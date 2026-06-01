La Polestar 5 Dual Motor (748 ch, à partir de 119 900 €) est évaluée dans la catégorie des grandes routières électriques d’environ 600 ch ou plus, et 100 kWh de capacité de batterie, qui comprend notamment :

Audi S e-tron GT (591 ch, à partir de 138 950 €)

BMW i5 M60 xDrive (601 ch, à partir de 109 900 €)

Denza Z9 GT (1 156 ch, à partir de 115 000 €)

Lotus Emeya (612 ch, à partir de 109 690 €)

Porsche Taycan GTS (700 ch, à partir de 154 000 €)