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Essai Polestar 5 : l'alternative crédible à la Porsche Taycan ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

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5. Les notes de la Polestar 5 Dual Motor

 

Essai Polestar 5 : l'alternative crédible à la Porsche Taycan ?

La Polestar 5 Dual Motor (748 ch, à partir de 119 900 €) est évaluée dans la catégorie des grandes routières électriques d’environ 600 ch ou plus, et 100 kWh de capacité de batterie, qui comprend notamment :

Audi S e-tron GT (591 ch, à partir de 138 950 €)

BMW i5 M60 xDrive (601 ch, à partir de 109 900 €)

Denza Z9 GT (1 156 ch, à partir de 115 000 €)

Lotus Emeya (612 ch, à partir de 109 690 €)

Porsche Taycan GTS (700 ch, à partir de 154 000 €)

Polestar 5 Dual Motor Launch Edition
Budget
  • 5.2
  • 5.2
  • 5.2
  • 5.2
  • 5.2
 
Pratique
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
 
Rapport prix/équipements
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Sur la route
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Autonomie
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 13,4 /20
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