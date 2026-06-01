La Polestar 5 propose deux niveaux d’équipement en fonction du niveau de puissance.

D’office, la Dual Motor (119 900 €) reçoit l’écran multimédia de 14,5 pouces, l’instrumentation 9 pouces, la compatibilité Apple CarPlay, le chargeur par induction, la climatisation automatique quatre zones, des sièges avant électriques à mémoire et chauffants, la pompe à chaleur, le hayon électrique, le rétroviseur intérieur numérique, les projecteurs LED, le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra 360°, les sièges électriques, et l’accès sans clé, entre autres.

En version Performance (143 900 €), la 5 ajoute notamment roues 21 pouces, amortisseurs pilotés magnétiques, et système audio Bowers & Wilkins. On la reconnaît également à ses étriers de freins dorés et ceintures jaunes.

Dans les deux cas, la sellerie cuir ventilée est en option.

Le point techno : une plateforme inédite… La Polestar 5 repose sur une nouvelle plateforme en aluminium thermocollé. L’utilisation de pièces extrudées, embouties et moulées en alu promet légèreté (mouais…) mais aussi rigidité torsionnelle élevée (effectivement, l’auto vire d’un bloc), et même « supérieure à celle d’une voiture de sport ou d’une supercar biplaces » selon la marque. Mieux, elle serait composée à 13 % d’aluminium recyclé et à 83 % d’aluminium provenant de fonderies utilisant de l’électricité renouvelable. De quoi réduire son empreinte carbone par rapport à un approvisionnement standard. La batterie lithium-ion NMC de 112 kWh (106 kWh utilisables) du Sud-Coréen SK On fait partie intégrante de la structure.