Vous téléphoniez au volant ? Et bien marchez maintenant! A partir de vendredi, quatre départements vont se montrer particulièrement sévères pour les automobilistes utilisant leur téléphone au volant. Après les Landes (depuis novembre), le Pas-de-Calais et le Lot-et-Garonne (février), c’est en Charente-Maritime que tout conducteur pris en flagrant délit de manipulation de son téléphone verra son permis immédiatement suspendu (et ce pour une durée allant jusqu’à 6 mois), sanction assortie du retrait de 3 points et d’une contribution citoyenne de 200 € à verser à une association de victimes de la route, montant supérieur à celui de l’amende forfaitaire (135 €).

Des sanctions qui pourront faire réfléchir nombre d’entre nous, sachant que dans ce département, l’usage du téléphone au volant est impliqué dans 15 % des accidents mortels, soit 7 morts sur 45 en 2025. "Cette infraction multiplie par 3 le risque d’accident et est à l’origine d’un accident sur 5 dans le département de la Charente-Maritime. 90% des accidents de la route sont évitables et résultent de comportements inadaptés", commente la Préfecture. "Chaque manquement aux règles de conduite met directement des vies en danger."

A l’échelle nationale, le ministère de l’intérieur indique que l’usage du téléphone a représenté en 2024 9% des contraventions établies par les Forces de l’ordre et 15% des points retirés. "Les baromètres qui étudient le comportement des Français sur la route montrent tous un usage préoccupant du smartphone en situation de conduite : plus de 80 % des automobilistes déclarent l’utiliser en conduisant et 67 % des motards. Les cyclistes sont 65 % à le regarder en circulant, et les trottinettistes, 76 % en roulant" , constate le ministère de l’Intérieur dans le bilan annuel des infractions, citant les chiffres du baromètre AXA 2024.

Reste que si la lutte contre l’usage du smartphone au volant est louable, il persiste un angle mort dans la politique de sécurité routière : les écrans omniprésents à bord de nos véhicules, et contre l’usage desquels aucune disposition ne semble pouvoir être prise.