Sécurité routière : mais que se passe-t-il sur nos autoroutes ?

Avec la séparation des voies et à l’absence d’intersections, les autoroutes ont été érigées comme des modèles de sécurité routière,

En mai 2026, le nombre de tués y a pourtant enregistré une hausse spectaculaire. Le nombre de décès y a plus que doublé par rapport à mai 2025. Sur les trois derniers mois (mars à mai), l’ONISR pointe une explosion de + 35 % de la mortalité sur le réseau rapide, accompagnée d’une hausse de 17 % des blessés graves.

L’illusion brisée de la sécurité sur réseau rapide

Pour les spécialistes, ce basculement sonne comme une alerte majeure à l’aube des grands départs estivaux. La vitesse, combinée à l’omniprésence des écrans connectés, forme un détonnant cocktail accidentogène. À 130 km/h la moindre inattention peut être fatale. « En quelques secondes, une décision imprudente peut avoir des conséquences irréversibles », s’alarme Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la Citoyenneté.

Personne n’est épargné

Le danger se propage également sur l’ensemble réseau routier. Les routes hors agglomération (les axes secondaires) concentrent à elles seules 60 % des décès du mois (182 morts, + 2), portées par une hausse de 10 % sur trois mois. Seules les agglomérations affichent une relative stabilité, tandis que la mortalité fléchit en Outre-mer (-7 tués).

Les automobilistes restent les premières victimes de cette insécurité. Ils représentent près de la moitié de la mortalité nationale (1 593 tués) sur les douze derniers mois (+ 6 %).

Les usagers vulnérables, notamment les cyclistes (+ 12 tués en mai) et les piétons (+ 7 tués), sont de plus en plus directement touchés.

Face à ce constat, le gouvernement se retrouve sous pression. À quelques semaines des grands départs le réseau autoroutier risque de faire l’objet d’un imposant renforcement des contrôles.