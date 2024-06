Ford Kuga 2008/2013 en occasion : un SUV fiabilisé

En bref

FICHE FIABILITÉ EXPRESS. Dévoilé au salon de Francfort en septembre 2007, le tout nouveau crossover de Ford débarque dans les concessions de la marque début 2008. Avec ses 4,44 m de long il s'affiche dans la catégorie des SUV compacts. À bord, il peut accueillir cinq passagers mais l'habitabilité est en deçà de celle proposée par la concurrence. Dès lors, les grands gabarits se sentiront un peu à l'étroit... Quant au coffre, son volume s'étend de 360 litres en configuration 5 places et jusqu'à 1 355 litres banquette arrière rabattue. Des valeurs également inférieures à celles de ses rivaux. Ajoutons que la banquette est fractionnable 60/40 et une fois repliée, on dispose d'un plancher totalement plat.

Petite cerise sur le gâteau, le hayon est composé de deux parties ouvrantes et indépendantes. Ainsi, il n'est pas nécessaire de l'ouvrir entièrement pour accéder au coffre. Le relevage de la lunette arrière permet ainsi d'y déposer des petits objets.

Côté mécanique, le Kuga est animé par un bloc essence 2.5 T de 200 ch d'origine Volvo (un 5 cylindres en ligne mélodieux) ainsi qu'un diesel 2.0 TDCI de 140 ch et 163 ch. Des moteurs qui n'évolueront pas tout au long de sa carrière. Pour ce qui est de la transmission, il est proposé avec une boîte mécanique à six rapports et une automatique. De même, le Kuga existe en deux et quatre roues motrices (semi-permanente).

Pour ce qui est des finitions, il y en a deux au lancement : Trend et Titanium. Courant 2011, le Kuga bénéficiera d'un léger restylage et d'une nouvelle finition nommée Individual, qui remplacera par la suite la Trend. Sur le plan fiabilité, on notera principalement des avaries chroniques sur la version diesel 140 ch (injecteurs, vanne EGR, filtre à particules...). Enfin, pour ce qui est de l'offre en occasion, sans surprise, les diesels font quasiment cavalier seul. À l’époque c'était la norme.

LE Ford Kuga A LA LOUPE

Sous le capot

En diesel

2.0 TDCI : 140 ch et 163 ch

En essence

2.5 T : 200 ch

Comment vieillit-il ?

Le recours à des matériaux de bonne facture et la présence d'un mobilier à bord bien assemblé permettent à ce SUV de bien vieillir dans le temps. En témoignent les modèles avec de gros kilométrages.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Ça se passe plutôt bien pour l'ensemble des organes d'usure (plaquettes, disques, amortisseurs, pneus...).

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

C'est sans doute le côté qui fâche chez Ford. Les coûts des pièces de rechange restent plus élevés par rapport à la concurrence. Résultat : les factures de réparation grimpent.

Est-il cher à entretenir ?

Pour ce qui est de l'entretien ça passe grâce à la bonne tenue dans le temps des pièces d'usure courantes. Mais gares aux factures lorsqu'il s'agit de grosses réparations.