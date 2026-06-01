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Polestar Polestar 5

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Essai Polestar 5 : l'alternative crédible à la Porsche Taycan ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

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3. L’équipement de la Polestar 5 : raffiné, et luxueux en option

 

Essai Polestar 5 : l'alternative crédible à la Porsche Taycan ?

La Polestar 5 propose deux niveaux d’équipement en fonction du niveau de puissance.

D’office, la Dual Motor (119 900 €) reçoit l’écran multimédia de 14,5 pouces, l’instrumentation 9 pouces, la compatibilité Apple CarPlay, le chargeur par induction, la climatisation automatique quatre zones, des sièges avant électriques à mémoire et chauffants, la pompe à chaleur, le hayon électrique, le rétroviseur intérieur numérique, les projecteurs LED, le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra 360°, les sièges électriques, et l’accès sans clé, entre autres.

En version Performance (143 900 €), la 5 ajoute notamment roues 21 pouces, amortisseurs pilotés magnétiques, et système audio Bowers & Wilkins. On la reconnaît également à ses étriers de freins dorés et ceintures jaunes.

Dans les deux cas, la sellerie cuir ventilée est en option.

Le point techno : une plateforme inédite…

 

La Polestar 5 repose sur une nouvelle plateforme en aluminium thermocollé. L’utilisation de pièces extrudées, embouties et moulées en alu promet légèreté (mouais…) mais aussi rigidité torsionnelle élevée (effectivement, l’auto vire d’un bloc), et même « supérieure à celle d’une voiture de sport ou d’une supercar biplaces » selon la marque. Mieux, elle serait composée à 13 % d’aluminium recyclé et à 83 % d’aluminium provenant de fonderies utilisant de l’électricité renouvelable. De quoi réduire son empreinte carbone par rapport à un approvisionnement standard. La batterie lithium-ion NMC de 112 kWh (106 kWh utilisables) du Sud-Coréen SK On fait partie intégrante de la structure.

 

Equipements et options

Version : DUAL MOTOR 112 KWH LAUNCH EDITION

Equipements de sécurité

  • 8 airbags

  • Traction Control

  • Rear Collision Warning &amp; Mitigation (RCWM)

  • Forward Collision Warning

  • ISOFIX outer rear seats

  • ABS, ESP

  • Polestar Connect &amp; Roadside assistance per market specification

  • Système de contrôle de la pression de pneus

Equipements de confort

  • Parking climate incl. scheduled preconditioning

  • Climate pack

  • High performance audio system

  • FM radio

  • Electronic climate control 4-zone

  • Rear seat climate control panel for fan speed and individual temperature

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisée

  • Vitres électrique AV/AR

Autres équipements

  • Android Automotive OS

  • Google Built-in

  • DAB+

  • OTA updates

  • Colour coordinated Polestar emblem

  • Keyless entry and drive

  • 15W wireless phone charger

  • Rain sensor

  • In car apps

  • AVAS

  • Electric child safety lock in rear doors

  • Lane Keeping Aid

  • Run-off Road Mitigation

  • Driver Alert Control

  • Post-impact braking

  • Intelligent speed assist

  • Road Sign Information

  • Blind Spot Information System (BLIS) with steer assist

  • Cross Traffic Alert (CTA) with brake support

  • Energy saving heat pump

  • Heated rear seats

  • Black seatbelt with Swedish gold stripe

  • Wireless Apple CarPlay

  • Clean Zone

  • SmartZone

  • Warranty per market specification

  • Collision Avoidance and mitigation by braking and steering

  • Advanced Collision Avoidance Intersections

  • 360° Cameras and 3D view

  • Soft close doors

  • AC Charging cable for public/home wallbox

  • Smart home connectivity

  • Flush door handles

  • Front and rear parking assist

  • Motorised charge lid

  • Digital rear view interior mirror

  • Frameless exterior mirrors

  • Metallic paint

  • Integrated e-SIM with 5G network

  • Pilot pack

  • Heated front blades

  • Graphical head-up display with infrared windscreen

  • 20&quot; Aero wheel

  • Bio-attributed MicroTech in Charcoal with repurposed aluminium deco

  • Laser-edged light strip in white ambient or Swedish gold

  • Polestar 5 Dual motor rotary knob insert

  • Anodised brake callipers

  • Sophisticated passive chassis

  • Shade painted lower claddings

  • 14.5&quot; portrait CSD

  • 9&quot; Driver display on steering column

  • 12-way electrical driver seat with profile memory

  • Front overhead console mood lights

  • Power operated steering column with easy ingress/egres

  • Parcel shelf lighting

  • Brembo brake callipers

  • IR-coated panoramic glass roof with blackoff roof logo

  • Flush glazing with frameless windows

  • Power operated tailgate with soft closing

  • 18W USB-C (2x in front, 2x in rear)

  • 12V power outlet

  • Front storage compartment 62 litres

  • Rear storage with adjustable floor 365 litres including under floor

  • Power-foldable rear seats with 60/40 split (no ski hatch)

  • 11 kW AC-charging

  • 350 kW DC-charging

  • Advanced Air Cleaner with PM2.5 sensor and filter

  • One pedal drive adjustable in 3 levels

  • Steering force adjustable in 3 levels

  • Adaptive cruise control

  • Drive &amp; convenience settings

  • Dual blade headlights

  • Pixel LED headlights with adaptive high beam

  • H-LED rear light bar

  • Automatic individually dimmed exterior mirrors

  • Occupant detection interior radars

  • Digital key

  • NFC key card

  • Alarm with interior motion sensor

  • 12 months connected services

  • Exit assist

  • Head-up display with infrared windscreen

  • Boîte automate à fonction continue

Options disponibles

  • 21'' Pro wheels

     : 

    1500 €

  • Matte Paint Matte Magnesium

     : 

    5000 €

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