3. L’équipement de la Polestar 5 : raffiné, et luxueux en option
La Polestar 5 propose deux niveaux d’équipement en fonction du niveau de puissance.
D’office, la Dual Motor (119 900 €) reçoit l’écran multimédia de 14,5 pouces, l’instrumentation 9 pouces, la compatibilité Apple CarPlay, le chargeur par induction, la climatisation automatique quatre zones, des sièges avant électriques à mémoire et chauffants, la pompe à chaleur, le hayon électrique, le rétroviseur intérieur numérique, les projecteurs LED, le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra 360°, les sièges électriques, et l’accès sans clé, entre autres.
En version Performance (143 900 €), la 5 ajoute notamment roues 21 pouces, amortisseurs pilotés magnétiques, et système audio Bowers & Wilkins. On la reconnaît également à ses étriers de freins dorés et ceintures jaunes.
Dans les deux cas, la sellerie cuir ventilée est en option.
Le point techno : une plateforme inédite…
La Polestar 5 repose sur une nouvelle plateforme en aluminium thermocollé. L’utilisation de pièces extrudées, embouties et moulées en alu promet légèreté (mouais…) mais aussi rigidité torsionnelle élevée (effectivement, l’auto vire d’un bloc), et même « supérieure à celle d’une voiture de sport ou d’une supercar biplaces » selon la marque. Mieux, elle serait composée à 13 % d’aluminium recyclé et à 83 % d’aluminium provenant de fonderies utilisant de l’électricité renouvelable. De quoi réduire son empreinte carbone par rapport à un approvisionnement standard. La batterie lithium-ion NMC de 112 kWh (106 kWh utilisables) du Sud-Coréen SK On fait partie intégrante de la structure.
Equipements et options
Version : DUAL MOTOR 112 KWH LAUNCH EDITION
Equipements de sécurité
8 airbags
Traction Control
Rear Collision Warning & Mitigation (RCWM)
Forward Collision Warning
ISOFIX outer rear seats
ABS, ESP
Polestar Connect & Roadside assistance per market specification
Système de contrôle de la pression de pneus
Equipements de confort
Parking climate incl. scheduled preconditioning
Climate pack
High performance audio system
FM radio
Electronic climate control 4-zone
Rear seat climate control panel for fan speed and individual temperature
Direction assistée
Verrouillage centralisée
Vitres électrique AV/AR
Autres équipements
Android Automotive OS
Google Built-in
DAB+
OTA updates
Colour coordinated Polestar emblem
Keyless entry and drive
15W wireless phone charger
Rain sensor
In car apps
AVAS
Electric child safety lock in rear doors
Lane Keeping Aid
Run-off Road Mitigation
Driver Alert Control
Post-impact braking
Intelligent speed assist
Road Sign Information
Blind Spot Information System (BLIS) with steer assist
Cross Traffic Alert (CTA) with brake support
Energy saving heat pump
Heated rear seats
Black seatbelt with Swedish gold stripe
Wireless Apple CarPlay
Clean Zone
SmartZone
Warranty per market specification
Collision Avoidance and mitigation by braking and steering
Advanced Collision Avoidance Intersections
360° Cameras and 3D view
Soft close doors
AC Charging cable for public/home wallbox
Smart home connectivity
Flush door handles
Front and rear parking assist
Motorised charge lid
Digital rear view interior mirror
Frameless exterior mirrors
Metallic paint
Integrated e-SIM with 5G network
Pilot pack
Heated front blades
Graphical head-up display with infrared windscreen
20" Aero wheel
Bio-attributed MicroTech in Charcoal with repurposed aluminium deco
Laser-edged light strip in white ambient or Swedish gold
Polestar 5 Dual motor rotary knob insert
Anodised brake callipers
Sophisticated passive chassis
Shade painted lower claddings
14.5" portrait CSD
9" Driver display on steering column
12-way electrical driver seat with profile memory
Front overhead console mood lights
Power operated steering column with easy ingress/egres
Parcel shelf lighting
Brembo brake callipers
IR-coated panoramic glass roof with blackoff roof logo
Flush glazing with frameless windows
Power operated tailgate with soft closing
18W USB-C (2x in front, 2x in rear)
12V power outlet
Front storage compartment 62 litres
Rear storage with adjustable floor 365 litres including under floor
Power-foldable rear seats with 60/40 split (no ski hatch)
11 kW AC-charging
350 kW DC-charging
Advanced Air Cleaner with PM2.5 sensor and filter
One pedal drive adjustable in 3 levels
Steering force adjustable in 3 levels
Adaptive cruise control
Drive & convenience settings
Dual blade headlights
Pixel LED headlights with adaptive high beam
H-LED rear light bar
Automatic individually dimmed exterior mirrors
Occupant detection interior radars
Digital key
NFC key card
Alarm with interior motion sensor
12 months connected services
Exit assist
Head-up display with infrared windscreen
Boîte automate à fonction continue
Options disponibles
-
21'' Pro wheels:
1500 €
-
Matte Paint Matte Magnesium:
5000 €
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