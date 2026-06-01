En bref : Grande routière électrique Longueur : 5,09 m À partir de 748 ch Batterie 106 kWh utiles Autonomie mixte maxi : 670 km Puissance charge 350 kW À partir de 119 900 €

C’est sans doute l’un des coups de crayon les plus réussis chez les routières électriques, et donc une concurrente sérieuse des célèbres Porsche Taycan, Audi e-tron GT, et de l’audacieuse Denza Z9GT du groupe BYD essayée récemment. Un « VE » haut de gamme, donc, particulièrement prometteur en termes de plaisir de conduite et de capacités de voyage…

Après les numéros 2, 3 et 4, la firme premium suédoise du groupe Geely monte donc encore d’un cran avec cette inédite routière 5, plus éloignée que jamais des modèles de Volvo que détient également le géant chinois.

Longue de 5,09 m et adoptant, comme ses petites sœurs, un profil coupé avec un pavillon plongeant… sans lunette arrière comme sur la 4, la 5 se pare d’une carrosserie en aluminium, épurée avec notamment des poignées de portes dissimulées, mais avec des traits typiques de la marque tels que ses plis prononcés en haut des ailes et en bas des portières, ainsi qu’un regard reconnaissable à ces doubles lames minimalistes dans les optiques.

Les tarifs sont pour le moins élitistes, avec un ticket fixé à 119 900 €, soit plus cher qu’une BMW i5 haut de gamme « M60 ». Sauf qu’à ce prix, on dispose déjà de deux moteurs délivrant de concert la puissance exceptionnelle de 748 ch, et d’une grosse batterie NMC de 106 kWh nets promettant 670 km d’autonomie en cycle mixte. Pour une Porsche Taycan aux prestations équivalente, à savoir une GTS (700 ch), comptez 154 000 €. En fait, seule la Denza parvient à proposer un rapport prix/prestations plus compétitif.

Et pour ce prix, la Polestar vous plonge dans une ambiance chaleureuse. Certes, le dessin de la planche de bord est simpliste, avec un écran d’instrumentation petit, mais la grande tablette tactile verticale est perfectionnée (à défaut d’être ergonomique) avec un système d’exploitation Android Automotive et Google intégré.

Surtout, l’emploi de matériaux recyclés (à partir de filets de pêche pour les tapis ou d’emballages en plastique pour le ciel de toit) ne gâche en rien le standing, typiquement scandinave. Tous les autres matériaux, notamment ceux de la planche de bord, sont très flatteurs. Et la Polestar 5 propose, comme sur notre modèle d’essai, une agréable sellerie cuir nappa ventilée en option (à 6500 € !). Mieux, les sièges Recaro, épousent parfaitement le corps.

Hélas, les dimensions extérieures généreuses ne se retrouvent pas à bord : à l’arrière, l’espace aux jambes est juste suffisant pour un passager de 1,80 m, de même qu’au-dessus de la tête (merci quand même au toit vitré panoramique en série), tandis que la place centrale trop étroite ne peut servir qu’en dépannage. Et surtout, le coffre apparaît tout juste digne d’une berline compacte, avec seulement 365 litres, contre 407 pour la Taycan ou 490 pour la BMW i5. Heureusement, le frunk n’est pas ridicule avec 62 litres…