La concurrence : plutôt allemande…

Les grandes routières électriques ne courent pas les rues, surtout à ce niveau de puissance. On citera plutôt des Allemandes, au premier rang desquelles les très élancées cousines Audi e-tron GT et Porsche Taycan, mais aussi une BMW i5 en version M50 malgré un déficit de chevaux. La comparaison avec la très performante Chinoise Denza Z9 GT est également inévitable. La Suédoise trouvera également sur sa route la Lotus Emeya avec laquelle elle partage quelques éléments, appartenance au groupe Geely oblige.

À retenir : une alternative crédible

Face à une BMW i5 plus pragmatique mais moins sexy, et au tandem Porsche-Audi plus performant mais aussi bien plus cher, la Polestar 5 joue une partition juste. Élégante, raffinée, confortable, originale mais sobre dans sa présentation, alerte et dynamique, elle fait figure d’alternative crédible aux valeurs sûres de la catégorie, justifiant ainsi son tarif coquet dans l’absolu. Dommage que la consommation soit élevée sur autoroute, même si la batterie de haute capacité et rapide à charger permet d’envisager des longs voyages sans trop de contraintes. On regrette également le manque de visibilité arrière et l’espace intérieur limité, surtout dans le coffre.

Caradisiac a aimé

Présentation

Comportement routier efficace

Confort

Capacité de batterie

Charge rapide

Caradisiac n’a pas aimé

Poids

Coffre petit

Rétrovision

Options coûteuses