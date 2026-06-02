Ça y est, c’est en vigueur depuis hier : tout ce qui a changé pour les automobilistes ce 1er juin

Coups de pouce carburant, extension du retrait de permis pour l’usage du téléphone, et transparence imposée sur les crédits et le leasing, sont en vigueur depuis ce lundi.

Aides, radars, contrats… Tour d’horizon et décryptage de tout ce qui change pour les automobilistes.

Crédit et leasing auto

Inspirée d’une directive européenne, le financement automobile (crédit, LOA et LLD) est mieux encadré.

Fini les astérisques et les lignes en petits caractères. Banques et concessionnaires ont désormais l’obligation de remettre une fiche d’information standardisée. Le TAEG (Taux Annuel Effectif Global) et le coût total réel de l’opération (intérêts et frais de dossier inclus) doivent être affichés de manière monumentale.

Concernant le Leasing, le calcul du coût des kilomètres supplémentaires en cas de dépassement de forfait doit être stipulé explicitement avant signature. De même, le coût et les commissions des assurances complémentaires (perte financière, décès) doivent être détaillés ligne par ligne.

Enfin, la loi sécurise le délai de rétractation de 14 jours. Si vous annulez votre financement (crédit ou leasing) dans ce délai, le contrat d’achat ou de location du véhicule est annulé automatiquement. Le concessionnaire doit alors vous rembourser l’intégralité des sommes versées, sans frais ni retenue.

Aides carburants

Une prime de 100 € est allouée aux travailleurs « grands rouleurs ». Près de 440 000 Français en ont déjà fait la demande. Celle-ci est réservée aux personnes gagnant moins de 16 880 € qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnels et parcourir plus de 15 km pour rejoindre son lieu de travail depuis son domicile. Ce dispositif s’ajoute au relèvement de la prime carburant (de 300 € à 600 € par an) versée aux salariés par leurs employeurs.

Pour les agents publics et les salariés contraints d’utiliser leur propre véhicule, les barèmes fiscaux de remboursement font l’objet d’une revalorisation automatique de l’ordre de 3,2 %.

Bonus écologique

L’aide à l’achat ou à la location de Véhicules Utilitaires Légers (VUL) électriques est totalement revu. Pour prétendre à cette subvention (CEE) les camionnettes électriques doivent bénéficier de l’écoscore. Enfin, le montant de l’aide est réévalué selon le poids à vide, afin de tenir compte de la taille des batteries embarquées. Le montant s’échelonne de 3 000 € environ pour un VUL de moins de 1,55 t à 10 000 € pour un modèle de plus de 2 t.

Retrait de permis pour smartphone au volant

Le retrait de permis immédiat pour manipulation de smartphone au volant s’étend à un nouveau département. Déjà en vigueur dans quatre départements (Pas-de-Calais, Lot-et-Garonne, Landes et Charente-Maritime) la mesure s’applique depuis hier à La Réunion avec un retrait de permis maximal de 28 jours.

Ailleurs, la manipulation du téléphone ou l’usage d’oreillettes reste passible de l’amende forfaitaire classique de 135 euros et du retrait de 3 points.

Durcissement des ZFE européennes

Pendant que la France « ressuscite » ses ZFE, nombre d’agglomérations européennes en durcissent les conditions de circulation.

En Italie, sur la côte amalfitaine et autour de Rome, les ZTL (Zona a Traffico Limitato) estivales sont réactivées, interdisant l’accès aux véhicules non enregistrés.

À Madrid et Barcelone, les Zones à Faibles Émissions (ZBE) n’octroient plus d’exemption aux véhicules étrangers dépourvus d’un enregistrement préalable sur leurs plateformes métropolitaines. Enfin l’ensemble du Grand Londres applique désormais des amendes systématiques aux automobilistes étrangers non enregistrés auprès de Transport for London.

Depuis ce 1er juin 2026 les automobilistes sont nettement mieux protégés face à la hausse des carburants, aux banques et aux concessionnaires, mais n’ont plus le droit à l’erreur face aux radars et aux forces de l’ordre. Éteignez le téléphone, et bonne route.