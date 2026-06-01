Carburant : plus de 439 000 Français ont demandé à toucher l’indemnité « grands rouleurs », qui a été doublée !
Le Premier ministre Sébastien Lecornu l’a annoncé ce dimanche 31 mai : 439 339 Français « grands rouleurs » ont demandé à toucher l’indemnité réservée aux plus modestes d’entre eux. Ceux qui y sont éligibles toucheront courant juin un montant de 100 euros, qui a bel et bien été doublé depuis les premières annonces.
Prévue depuis le 4 mai et la parution d’un décret au Journal Officiel (JO), cette « indemnité grands rouleurs » doit concerner environ 3 millions de Français, aux revenus modestes, et qui parcourent de nombreux kilomètres avec leur véhicule personnel pour aller travailler, ou dans le cadre même de leur activité.
Bonne nouvelle, ce samedi 30 mai, un autre décret paru au JO a entériné un doublement de cette aide, évoqué dès le 21 mai. Au départ, le montant prévu était de 50 euros par personne, mais finalement, ce sera 100 euros, ce qui selon le gouvernement, représente une « réduction moyenne de 20 centimes par litre sur une période de 6 mois, au lieu de 3 mois ». Et selon nos propres calculs, ces chiffres sont (soyons un peu taquins, et disons « pour une fois ») justes, et même sous-estimés si l’on prend 8 000 km/an à titre professionnel et une consommation moyenne de 7 l/100 (plutôt 36 centimes par litres sur 6 mois dans ce cas).
Le Premier ministre Sébastien Lecornu s’est exprimé hier dimanche 31 mai sur le réseau social X (ex twitter). Il a précisé que 439 339 Français avaient fait la demande de cette indemnité sur la plateforme ouverte le mercredi 27 mai. Soit un peu moins de 15 % du nombre d’automobilistes théoriquement concernés. Mais il n’est bien sûr pas trop tard pour les autres !
En effet, la plateforme gouvernementale, accessible via ce lien : https://www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-carburant-grands-rouleurs sera ouverte jusqu’au 31 août 2026. Il vous sera possible de réaliser une simulation sur votre éligibilité à la mesure, et d’en faire la demande à la suite. Le versement interviendra alors courant juin et dans tous les cas environ 10 jours après le dépôt de la demande. L’indemnité, enfin, ne peut être demandée qu’une fois par véhicule (et une fois par personne).
On rappelle ici les conditions d’éligibilité :
1/Condition de résidence et d’âge
- Le demandeur doit être domicilié fiscalement en France et être âgé d’au moins seize ans au 31 décembre 2024.
2/Condition d’activité
Le demandeur doit avoir déclaré, au titre des revenus de l’année 2024, un revenu d’activité relevant de l’une des catégories suivantes :
- traitements et salaires (hors chômage et préretraite)
- bénéfices industriels et commerciaux
- bénéfices non commerciaux
- bénéfices agricoles
Sont ainsi concernés les salariés et les indépendants.
3/Condition de ressources
Le demandeur doit appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part, au titre de l’année 2024, est inférieur ou égal à 16 880 euros. Cela correspond :
- Pour une personne seule, à un salaire brut mensuel de 1 906 euros et à un salaire net de 1 508 euros,
- Pour couple avec un enfant, à un salaire brut mensuel de 4 764 euros et à un salaire net de 3 771 euros,
- Pour un couple avec deux enfants, à un salaire brut mensuel de 5 717 euros et un salaire net de 4 525 euros.
Les salariés rémunérés au SMIC en 2024 bénéficieront bien de l’indemnité carburant. Notez que le SMIC mensuel brut était de 1 766,92 € du 1er janvier 2024 au 30 octobre 2024 puis de 1 801,80 € du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2025. Il est de 1 823,03 € depuis le 1er janvier 2026.
Attention, les contribuables redevables de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2024, ne sont pas éligibles au versement de cette indemnité.
4/Condition d’usage du véhicule (critère de « grands rouleurs »)
Le demandeur doit utiliser un véhicule personnel (1) à des fins professionnelles, y compris pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail, et justifier de kilomètres parcourus dans ce cadre :
- soit une distance supérieure à 15 kilomètres par trajet domicile-lieu de travail (30 km aller-retour),
- soit un kilométrage annuel supérieur à 8 000 kilomètres.
Ce critère repose sur une déclaration du demandeur qui sera contrôlée a posteriori.
(1) Le demandeur doit fournir le numéro d’immatriculation du véhicule et son numéro de carte grise.
5/Condition liée au véhicule
Le véhicule doit répondre aux conditions suivantes :
- il s’agit d’un véhicule terrestre à moteur à deux, trois ou quatre roues
- il est à motorisation thermique ou hybride non rechargeable
- il est utilisé à des fins professionnelles
- il est régulièrement assuré à la date de la demande
Sont exclus du dispositif les véhicules électriques, à hydrogène, les quadricycles lourds à moteur, les véhicules agricoles, les poids lourds ainsi que les véhicules de fonction ou de service (la carte grise est au nom de l’entreprise pour un véhicule de fonction) et qui font l’objet de prises en charge spécifiques par l’employeur.
Le contrôle de ces éléments peut être réalisé notamment par croisement avec le fichier des véhicules assurés.
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