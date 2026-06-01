4. Essai Polestar 5 : la concurrence, le bilan global, tous les tarifs
La concurrence : plutôt allemande…
Les grandes routières électriques ne courent pas les rues, surtout à ce niveau de puissance. On citera plutôt des Allemandes, au premier rang desquelles les très élancées cousines Audi e-tron GT et Porsche Taycan, mais aussi une BMW i5 en version M50 malgré un déficit de chevaux. La comparaison avec la très performante Chinoise Denza Z9 GT est également inévitable. La Suédoise trouvera également sur sa route la Lotus Emeya avec laquelle elle partage quelques éléments, appartenance au groupe Geely oblige.
À retenir : une alternative crédible
Face à une BMW i5 plus pragmatique mais moins sexy, et au tandem Porsche-Audi plus performant mais aussi bien plus cher, la Polestar 5 joue une partition juste. Élégante, raffinée, confortable, originale mais sobre dans sa présentation, alerte et dynamique, elle fait figure d’alternative crédible aux valeurs sûres de la catégorie, justifiant ainsi son tarif coquet dans l’absolu. Dommage que la consommation soit élevée sur autoroute, même si la batterie de haute capacité et rapide à charger permet d’envisager des longs voyages sans trop de contraintes. On regrette également le manque de visibilité arrière et l’espace intérieur limité, surtout dans le coffre.
Caradisiac a aimé
- Présentation
- Comportement routier efficace
- Confort
- Capacité de batterie
- Charge rapide
Caradisiac n’a pas aimé
- Poids
- Coffre petit
- Rétrovision
- Options coûteuses
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|DUAL MOTOR 112 KWH LAUNCH EDITION
|0 (wltp)
|119 900 €
|€
|PERFORMANCE 112 KWH LAUNCH EDITION
|0 (wltp)
|143 900 €
|€
Photos (17)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération