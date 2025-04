Cette Mustang est une Hyundai

Avec son moteur V6 2,7 et son look de sportive asiatique, la Hyundai Coupé n'a pas vraiment de quoi rougir sur le marché des autos dynamiques abordables. Des points forts qui n'empêchent pas ce propriétaire espagnol de transformer son auto en fausse Ford Mustang.

Les images partagées sur le site internet Forocoches montrent la voiture sous tous les angles. Les spécialistes de l'Américaine comprendront rapidement que quelque chose d'étrange se trame avec des proportions jamais vues. Un travail néanmoins remarquable lorsqu'il est question de comparer la base technique de ce coupé insolite.

Trahie par ses vitres et son intérieur

Au premier regard, la transformation peut passer inaperçue. Cela dit, s'attarder un peu plus permet de s'étonner de la forme des surfaces vitrées. Le reste reprend les pièces de la pony car avec ses projecteurs, sa calandre, son bouclier, ses ailes larges, deux bandes ainsi qu'une poupe revue avec les deux gros feux stop de la sportive d'outre-Atlantique. Autre élément difficile à changer : le tableau de bord. L'habitacle reprend les pièces d'origine de la Sud-Coréenne.

Une base pourtant aboutie

La Hyundai Coupé de deuxième génération est pourtant une auto mêlant mécanique intéressante avec son V6 2,7l de 167 chevaux pour 245 Nm de couple et look bien plus soigné que celui de la première du nom. Le bureau de design de Hyundai installé en Californie se chargeait en effet lors de sa génèse d'assagir ses lignes en contraste avec la précédente mouture jugée trop exotique.