5. Les notes de la Polestar 5 Dual Motor
La Polestar 5 Dual Motor (748 ch, à partir de 119 900 €) est évaluée dans la catégorie des grandes routières électriques d’environ 600 ch ou plus, et 100 kWh de capacité de batterie, qui comprend notamment :
Audi S e-tron GT (591 ch, à partir de 138 950 €)
BMW i5 M60 xDrive (601 ch, à partir de 109 900 €)
Denza Z9 GT (1 156 ch, à partir de 115 000 €)
Lotus Emeya (612 ch, à partir de 109 690 €)
Porsche Taycan GTS (700 ch, à partir de 154 000 €)
|Polestar 5 Dual Motor Launch Edition
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,4 /20
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