Faire le plein de carburant alors que la trappe est située du « mauvais côté » : cette situation est arrivée à chaque automobiliste, c’est une certitude. Pourtant, certains modèles indiquent, via une flèche au niveau de la jauge, de quel côté se trouve la trappe.

Une trappe qui a une préférence justement, celle d’être positionnée côté passager. Il ne s’agit pas là d’une contrainte réglementaire, ni d’un hasard. L’explication la plus évidente reste l’aspect sécuritaire. Puisque, dans la plupart des pays, nous roulons à droite, il est plus logique que cette trappe soit disposée du même côté afin d’éviter d’être percuté. Si le risque paraît faible aujourd’hui, les pompes à carburant de l’après-guerre longeaient véritablement les routes, chose peu rassurante.

En cas de panne d’essence, il est aussi plus sûr de vider son jerrican du côté de la bordure de la chaussée que de la circulation.

À l’opposé de l’échappement

Carburant et point chaud ne font pas bon ménage. La trappe et les durits amenant le carburant jusqu’au réservoir sont sources de fuites, un risque hautement inflammable. Puisque les échappements sont globalement situés à gauche pour s’éloigner du trottoir, donc des piétons, la trappe prend le chemin inverse.

En l’absence de réglementation, les constructeurs sont libres. En revanche, vous ne verrez plus de trappe située derrière la plaque d’immatriculation arrière. Certains constructeurs ont privilégié, dans les années 60 et 70, cet emplacement pour des raisons esthétiques. Seulement, en cas de choc venant de l’arrière, le risque d’explosion était trop élevé.

Pourtant, une marque est allée jusqu’à placer son réservoir de carburant entre le dos de la banquette arrière et le pare-chocs. Il s’agit de Ford qui a sorti sa Pinto en 1970 et qui s’est rendue célèbre par la grande dangerosité de cette architecture (explosion en cas de choc arrière, même à des vitesses relativement faibles), mais aussi par la gestion chaotique du problème par Ford à l’époque.