché ciblé. Cela passe entre autres par le design. Sous la supervision de Ford China, le concours de design automobile Mustang: A Grand Tour of Re-imagination s'inscrit parfaitement dans cette démarche en demandant aux nouvelles générations originaires de plusieurs pays de repenser le modèle de légende.

Les projets gagnants ont l'honneur de se voir présentés sur le stand de la marque au salon de Shanghai qui se tient actuellement en Chine jusqu'au 2 mai prochain. Les artistes en herbe ont en outre droit à une semaine en immersion dans les bureaux de Ford Design China. De quoi découvrir les coulisses des futurs modèles du constructeur.

Des propositions variées

L'initiative lancée en décembre 2024 débloque de nouvelles visions pour la Ford Mustang avec trois finalistes. L'étudiant Liu Sizhuo de l'université de Tsinghua propose une déclinaison shooting brake, tandis que Xie Yian l'imagine en pick-up. Lai Yushun voit pour sa part la Mustang comme une véritable supercar avec un habitacle avancé et une caisse très basse.

Un projet en eaux troubles

Pour le moment, difficile d'imaginer plus concrètement l'avenir de la firme à l'ovale bleu en Chine. En riposte aux 145% de droits de douane de Donald Trump, l'Empire du Milieu fixe ses taxes à 150%. Des mesures protectionnistes qui poussent Ford à interrompre les exportations en Chine des véhicules les plus onéreux F-150 Raptor, Bronco et Mustang.