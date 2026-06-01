Prévue depuis le 4 mai et la parution d’un décret au Journal Officiel (JO), cette « indemnité grands rouleurs » doit concerner environ 3 millions de Français, aux revenus modestes, et qui parcourent de nombreux kilomètres avec leur véhicule personnel pour aller travailler, ou dans le cadre même de leur activité.

Bonne nouvelle, ce samedi 30 mai, un autre décret paru au JO a entériné un doublement de cette aide, évoqué dès le 21 mai. Au départ, le montant prévu était de 50 euros par personne, mais finalement, ce sera 100 euros, ce qui selon le gouvernement, représente une « réduction moyenne de 20 centimes par litre sur une période de 6 mois, au lieu de 3 mois ». Et selon nos propres calculs, ces chiffres sont (soyons un peu taquins, et disons « pour une fois ») justes, et même sous-estimés si l’on prend 8 000 km/an à titre professionnel et une consommation moyenne de 7 l/100 (plutôt 36 centimes par litres sur 6 mois dans ce cas).

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Le Premier ministre Sébastien Lecornu s’est exprimé hier dimanche 31 mai sur le réseau social X (ex twitter). Il a précisé que 439 339 Français avaient fait la demande de cette indemnité sur la plateforme ouverte le mercredi 27 mai. Soit un peu moins de 15 % du nombre d’automobilistes théoriquement concernés. Mais il n’est bien sûr pas trop tard pour les autres !

En effet, la plateforme gouvernementale, accessible via ce lien : https://www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-carburant-grands-rouleurs sera ouverte jusqu’au 31 août 2026. Il vous sera possible de réaliser une simulation sur votre éligibilité à la mesure, et d’en faire la demande à la suite. Le versement interviendra alors courant juin et dans tous les cas environ 10 jours après le dépôt de la demande. L’indemnité, enfin, ne peut être demandée qu’une fois par véhicule (et une fois par personne).