Essai Polestar 5 : l'alternative crédible à la Porsche Taycan ?

6. La fiche technique de la Polestar 5 Dual Motor
Les chiffres clés
|Polestar Polestar 5 DUAL MOTOR 112 KWH LAUNCH EDITION
|Généralités
|Finition
|LAUNCH EDITION
|Date de commercialisation
|15/05/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|5,08 m
|Largeur sans rétros
|2,06 m
|Hauteur
|1,42 m
|Empattement
|3,05 m
|Volume de coffre mini
|365 L
|Volume de coffre maxi
|1 128 L
|Nombre de portes
|4
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2 575 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Couple
|812 Nm
|Puissance moteur
|749 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|670 km
|Capacité batterie
|112 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|250 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|3.9 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
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