Sécurité routière : mais que se passe-t-il sur nos autoroutes ?
En mai 2026, la mortalité routière en métropole affiche une hausse de 7 %. Avec une explosion des accidents mortels sur les autoroutes, pourtant considérées comme faisant partie du réseau le plus sûr.
Avec la séparation des voies et à l’absence d’intersections, les autoroutes ont été érigées comme des modèles de sécurité routière,
En mai 2026, le nombre de tués y a pourtant enregistré une hausse spectaculaire. Le nombre de décès y a plus que doublé par rapport à mai 2025. Sur les trois derniers mois (mars à mai), l’ONISR pointe une explosion de + 35 % de la mortalité sur le réseau rapide, accompagnée d’une hausse de 17 % des blessés graves.
L’illusion brisée de la sécurité sur réseau rapide
Pour les spécialistes, ce basculement sonne comme une alerte majeure à l’aube des grands départs estivaux. La vitesse, combinée à l’omniprésence des écrans connectés, forme un détonnant cocktail accidentogène. À 130 km/h la moindre inattention peut être fatale. « En quelques secondes, une décision imprudente peut avoir des conséquences irréversibles », s’alarme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la Citoyenneté.
Personne n’est épargné
Le danger se propage également sur l’ensemble réseau routier. Les routes hors agglomération (les axes secondaires) concentrent à elles seules 60 % des décès du mois (182 morts, + 2), portées par une hausse de 10 % sur trois mois. Seules les agglomérations affichent une relative stabilité, tandis que la mortalité fléchit en Outre-mer (-7 tués).
Les automobilistes restent les premières victimes de cette insécurité. Ils représentent près de la moitié de la mortalité nationale (1 593 tués) sur les douze derniers mois (+ 6 %).
Les usagers vulnérables, notamment les cyclistes (+ 12 tués en mai) et les piétons (+ 7 tués), sont de plus en plus directement touchés.
Face à ce constat, le gouvernement se retrouve sous pression. À quelques semaines des grands départs le réseau autoroutier risque de faire l’objet d’un imposant renforcement des contrôles.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération