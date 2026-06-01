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Polestar Polestar 5

Essai

Essai Polestar 5 : l'alternative crédible à la Porsche Taycan ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

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6. La fiche technique de la Polestar 5 Dual Motor

 

Essai Polestar 5 : l'alternative crédible à la Porsche Taycan ?

Les chiffres clés

Polestar Polestar 5 DUAL MOTOR 112 KWH LAUNCH EDITION
Généralités  
Finition LAUNCH EDITION
Date de commercialisation 15/05/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 5,08 m
Largeur sans rétros 2,06 m
Hauteur 1,42 m
Empattement 3,05 m
Volume de coffre mini 365 L
Volume de coffre maxi 1 128 L
Nombre de portes 4
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 575 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Couple 812 Nm
Puissance moteur 749 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 670 km
Capacité batterie 112 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 250 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 3.9 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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